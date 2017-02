Innbyggerne som bor under USAs høyeste demning nær Oroville, nord i California, ble søndag lokal tid bedt om å evakuere.

Ifølge AP har det oppstått trafikkork på veiene ut av området som følge av den brå evakueringen.

Ansatte begynte å forsiktig slippe ut vann fra den 230 meter høye demningen torsdag, som var full etter kraftig regn- og snøvær. Det er flere sidekanaler for å ta unna vann i nødssituasjoner, men i en av disse er det et stort hull og hele konstruksjonen kan revne, ifølge myndighetene.

Det var i natt norsk tid at vannverket i delstaten meldte at det var forventet at demningen skulle briste i løpet av én time. Flere timer senere fremstår situasjonen ikke like prekær, og sheriff Koney Honea sier nå at det er planlagt å tette hullet ved å slippe steiner ned fra helikopter.

Innbyggerne i åtte byer, inkludert Oroville, er bedt om å forlate sine hjem umiddelbart. Det er uklart nøyaktig hvor mange som er bedt om å evakuere. Ifølge AP er det snakk om minst 130.000 mennesker. Totalt bor det 160.000 mennesker i det aktuelle området, skriver Reuters.

Demningen ligger 105 kilometer nord for Sacramento og nær byen Oroville, med 16.000 innbyggere.