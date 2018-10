Frykter brexit vil føre til paramilitære grupper på irskegrensen

Grensen mellom Nord-Irland og Irland blir den nye grensen mellom Storbritannia og EU når britene forlater unionen i mars neste år. Frykten er gjeninnføring av tollbarrierer og grenseposter på den 50 mil lange grensen på den irske øya.

– Vi hører snakk om at paramilitære grupper i området vil bli aktive igjen langs grensen dersom det blir en hard grense, sier Sean O'Hagan til NRK.

Sean O'Hagan er usikker på hva som kommer til å skje med familieselskapet han driver på nordsiden av grensen. Foto: Øyvind Rønning Nyborg

Han driver familieselskapet Specialist Joinery på nordsiden av grensen. Nå er det ingen som vet hvordan grensen vil bli og det gjør mange nervøse.

– Vi hadde 30 år med uro her. Langfredag-avtalen markerte slutten på det. Folk på begge sider av grensen la ned våpnene og satte i gang med å handle med hverandre i stedet. Dette landet har styrket seg de siste 20-årene, men nå vet vi ikke, sier O'Hagan.

– Vi er i limbo

Grensen mellom Nord-Irland og Irland krysses av 30.000 mennesker daglig, og varer for milliarder av pund fraktes tollfritt over grensen hvert år. Alle vil at det fortsatt skal være slik etter at Storbritannia forlater EU om under et halvt år, men ingen vet hvordan de skal få det til.

Nervene er derfor i helspenn hos kontormøbelprodusenten som omsetter for over 20 millioner pund i året. De importerer tre fra Europa og eksporterer 90 prosent av sine varer ut av Nord-Irland.

– Ingen vet hva som vil skje. Det kan bli tollkontroll, mer papirarbeid, vi er i limbo, sier fabrikkeieren.

Grensen er grunnen til at brexit-forhandlingene strandet

Denne ukens toppmøte i EU skulle være et skjebnemøte for brexit. Men slik gikk det ikke. Forhandlingene har strandet på grunn av den brysomme grensen.

EU vil at Nord-Irland fortsatt skal være en del av tollunionen etter at Storbritannia forlater EU dersom ikke Storbritannia og EU blir enige om noen avtale. Men det går ikke britene med på.

– Ingen britisk statsminister vil gå med på å splitte opp Storbritannia på den måten, sa en bastant statsminister Theresa May i Underhuset i London på mandag.

Heller ikke Det demokratiske unionistpartiet i Nord-Irland, som er Det konservatives støttespillere i Westminster, kan godta det.

Et forslag om at hele Storbritannia bør være med i tollunionen er heller ikke aktuelt. Det vil også være for tungt å svelge for den harde kjernen av brexit-forkjempere.

Det er 163 dager til Storbritannia skal forlate EU. Forhandlingene har strandet i Europa. Men vel hjemme i London venter mer politisk kaos for Theresa May som en følge av brexit.