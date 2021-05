Frykter bilder av foreldreløse barn på sosiale medier kan føre til menneskehandel

Nye mørke rekorder på antall koronarelaterte dødsfall og smittede personer i India etterlater seg flere foreldreløse barn.

Ifølge Redd Barna mottar organisasjonen i India 80 nødanrop fra barn hver dag. De frykter situasjonen kan bli enda verre.

I forsøk på å strekke ut en hånd til barna, har det oppstått en strøm av bildedelinger og detaljert informasjon om de etterlatte barna i sosiale medier.

BEKYMRET: Delinger i sosiale medier gjør at de foreldreløse barna i India blir mer utsatt for menneskehandel og misbruk, mener Redd Barna. Foto: Denis Charlet / AFP

Utnyttelse og misbruk

«2 år gammel jente og 2 måneder gammel gutt sine foreldre har gått bort på grunn av korona. Disse barna trenger et hjem. Hvis noen nær deg er på utkikk etter å adoptere, kan man kontakte ...»

Dette sto i et delt innlegg i sosiale medier. Det får Redd Barna til å grøsse.

MUNNBIND: Barn med utlevert munnbind fra Redd Barna i India. Foto: REDD BARNA

– Barn som mister omsorgspersonene sine og er etterlatt til seg selv, er ekstremt sårbare for utnyttelse og misbruk. Vi gjør alt vi kan for å beskytte dem fra å bli offer for ulovlig adopsjon eller menneskehandel, sier direktør i Redd Barna i India, Sanjay Sharma i en pressemelding.

Hjelpeorganisasjoner har også ved flere tidligere kriser advart mot menneskehandlere som prøver å profittere på de sårbare barna, som etter jordskjelvkatastrofen i Haiti i 2010 eller da flere hundre tusen rohingyaer flyktet fra Myanmar på grunn av voldelige overgrep fra hæren for få år siden.

Sykehusene spør syke foreldre

Sykehus over hele India har fått streng beskjed om å skaffe en oversikt over hvilke barn som står i fare for å bli etterlatt. Ved å spørre de innlagte foreldrene vil de ha kontroll over hvilke barn som er foreldreløse, dersom foreldrene skulle gå bort.

Målet er å unngå ulovlig adopsjon. Direktøren legger til at Redd Barna også er svært bekymret for barnas mentale tilstand.

MØRKE TALL: India når rekordhøye tall på koronarelaterte dødsfall. Foto: Amit Dave / Reuters

– I mange tilfeller har disse barna måttet se foreldrene sine lide uten rikelig tilgang til oksygen eller riktig medisinsk behandling. Noen barn fra fattige familier vil også være nødt til å forsørge familiene sine. Dette betyr at flere må slutte på skolen for å jobbe, sier direktøren.

Videre sier hun at dette vil kunne fange de etterlatte barna i en fattigdomssyklus.

For andre dag på rad er det meldt om over 400.000 nye smittetilfeller i India. Det anslås nå en smittetopp i midten av mai.

Smitteutviklingen fortsetter å øke i rekordtempo, og presset på helsevesenet i landet er høyt. 3.915 smittede personer er døde det siste døgnet.