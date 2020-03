Frykter Biden ikke er skarp nok til å bli USAs president

Tidligere visepresident Joe Biden overrasket det politiske USA forrige tirsdag. Plutselig ledet han kampen om å bli nominert som Demokratenes presidentkandidat. I dag er det en ny runde med primærvalg i 6 delstater, hvor Michigan er den viktigste. Ifølge meningsmålingene ligger Biden best an.

Eldgamle kandidater

I praksis er det to svært gamle menn som nå står igjen i Demokratenes nominasjonsløp: Senator Bernie Sanders og tidligere visepresident under Obama, Jo Biden.

Sanders er 78 år gammel og ble før jul operert etter et hjerteinfarkt.

Biden er 77 år gammel og har ikke hatt noen fysiske helseproblemer i det siste. Men hans mentale kvikkhet er det mange som lurer på.

ELDGAMLE: Bernie Sanders og Joe Biden er to svært gamle menn som står igjen i Demokratenes nominasjonsløp. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters/NTB Scanpix

Økende feilsnakk

Joe Biden har i mange år vært kjent for sine blemmer, hvor han har sagt ting feil eller forvekslet fakta. Men det siste året har det vært mye slikt. Han har fortalt om hendelser både i Afghanistan og Sør-Afrika på måter som ikke har vært korrekt. Han har noen ganger ikke visst hvor han har vært, og under en tale forrige tirsdag forvekslet Biden sin kone med sin søster. Begge sto ved siden av ham på podiet.

Mange av Bidens tilhengere avfeier at han har problemer, og forsvarer alt tull og rot med at «slik har han alltid vært». Mens andre innad i det Demokratiske partiet advarer om manglende kognitiv kapasitet. Tidligere har to motkandidater under nominasjonsvalget tatt opp dette offentlig. Både Julian Castro og Cory Booker har angrepet Bidens hukommelse og skarphet. Nå har imidlertid Booker stilt seg bak Biden foran denne valgrunden.

Joe Biden var visepresident under Barack Obama. Noe han skryter av i nesten hver eneste valgtale. Men det rapporteres også om at Obama skal ha vært bekymret for Bidens presidentkandidatur. Foto: Susan Walsh / Susan Walsh

Det er også rapporter om at tidligere president Barack Obama skal ha vært bekymret, og at han har sagt til Biden at «du trenger ikke å gjøre dette, Joe».

Trump gjør narr av Biden

Nå har president Trump begynt å bruke disse pinlige hendelsene mot «Sleepy Joe», som presidenten kaller Joe Biden. I en tale for kort tid siden la Trump vekt på at Biden har sagt at Supertirsdag var på en torsdag, at 150 millioner mennesker var drept med våpen i USA (det riktige skal være i overkant av 350.000 de siste ti årene), og at han stilte til valg for en plass i Senatet – ikke som presidentkandidat.

President Trump grep fatt i dette feilsnakket og gjorde narr av Biden:

– Det er noe som ikke stemmer her, sa Trump og henviste åpenbart til Bidens mentale kapasitet.

Republikanernes strategi

Mange andre på høyresiden i amerikansk politikk har fulgt opp med anklager om at Biden ikke lenger er ved sine fulle fem. De annonserer at dette kommer til å bli et viktig angrepspunkt for Republikanerne i presidentvalgkampen – dersom Biden blir valgt til Demokratenes kandidat:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sanders-tilhengere kaster seg på

Venstresiden kaster seg også på anklagene om svekket mental kapasitet hos Biden.

Journalisten Glenn Greenwald, som er tilhenger av Bernie Sanders, mener det er åpenbart for alle som vil se at Biden har kognitive problemer. Dvs. vansker med hukommelse, konsentrasjon og å ordlegge seg korrekt:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez – som er det største stjerneskuddet på venstresiden i det Demokratiske partiet – sa i fjor om Biden at hans opptreden i debatter reiser alvorlige spørsmål rundt Bidens «kapasitet». AOC, som hun kalles, er en av Sanders sterkeste støttespillere under nominasjonskampen.

EN AV SANDERS STERKESTE STØTTESPILLERE: Kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez sa i fjor at Bidens opptreden i debatter reiser alvorlige spørsmål rundt Bidens «kapasitet». Foto: ANDREW KELLY / Reuters

Stotring, snubling og stamming

De som kjenner Biden og forsvarer ham, sier at stotring og snubling med ord og fakta er noe Joe Biden har holdt på med hele livet. De sier det har ikke kommet som et resultat av alderdom og påstått svekket mental kapasitet.

I desember i fjor offentliggjorde Biden en oppsummering av sin helserapport, hvor hans doktor skriver at han er «en 77-åring ved god helse og i full vigør – og absolutt i stand til å påta seg rollen som president».

Joe Biden forteller gjerne at han stammet i sin ungdom, men klarte å komme over det. Eksperter på stamming mener at i stressete situasjoner vil en som har stammet alltid slite, og at dette kan forklare noe av Bidens ofte forvirrende feilsnakk.

Hva med koronaviruset?

Felles for de to utfordrerne til å bli Demokratenes presidentkandidat er den svært høye alderen. Også felles for dem: At begge er i den øverste risikogruppen for å få alvorlige komplikasjoner dersom de skulle bli smittet av korona-viruset.

Både Sanders og Biden har de siste dagene holdt store massemøter med mengder av folk for å fremme sitt kandidatur. Slike møter som helseeksperter over hele verden nå advarer mot.

Nå er frykten at korona-viruset vil kunne spille en rolle i den amerikanske presidentvalgkampen. Men verken Biden eller Sanders har planer om å slutte å drive offentlig kampanje med omfattende reising, massemøter og håndhilsing.

