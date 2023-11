Terrorangrepet 7. oktober førte til den største mobiliseringen av reservister i Israels historie. Mer enn 300.000 leger, lærere, butikkansatte og andre sivile har tatt til våpen.

NRK har fått bekreftet fra flere kilder at nordmenn med både norsk og israelsk statsborgerskap har fått innkallelse fra de israelske forsvaret IDF, og at det i dag er flere nordmenn som kjemper for Israel.

Minst én av dem deltar i Israels bakkeoperasjoner inne i Gaza, og befinner seg nå inne i den palestinske enklaven.

IDF vil verken bekrefte eller avkrefte dette overfor NRK.

– Helt ny situasjon

Palestinakomiteens leder Line Khateeb syns det er bekymringsfullt at norske myndigheter ikke har oversikt over hvem som reiser ned til Israel for å ta del i Israels krigshandlinger.

– Vi vet fra krigen i 2009 og 2014 at det israelske forsvaret begikk krigsforbrytelser og at nordmenn bidro til krigsinnsatsen her.

– Mangelen på oversikt og oppfølging gjør at man ikke kan dokumentere om nordmenn deltok i disse krigsforbrytelsene, sier Khateeb.

Hun mener situasjonen er spesielt alvorlig denne gangen da det befinner seg opp mot 250 nordmenn i dag i Gaza, der halvparten av dem er barn.

– Vi står overfor en situasjon der norsk-israelere som er med på angrepet på Gaza kan begå krigsforbrytelser mot norsk-palestinere.

– Det er en helt ny situasjon.

Nå sier lederen for Palestinakomiteen at norske myndigheter må skaffe seg oversikt over hva nordmenn har gjort i sin tjeneste for IDF, slik at man denne gangen kan etterforske mulige krigsforbrytelser.

– Jeg håper Kripos følger med på dem, sier Khateeb.

Tone Lill Solstad, leder for seksjonen for internasjonale forbrytelser ved Kripos, sier til NRK at de i dag ikke fører oversikt over hvem som reiser til Israel for å kjempe for landet.

Hun sier også at det i dag ikke er ulovlig for norske statsborgere å kjempe på vegne av andre stater, om det måtte være for Israel eller Ukraina.

– Vi har ikke mandat til å skaffe oss en slik oversikt. Vi må ta imot konkret informasjon og vurdere den konkret opp mot den konflikten den skal ha begått i.

– Syns ikke dere at det er problematisk at nordmenn kjemper på vegne av andre stater, for eksempel Israel?

– Jeg tror ikke jeg skal gå inn på om det er problematisk, men man kan sette seg selv i en situasjon der man begår krigsforbrytelser. Det åpner opp for straffeforfølgelse enten i Norge eller andre land, sier hun.

Solstad sier også at Kripos er interessert i å snakke med folk fra begge sider av konflikten, som kan ha vært vitner til krigsforbrytelser.

– Når nordmenn fra Gaza kommer tilbake til Norge, så vil Kripos være interessert i informasjon fra folk som er ofre for eller vitner til krigsforbrytelser.

Dette avgjør om det er krigsforbrytelse

Generaladvokat Sigrid Redse Johansen forklarer at en krigsforbrytelse er grove brudd på beskyttelses- og krigføringsreglene som gjelder i væpnet konflikt.

I Norge har man innarbeidet vedtektene til den internasjonale straffedomstolen i norsk straffelov.

– Det er straffefritt å reise til en annen stat å delta for dem, så lenge man følger krigføringsreglene selvfølgelig, sier generaladvokat Sigrid Redse Johansen.

Man skiller på hvem som er beskyttet og hvem som ikke er beskyttet.

– Det er ikke avhengig av nasjonalitet, sivile er sivile. Det betyr at det kan være en krigsforbrytelse hvis det er et angrep som er rettet mot sivile, eller hvis det er overdreven skade på sivilbefolkningen. I utgangspunktet vill det ikke endre krigsforbrytelsen karakter hvilke nasjonalitet disse har, sier generaladvokaten.

– Både Hamas og Israel har begått krigsforbrytelser

Lederen for Palestinakomiteen mener det å straffeforfølge norsk-israelere for mulige krigsforbrytelser vil vise seg å være vanskelig for norske myndigheter.

– IDF deler ikke med andre land hvor deres soldater har tjenestegjort. Det gjør at norske myndigheter må belage seg på informasjon fra soldatene selv.

– Hamas blander seg blant sivile og gjør det vanskeligere for israelske styrker å skille mellom dem og vanlige folk. Det er vel også en krigsforbrytelse?

– Både Hamas og Israel har begått krigsforbrytelser. De må begge holdes ansvarlig og granskes av uavhengige kommisjoner.

– Dette er helt nødvendig for at både palestinere og israelere skal kunne leve i fred og sikkerhet, sier Khateeb.