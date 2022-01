Selv om det offisielt heter vinter-OL i Beijing, foregår det meste av OL i Zhangjiakou og Yanqing.

For norske sportsinteresserte blir Zhangjiakou sentrum for oppmerksomheten de neste ukene. Der skal norske medaljehåp som Røiseland, Klæbo og Riiber kjempe i langrenn, skiskyting, hopp, kombinert, snøbrett og de andre fristilsøvelsene.

Zhangjiakou ligger like ved ørkenen Gobi, og har et ekstremt tørt klima. Tørrest er det i vintermånedene.

I januar er gjennomsnittet ifølge Climate Data 4 millimeter for hele måneden. Til sammenligning faller det 70 millimeter på Lillehammer i januar.

Hevder det er mye snø

Allerede i 2015, da IOC skulle evaluere Beijing som søkerby, skrev de at Zhangjiakou og Yanqing hadde minimalt med naturlig snø. Lekene ville dermed «være fullstendig avhengig av kunstsnø», skrev IOC.

Til tross for at både værdata og IOC slår fast at det nesten ikke snør i OL-anleggene, hevder arrangørene det motsatte.

– Snødelen av lekene vil finne sted i Zhangjiakou og Yanqing, der det er store mengder natursnø, sa talsmann for Beijing-lekene, Zhao Weidong, til NRK tidligere i vinter.

Zhao fortsatte med å si at kunstsnøen bare var produsert for å være sikre på at det var snø under lekene.

Professor i geografi ved universitetet i Strasbourg, Carmen de Jong, er helt uenig med arrangøren.

– Dette kan bli de minst bærekraftige vinterlekene noen gang. Disse fjellene har praktisk talt ikke naturlig snø, sier hun til The Guardian.

En snøkanon i full drift i Zhangjiakou 21. desember i fjor med brune åser rundt. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Sprer snø på fjell og åser

Bloomberg har sett nærmere på virkeligheten i Zhangjiakou. Snøkanonene har gått for fullt i området i siden lenge før jul.

Ifølge Carmen de Jong trenger kineserne 2 millioner kubikkmeter vann for å lage nok snø til løyper og andre anlegg. Det er nok til å fylle 800 olympiske svømmebasseng med vann.

I tillegg kommer at arrangørene også bruker kunstsnø for å lage vakre TV-kulisser. Snøen blir spredt ut over åser og fjell nær anleggene. Slik vil de unngå at bildene som går verden rundt viser et brunt ørkenlandskap med noen striper kunstsnø.

Talsmann Zhao Weidong sier da også til NRK at nesten 10 prosent av vannet som brukes i området under OL, vil bli brukt til å lage snø.

Den Hongkong-baserte miljøorganisasjonen China Water Risk skriver at over halvparten av Zhangjiakou lider av kraftig vannmangel. Per innbygger har området en femdel av vannressursene som gjennomsnittet i Kina.

Alpinøvelsene skal gå i Yanqing. 17. desember var det kunstsnø i bakkene, mens det fortsatt var brune åser rundt. Til OL ventes det at også åsene vil være pyntet med snø. Foto: Tingshu Wang / Reuters

Vil lage nytt vintersportssted

I tillegg til å kreve mye vann er det også andre problemer knyttet til kunstsnø. Det krever mye energi, skader jordsmonnet og fører til erosjon.

Det er ikke bare under OL det produseres enorme mengder kunstsnø i området. Kina vil bruke OL til å skape et nytt vintersportssted.

Allerede er byen Thaiwoo bygget opp og ser ut som en alpelandsby som er fløyet inn til Kina. Og flere lignende byer er planlagt for etter lekene.

Med hurtigtog ligger Zhangjiakou godt under en time fra hovedstaden Beijing.

Regjeringen sier at 430.000 lokale innbyggere kan løftes ut av fattigdom ved å gjøre om de brune åsene til et vinterland for middelklassen i hovedstaden.

Arbeidere planter et tre i nærheten av anleggene i Zhangjiakou 21. november i fjor. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Frykter bruk av grunnvann

Klimaendringer fører til at vannsituasjonen i Kina har forverret seg de siste årene. Eksperter frykter at produksjonen av kunstsnøen vil gjøre vannmangelen i området enda verre.

– Det er nødt til å bli virkninger i et område der det nesten ikke er vann om vinteren. Halve året, under vintersports-sesongen, holder vannet seg unna det naturlige økosystemet, sier Carmen de Jong.

Det miljøorganisasjonene frykter er at grunnvannet i området blir brukt til å lage kunstsnø.

Talsmann Zhao Weidong sier at Kina har bygget anlegg for å overføre vann fra andre områder til OL-området.

– Det har løst problemet med bruk av grunnvann på en effektiv måte og forhindrer at grunnvannsnivået faller, sier han.

For Kina er grunnvannet kritisk når det gjelder å skaffe vann til folk i Beijing. Allerede for seks år siden viste forskning at 80 prosent av grunnvannet i Kina ikke var trygt for mennesker, skrev SCMP.

Nå kan OL true viktige deler av vannforsyningen til hovedstaden fra der vannet fortsatt har vært trygt å bruke.