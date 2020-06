Frykter 100.000 smittede amerikanere hver dag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har nå over 40.000 nye tilfeller hver dag, sa Anthony Fauci i en høring i Senatet tirsdag kveld norsk tid.

USAs fremste smittevernekspert sier han ikke er fornøyd med landets håndtering av koronapandemien.

– Jeg hadde ikke blitt overrasket hvis vi gikk opp til 100.000 daglig hvis vi ikke får snudd utviklingen, advarte han overfor helse- og omsorgskomiteen.

– Veldig urovekkende

På spørsmål fra senatorene fra begge sider i politikken ga Fauci et dystert bilde av koronasituasjonen i USA.

Ikke alle er enige i påbud om å bruke maske på offentlige steder. Disse demonstrerer mot guvernøren i North Carolina, Roy Cooper, som ber alle i delstaten bruke ansiktsmaske. Foto: Gerry Broome / AP

Han svarte at han ikke kan gi nøyaktig informasjon om hva som vil skje, men han beskrev dagens situasjon som «veldig urovekkende», skriver CNN.

– Jeg tror det er viktig å fortelle dere og det amerikanske folk at jeg er veldig bekymret fordi dette kan gå riktig ille.

Texas: 5000 smittede hver dag

Advarslene kommer etter at guvernørene i flere folkerike delstater gikk ut og sa at de kan komme til å stenge ned store deler av samfunnet for andre gang.

Texas guvernør Greg Abbott sier at delstaten kan komme til å stenge ned store deler av samfunnet fordi tallet på smittede daglig har steget fra 2000 til 5000 den siste uka. Foto: Ricardo B. Brazziell / AP

Guvernøren i Texas, Greg Abbott, sa at i folkerike Texas har antallet daglig smittede steget fra 2000 til 5000.

Guvernøren i Florida, Ron DeSantis, sa i går at det er urovekkende at mange unge gir blaffen i smittevernseglene. Han viste til at gjennomsnittsalderen for dem som blir smittet har gått ned fra 65 år i mars til 33 år nå.

Miami Beach. Guvernøren i Florida, Ron DeSantis, sier at flere av strendene kan bli stengt til helgen fordi mange ikke holder avstand. Foto: Eva Marie Uzcategui / AFP

Florida-guvernøren sier at flere populære strender kan bli stengt til helgen fordi mange unge ikke følger reglene om å holde avstand.

Mer enn to og en halv million amerikanere har testet positivt. Over 125.000 har mistet livet. I ti stater har antallet smittede doblet seg i juni.

Ber Trump bruke ansiktsmaske

Ekspertene og politikerne som møtte i Senatet i dag, brukte tiden på å gjenta etter hverandre om de viktige verktøyene for å lykkes; nemlig sosial distansering, håndvask og ikke minst bruk av maske.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden ber Trump bruke ansiktsmaske, da vil tilhengerne hans gjøre det samme. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Den republikanske senatoren Lamar Alexander mener presidenten er nødt til å være et godt forbilde.

– Presidenten har mange tilhengere. De vil gjøre det han gjør, sa Alexander.

Også demokratenes presidentkandidat Joe Biden tok et kraftig oppgjør med president Trumps håndtering av krisen og at presidenten ikke vil bruke ansiktsmaske.

– Hør på forskningen. Tillat forskerne å snakke! Vi trenger en president som leder ved å være et godt eksempel for nasjonen. Bruk ansiktsmaske!