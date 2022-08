Fryktens valgkamp i Brasil

– Jeg er redd, sier den 50 år gamle Cicilia Tidge, som jeg møter i bydelen Copacabana her i Rio de Janeiro.

– Hvis venstresiden vinner valget vil det gå dårlig med Brasil. Da blir vi et nytt Venezuela eller Cuba.

Andre jeg møter har en helt annen frykt. Pensjonisten João dos Santos tror ikke at den sittende presidenten, Jair Bolsonaro, vil gi fra seg makten frivillig dersom han taper valget.

Cicilia Tidge stemmer på Bolsonaro og frykter at venstresida vil vinne valget. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Jeg er redd for at han vil gjøre som sitt store forbilde, Donald Trump i USA. At han vil oppildne sine tilhengere til kamp for å beholde makten.

Motsetningene er bitre foran valget her i Brasil den 2. oktober. De to hovedkandidatene, Lula da Silva og Jair Bolsonaro står milevidt fra hverandre – politisk og personlig.

Mange mener det er demokratiet selv som nå står på spill her i verdens sjette mest folkerike land.

Lula leder

De to fremste kandidatene foran valget har begge ytterst uvanlige livsløp og karrierer bak seg.

Lula da Silva (76) ble født i dypeste fattigdom i nordøst-Brasil. Han var skopusser og fagforeningsleder før han ble landets president i 2003. Da han gikk av i 2011 mente mer enn 80 prosent av brasilianerne at han hadde gjort en god jobb.

Tidligere president Lula da Silva ligger på rundt 45 prosent på meningsmålingene. Foto: Marcelo Chello / AP

Men åtte år senere ble han fengslet for korrupsjon og tilbrakte 20 måneder bak murene før dommen ble opphevet.

Nå er han altså tilbake som venstresidens kandidat, og leder klart på meningsmålingene foran valget i oktober.

Jair Bolsonaro (67) har en fortid som yrkesmilitær, men falt i unåde etter en konflikt med sine overordnede. Deretter satset han på politikken, og satt 27 år i landets parlament for ulike partier på høyresiden.

I 2018 ble han valgt til president, og nærmer seg nå slutten på sin fireårsperiode.

President Jair Bolsonaro har støtte fra rundt 35 prosent av velgerne, viser målingene. Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP

Styrke og svakhet

Brasilkjenneren Torkjell Leira kommer denne uken med en ny bok om Brasil. Den har tittelen «Kunsten å drepe et demokrati», og NRK har bedt ham vurdere de to hovedkandidatene foran valget:

– Lulas sterkeste kort er resultatene og populariteten som president i perioden 2003–2011. I tillegg er han en meget god politisk håndverker og en eminent folketaler, skriver forfatteren i en e-post.

Torkjell Leira har skrevet boken "Kunsten å drepe et demokrati" Foto: Siw Pessar / Res Publica

– Lulas hovedproblem er korrupsjonsmistankene som fortsatt henger over ham og partiet PT. Han er også blitt en gammel mann, og han har vært venstresidas sterkeste kort helt siden 1989.

Når det gjelder Bolsonaro, mener Leira at han er en dyktig populist, og at tilhengerne ser ham som en mann av folket: – I tillegg har han sterke støttespillere, og er en mester på sosiale medier, mener forfatteren.

Han er likevel svært kritisk til Bolsonaros innsats som president:

– Økonomien går dårlig. Fattigdommen har eksplodert. Og avskogingen i Amazonas er nesten doblet. I tillegg håndterte han koronapandemien svært dårlig, skriver forfatteren og Brasil-kjenneren Torkjell Leira.