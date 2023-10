Fryktens feiring i Washington

Det nærmer seg den skumleste dagen i året. Et spøktakulært døgn for å hylle og minnes de døde.

De røde og signalgule fargene på trærne blander seg med mystikken og dekorasjonene i bed og inngangspartier.

Forberedelsene til årets våkenatt, allehelgensaften, har preget gatene i den amerikanske hovedstaden i flere uker.

Halloweendekorasjoner er plassert høyt og lavt i bybildet. Foto: Anders Tvegård / NRK

Det kan virke som om byen har misforstått halloween, og bestemt seg for å feire året rundt med ekte, ekle, skumle overraskelser.

Når noen eier gatene

Det er noe med Washington D.C.. Jeg får ikke helt tak i hva, men dette er ikke byen jeg kjente for ti år siden.

Siden i sommer har jeg bodd i forskjellige bydeler under jakten på et fast sted.

I starten bodde jeg på et hotell i et område der det ikke var fristende å gå ut etter mørkets frambrudd.

Det plaget meg ikke å bli tilnærmet av folk som ville ha penger mens vi ventet på grønt lys – eller hvit mann, som det er i USA. Likevel føltes det ofte som en evighet før det røde lyset skiftet farge.

I lufta lå det nye, søtlige duftregimet lavt.

Cannabis har vært lov i åtte år, men ikke de pillene eller substansene som gjør at øyelokkene holdes oppe av usynlige fyrstikker.

Det var åpent salg av ulovlige stoffer rett utenfor hotellet.

I søppeldunkene hadde rottene fest.

Selgerne syns ikke det var stas at jeg bar på kamerautstyr mens jeg gikk inn og ut av hotellet i tide og utide. Kvartalet var deres domene.

Men etter noen dager var vi liksom på hils, med anerkjennende nikk. Deres vurdering var nok at jeg ikke var sivilt politi.

Politiet i Washington, D.C. har mer å gjøre nå enn på samme tid i fjor. Krimstatistikken viser at antall voldshendelser har økt med over 40 prosent. Foto: AP

En ukjent stemning

Hotellet lå i sentrum av Washington. Nær kongressen og turistområdene.

Det var et område der utslitte bygg rives. Salgsplakatene lovte nye luksusleiligheter neste sommer.

Nær togstasjonen var det vanlig å se glass fra knuste bilruter på fortauene.

I hotellheisen stirret folka konsentrert ned i mobilen, med propper i ørene. Heisen pleide å være et mekka for overfladiske korte møter – med ønsker om en fin dag.

Nå gikk få utendørs om kvelden. De jeg så, var de som på dagtid kranglet høylytt med seg selv. Ofte usammenhengende. En ballet av og med føleri og psykiatri.

Flyduren, som mange innflyttere legger merke til de første ukene, hadde fått konkurranse av symfonien fra nødetatenes sirener.

Taxisjåfører ville ikke kjøre i enkelte bydeler. De hadde alle en historie om hvorfor.

Tidligere i år ble en mann skutt og drept, og tre andre såret, da noen skjøt mot begravelsen de deltok i. Foto: AP

Statistikken viser at Washington er på god vei til å oppleve det blodigste året på to tiår.

De fleste lovbrudd skjer der de alltid har gjort. I fattige nabolag i sørøst, der veiene heter Good Hope og Martin Luther King.

Men heller ikke hovedstadens beskyttede vest er lenger immun.

Avskrekker med hjullås

Vakta i kontorbygningen vår prøvde alltid å parkere bilen rett utenfor, fortalte hun. Da kunne hun følge med på kameraene.

Det var et telt oppslått på fortauet rett ved inngangspartiet. Visstnok en ufarlig sjel.

Gjengene, derimot, med gullkjetting rundt halsen og svart badehetteplagg på hodet, drev vindus-shopping. Kikket litt for interessert inn de sotede bilrutene.

Vakta fortalte at en bil eller to kunne få hjul og felger fjernet på et blunk. Derfor hadde hun kjøpt en hjullås, som ble brukt på kveldsskiftet.

I bydelen Georgetown er det en uformell konkurranse om å pynte mest mulig til Halloween. Foto: Anders Tvegård / NRK

Min gamle nabo Dan i Georgetown, den lille landsbyaktige filmkulissen i Washington, lukker trepersiennene før solnedgang.

– For å hindre at forbipasserende skyter fra bilen, sier han.

Jeg håper han spøkte, men åttiåringen formidler et ubehag.

En følelse som ikke trenger å ha rot i virkeligheten, men likevel begrenser ham i hverdagen.

Han kalkulerer risikoen ved å gå ut når det er mørkt.

Dan tar bilen selv for det som kunne vært en kort, fin gåtur. Han er ikke den eneste av gamle kjente som har lagt om rutinene.

Hundene i nabolaget luftes på dagtid.

Det lille nabolagsapoteket har en ringeklokke man må bruke om man vil inn. Den kom opp etter et ran nylig.

Butikkene har satt vaskemidler, barberhøvler og forkjølelsesmedisin i låste skap. Dette er populære varer å stjele.

Det er et dystert bakteppe for årets halloweenfeiring. Washington klarer ikke å få kontroll over vold og kriminalitet. Foto: Anders / Tvegård

Lokalavisa Washington Post skriver om tenåringer som blir skutt, biler som stjeles eller regelrett kapres, tilfeldige folk som ranes og gjenger som på dagtid stormer butikker.

Dette leser Dan. Og det står at det skjer der man minst forventer det.

I politikretsen som Georgetown sokner til, har antall ran økt med 85 prosent i år.

Drap i USAs hovedstad i år Ekspander/minimer faktaboks Over 220 mennesker er skutt og drept i Washington så langt i år. Alvorlig kriminalitet har økt med 41 prosent på ett år, ifølge politiet. Her er noen av sakene siden i sommer: En taxisjåfør, som jobbet som oversetter i Afghanistan, ble skutt og drept da han kjørte nær kongressen.

En 14-åring er pågrepet for å ha skutt og drept en bygningsarbeider da han møtte opp på jobb på Howard-universitetet.

En tilskuer på en fotballkamp ble skutt og drept i den populære bydelen Adams Morgan.

En tenåring ble skutt og drept på ettermiddagen et par kvartaler fra skolen. Kilde: Washington Post og politiet i Washington, D.C.

Kaos i politikken

Om byen hadde vært en person, ville den sannsynligvis ha brukt mye tid i terapi.

Det er politisk kaos. Det er mange følelsesladde protester utenfor statsmaktene. Det er ettervirkningene av pandemien.

Den nye kollektive hodepinen ser ut til å være økningen i vold og følelse av utrygghet.

Min alltid-røykende nabo Barbara har også endret seg. Jeg har nevnt henne i gamle brev.

Hun har sluttet å røyke og funnet trøst i sjokolade.

Barbara undres på om vi er på vei tilbake til de gamle, dårlige dagene på 1990-tallet, den gang Washington var kjent som USAs drapshovedstad.

Mens andre storbyer som New York, Philadelphia, Baltimore og Chicago kan vise til bedre tall enn før, går Washington motstrøms.

Sentrum av USAs hovedstad sett fra lufta. Foto: AFP

– Det er jo ikke normalt, sier Dan.

Han er glad for at republikanerne gjør storbykriminalitet til et hovedtema i valgkampen.

Her i Washington har kommunen og politiet forsøkt å møte kriminalitet med portforbud i visse områder.

Mindreårige blir ført for retten som om de var voksne. Det er åpnet for mer bruk av varetekt før rettssaker.

Initiativene har ikke gitt store utslag ennå. De kriminelle er unge, de har våpen og er uten frykt for konsekvensene.

Bydelen Georgetown er et populært strøk, kjent for overdådige halloweenutstillinger. Foto: Anders Tvegård / NRK

Min tidligere nabo Barbara tror organiserte bander står bak. Hennes teori er at unge lokkes av en karrierevei skolene ikke kan matche.

– Skolene og fritidsaktivitetene var stengt lenge. Verst av alt, sier hun, mens hun fisker opp en ny sjokolade fra veska, er at de som oppfører seg dårlig, er våre egne. Det er ingen andre å legge skylda på.

Annet enn pandemien, da.

Søker etter roten til problemet

Årsaken til ran, overfall, innbrudd blir for krevende å diskutere i dette landet, sier hun. Latteren avslører en tidligere røyker.

– De roper på mer politi i det ene øyeblikket og vil avskaffe det i det neste.

Et viktig poeng man ikke må glemme, sier min tidligere nabo, den nå alltid-sjokoladespisende Barbara: Unge fikk ikke sosialisere under pandemien.

Hjemmeskole foran en dataskjerm hadde ikke samme disiplinerende effekt.

Nå er det våpen som løser små problemer i D.C., utenfor turistområdene, er påstanden.

Tallene viser at over 60 prosent av dem som tiltales for bilkapringer, for eksempel, er mellom 12 og 15 år gamle. Mindreårige uten lappen.

Fryktens øyeblikk

Det kan være at Washington sliter mer enn andre byer, siden justissektoren her har færre fullmakter enn ordentlige delstater. Dette er fortsatt et føderalt distrikt, plassert mellom de gamle nord- og sørstatene.

Jeg ser også etter lyspunkt. Det er en ting som har blitt mye bedre siden sist jeg var her.

Det er, for eksempel, mindre biltuting i gatene. Jeg spurte en taxisjåfør om han hadde lagt merke til det.

– Jo da, kanskje presset for å komme seg over på grønt har avtatt noe, bekreftet han.

Gatene er blitt smalere. Syklende og sparkestående konkurrerer om plassen. Men for hans del handlet det om bekymringen for hvordan sjåføren foran ville reagere på et tut. Uvissheten om personen hadde et våpen i bilen.

I dagens bybilde vil du ikke provosere noen unødig.

I hvert fall ikke med overraskende knask eller knep.