Fryktens by

Luftvernsirene i Kramatorsk går nærmest kontinuerlig. De høres godt. Hensikten er å varsle befolkningen slik at de kan søke dekning.

Alarmen går når det er mistanke om at artillerigranater, raketter eller missiler er avfyrt fra de russiske stillingene øst for byen.

Folket her er blitt vant til sirenene og prøver å ignorere dem. Håpet er at russerne konsentrerer seg om militære mål, slik de hevder.

Innbyggerne vet at det ikke stemmer.

En av boligblokkene i Kramatorsk som har blitt truffet av et russisk mil siden krigshandlingene startet 24. februar. Foto: Lokman Ghorbani

Utbombede boligblokker, skoler og ødelagte boligstrøk forteller det motsatte.

Døden kom fra luften.

De russiske missilene kan ikke ses eller høres før det smeller.

– Selvfølgelig er jeg redd. Det er bare idioter som ikke er det nå, sier en eldre kvinne.

En eldre kvinne forteller til NRK at hun er redd for de russiske luftangrepene, men at hun likevel må på butikken. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

NRK møter henne utenfor en matbutikk som fortsatt har et greit utvalg i hyllene. På grunn av luftvernsirenene må vi snakke høyt til hverandre.

– Som du kan se så er det ikke så mange som bor her lengre. Hvordan skal man kunne leve her, spør hun.

Mange har nok tenkt som henne. To tredeler av byens befolkning har flyktet. Om lag 50.000 er igjen. I byen ses kun voksne. Det er knapt barn igjen her.

Viktig by

Kramatorsk ligger noen få mil fra frontlinjene i Donbas. Byens jernbanestasjon ble 8. april utsatt for et rakettangrep. 57 mennesker ble drept. Flere var barn.

Nå er stasjonsområdet stille og øde. Her er det ingen mennesker eller passasjertog. Et merke på perrongen viser hvor raketten traff. Noen har lagt ned blomster.

På jernbanestasjonen i Kramatorsk er det lagt ned noen blomster til minne om de drepte. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Kramatorsk er i den regjeringskontrollerte delen av Donetsk. Byen er regionens administrasjonssenter. Den er strategisk viktig for begge parter. Det er ventet at russiske styrker vil gå til angrep ved en eventuell bakkeoffensiv.

Frykter drap, voldtekt og tortur

André bor fortsatt i byen. Han har valgt å bli.

I alle fall foreløpig.

Likevel er han betenkt og frykter konsekvensene hvis russiske soldater greier å nedkjempe de ukrainske regjeringsstyrkene. Da vil de okkupere Kramatorsk.

André mener det russiske folket er blitt villedet av sine egne myndigheter. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Det vil skje det samme her som i andre byer. Folk kommer til å bli torturert og drept. Andre havner i tvangsleire. Jeg har ingen illusjoner om at okkupantene vil behandle oss bra, sier André til NRK.

Han viser til hva som har skjedd i andre byer som har vært okkupert av russiske styrker. Soldatene har begått grove krigsforbrytelser. Lik er funnet med kulehull i kroppen og bakbundne hender. Ukrainske kvinner fortalte om systematiske seksuelle overgrep. Det er rapportert om flere tilfeller av voldtekter.

Broderfolk

Av dem som vil snakke med NRK er det flere som sier de ikke forstår hvorfor Russland har gått til krig mot ukrainerne. De mener slaviske broderfolk bør holde sammen.

For enkelte har sjokket og skuffelsen fått vokse seg til et intenst hat mot det russiske nabofolket i nord.

En ung mann som kaller seg Vladislav sier han er rasende på russerne.

– De er avskum, menneskene som daglig angriper oss. Jeg forstår ikke hvorfor de gjør det. Hva er de ute etter? De burde holdt seg i sitt hjemland, ikke kommet hit for å krige.

Vladislav kaller de russiske soldatene som angriper Kramatorsk for avskum. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

André forklarer at frustrasjonen ikke retter seg mot Russland som nasjon eller den russiske befolkningen. Det er landets ledere som har ødelagt Russland.

– Det er den kriminelle regjeringen som har hjernevasket folket. Russere greier ikke å se klart lengre. Myndighetene har bygget opp en militærmakt og samtidig ført deler av befolkningen ut i fattigdom, sier André.

Problemet for Ukraina, mener han, er at det har fått skje uten at noen grep inn. Nå er det for sent.

Det endte i en krig.