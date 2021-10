Fryktar ny koronabølge før OL i Kina

I OL-parken i Beijing ruver eit høgt tårn med ei digital klokke som viser nedteljinga til OL. Eldre herrar suser forbi på rulleskøyter, med hjelm på hovudet og «Kina» skriven på ryggen.

– Me feirar at det no er 100 dagar til opningsseremonien for OL 2022. Stå på Kina, med snø og is, seier Jiang Pingli til NRK, og gliser frå øyre til øyre.

Han er ein av dei som vonar at han får stå på tribunen under leikane, men det siste koronautbrotet har dempa forventningane.

Denne veka byrja nedteljinga for fullt, med berre 100 dagar til OL.

– Det kjem an på situasjonen med viruset, om det lar seg gjera eller ei. I verste fall får me sjå OL direkte på TV, slik at me sikrar null tilfelle av covid, seier Jiang.

På to veker har det blitt påvist 318 nye smittetilfelle i Kina, og 22 av desse er i hovudstaden. Strenge tiltak er sett i verk, for Kina har nulltoleranse for viruset og vil hindra spreiing opp mot Beijing 2022.

Jiang Pingli vonar han kan få stå på tribunen under vinterleikane, men innser at covid kan ha andre planar.

Deltavarianten

Vinter-OL er allereie prega av strenge tiltak. Utøvarar og utanlandsk presse må vera fullvaksinert eller sitja tre veker i karantene før dei slepp inn i landet.

Under OL vil dei bli slusa inn i ulike bobler, utan kontakt med lokalbefolkninga. Berre kinesisk publikum får stå på tribunane, men så langt er ingen billettar lagt ut for sal.

Beijing gjer alt i si makt for å stansa koronaviruset i å skapa ytterlegare problem for eit OL som allereie er prega av pandemien.

Det er også viktig for kinesiske myndigheiter å visa eigen befolkning og verda utanfor at deira nulltoleranse mot koronaviruset er ein vellykka strategi.

Denne gongen er det den hissige deltavarianten som blir forsøkt stansa.

Obligatorisk

Dei 22 som er smitta i Beijing er i isolasjon. Alle som reiser til eller frå hovudstaden må no bli testa for koronaviruset.

– Eg kom nett tilbake frå ei forretningsreise, og då er det obligatorisk å bli testa, for å sikra at me er utanfor fare, seier Ren Tianshu til NRK.

Ho står i køen på eit testsenter som er sett opp på gata.

Ren Tianshu har vore på forretningstur og er då forplikta til å testa seg for covid. Folk som kjem frå område med smitte blir no nekta innreise til Beijing i 14 dagar.

– Trur du tiltaka har noko med vinterleikane å gjera?

– Eg trur det har ein samanheng, men eg meiner også at alle har eit ansvar no når pandemien kjem til overflata igjen, og sikra at me alle er trygge, seier Ren.

Medisin

Fleire apotek skal ha blitt stengde fordi dei ikkje har registrert folk som har kjøpt febernedsetjande medisin.

NRK oppsøker et apotek og spør etter slik medisin, og får beskjed om at det berre er lov om me registrerer oss med namn og nummer. Det er ikkje lov å kjøpa for andre.

– Det er eit påbod. Om de har feber må de gå på sjukehuset.

Utbrotet som byrja 17. oktober skal vera ein av deltavariant frå utlandet, og skal ha spreidd seg med folk som var på reise i Kina. Minst elleve provinsar er råka.

Ein konduktør på eit hurtigtog frå Shanghai til Beijing skal denne veka ha smitta 212 passasjerar.

Siste hand blir lagt på verket i Den olympiske parken i Beijing, der Fuglereiret blir arena for opningsseremonien.

Entusiastar

I tillegg til bekymringar knytt til korona, har førebuingane til OL vore prega av utanlandsk kritikk mot brot på menneskerettane i Kina. Kritikken har spesielt handla om situasjonen i Hongkong og i Xinjiang.

Entusiastane ved Fuglereiret, der opningsseremonien skal skje, snakkar ikkje om politikk. Dei gler seg over at Beijing er den einaste byen i verda som er vert for både sommar-OL (2008) og vinterleikar.

Zhang Penglai fortel at han har vore med på planlegginga av arenaene båe gonger.

For han var det spesielt stas å feira eigen fødselsdag i Den olympiske parken, samstundes med at nedteljinga til OL viste 100 dagar.

– OL i 2008 spegla Kinas framgangsrike økonomi, og var eit utstillingsvindauge der verda fekk sjå vårt mektige land. Vinterleikane i 2022 vil igjen visa fram Kinas posisjon i verda. Det gjer oss, kinesarane, stolte, seier Zhang.