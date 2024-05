Om bord var mellom andre presidenten og utanriksministeren i Iran.

Ein iransk tenestemann seier til Reuters at dei fryktar for både president Ebrahim Raisi og utanriksminister Hossein Amir-Abdollahian sine liv.

– Vi er optimistiske, men informasjonen som kjem frå ulykkesstaden er bekymringsfull, seier tenestemannen.

Ifølgje Reuters har helikopteret «krasjlanda» i fjellet. Over 40 personar er sendt ut for å søke etter helikopteret. No skal også tre av desse vere sakna, ifølgje BBC.

Det er venta lågare temperaturar og meir regn, og dei vil derfor trappe ned leiteaksjonen. Det seier talspersonen til BBC.

Like før klokka 20.00 norsk tid seier den iranske regjeringa at dei har hatt kontakt med to personar om bord fleire gongar. Det melder iransk TV

Ifølgje ein iransk tenestemann fryktar dei også for livet til utanriksminister Hossein Amir-Abdollahian. Foto: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Krevjande leiteforhold

Iransk TV meldte først at eitt av tre helikopter i følgjet hadde vore utsett for ei ulykke.

Hendinga skal ha skjedd i nærleiken av byen Jolfa, nær grensa mot Aserbajdsjan.

NRK-journalist Sidsel Wold har dekt Iran i ei årrekke som Midtausten-korrespondent. Ho seier folk er uroa og lurer på kva som har skjedd.

– Iranarane held pusten, seier ho.

No går den øvste leiaren i landet, Ali Khamenei, ut og ber folk ikkje uroe seg for styret i landet. Han seier det ikkje kjem til å bryte saman.

Stor leiteaksjon etter sakna helikopter. Du trenger javascript for å se video. Stor leiteaksjon etter sakna helikopter.

Full forvirring

Lenge var det uklart om helikopteret faktisk hadde styrta.

– Først sa styresmaktene at det var ei hard landing. Deretter sa dei at det var ei ulykke og no seier dei at det er ein helikopterstyrt, seier ho.

Ho seier det er krevjande leiteforhold som fører til at det nesten er umogleg å søke på vanleg vis.

Iranske pilegrimar ber for presidenten sin. Foto: AP

Fleire iranske medium melder om kraftig regn og ein del vind i området, og det iranske nyheitsbyrået Fars skriv at helikopteret måtte naudlande på grunn av dårleg vêr og tåke.

Stabssjefen for dei væpna styrkane i Iran har gitt ordre om at alle ressursar skal bidra i søket.

Både Irak og Aserbajdsjan har tilbode seg å bidra i leiteaksjonen.

– Som nabo, ven og broderland står Aserbajdsjan klare til å tilby hjelp, seier presidenten.

Mange deltek i søket etter helikopteret og passasjerane. Dei kjempar mot både vêr og lysforholda. Foto: Reuters

Stor interesse

Den iranske innanriksministeren Ahmad Vahidi stadfesta tidlegare at eitt helikopter har hatt ei hard landing, men seier ikkje noko om presidenten var i helikopteret.

– Vi ventar på fleire detaljar, seier han.

I ettermiddag har mange samla seg for å be, og interessa rundt hendinga er stor.

Iransk TV viser folk som har samla seg i byen Mashhad for å be for presidenten. Foto: AP

Ein aktor i Tehran åtvarar no om å publisere falske nyheiter om helikopteret som er sakna.

«Nokre mediefolk» spreier falske nyheiter om helikopteret, og desse har fått åtvaringar frå påtalemakta, skriv Al Jazeera.

Byen Jolfa, nær grensa mot Aserbajdsjan.

Hadde opna demning

President Raisi hadde vore i Aserbajdsjan søndag morgon for å innvie ei demning saman med den aserbajdsjanske presidenten Ilham Alijev.

Fleire andre høgtståande tenestemenn skal ha vore med i følgjet.

Raisi har vore president sidan 2021, etter at han vann presidentvalet med lågast deltaking i Den islamske republikken si 45 år lange historie.

63-åringen er konservativ og har tidlegare leia landet sitt rettsvesen.

– Han står den øvste leiaren i Iran nær. Dersom han er omkomen eller ute av stand til å styre må det bli skrive ut nyval om 50 dagar, seier Wold.