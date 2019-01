Fryktar 60 omkomne i eksplosjon i Nigeria

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ulukka skjedde i Odukpani i delstaten Cross River søraust i landet. Denne type eksplosjonar er ikkje uvanlege i Nigeria. Mange risikerer livet for å sikre seg drivstoff frå lekkasjar i oljeleidningar eller tankbilar.

– Vi har funne 12 omkomne, og 22 menneske med alvorlege brannskadar er tekne til sjukehus, seier talskvinne i politiet, Irene Ugbo til nyheitsbyrået AP. Ho fortel at eksplosjonen skjedde seint fredag kveld.

Store mengder drivstoff

Richard Johnson var vitne til det som skjedde. Han fortel at det var rundt 60 menneske inne under den havarerte tankbilen då det small.

– Det er usannsynleg at nokon som var heilt i nærleiken har overlevd. Det var store mengder drivstoff i tankbilen, seier han til AP.

Johnson trur eksplosjonen skuldast ein elektrisk dynamo nokon hadde teke med for å pumpe ut drivstoffet frå tankbilen.

Det er uklart kva som var årsaka til at tankbilen køyrde av vegen.

Store ulukker

For eitt år sidan omkom minst 30 menneske omtrent på same staden under forsøk på å tømme ein havarert tankbil for bensin.

Den verste ulukka av denne typen skjedde i byen Jesse i Nigeria i 1998. Då miste rundt 1000 menneske livet.