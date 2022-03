Frykt i Israel etter terrorbølge

Det er kveld i bydelen Bnei Brak i Tel Aviv. Ein mann går frå fortauet og rett ut i gata. I hendene har han eit stort skytevåpen. Han rettar det mot fleire folk og skyt, før han etter kvart blir jaga av politiet og til slutt drepen.

Mannen rakk å ta livet av fem menneske, og skade fleire. Det er tredje angrep på ei veke, og til saman er 11 menneske drepne. Israel seier at fleire av gjerningsmennene har hatt band til terrorgruppa IS, og at dei har vore fengsla for slik støtte.

To av dei som vart drepne i Tel Aviv var ukrainske statsborgarar som hadde budd i Israel dei siste åra. Dei tre andre var israelske statsborgarar, og ein av desse var ein politimann som jakta terroristen og som enda opp i ei skotveksling der begge mista livet.

I bydelen Bnei Brak bur det mange ortodokse jødar, og terroristen hadde jobba som bygningsarbeidar i nabolaget i tida før han plutseleg starta å skyte ned sivile.

Ein bil ligg velta i vegbanen etter jakta på ein terrorist. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Misnøgde med Israel

Hendingane den siste tida skaper frykt. No har israelsk politi justert opp landets trugselnivå.

– Israel opplever ei mordarisk arabisk terrorbølge. Me vil kjempe vår kamp mot terror ved å vere uthaldande, aktsame og ved å bruke ei jernhand. Me kjem til å vinne, seier statsminister i Israel, Naftali Bennet, ifølge avisa Haaretz.

Vener og familie tek farvel med Avishai Yehezkel som vart drepen av terroristen i Tel Aviv. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

Terrorangrepa skjer etter årevis med israelsk okkupasjon av palestinske område. Den siste tida har det skapt ekstra mykje sinne at fleire palestinske familiar er kasta på gata fordi israelske busettarar tek over heimane deira.

Ekstreme grupper har støtte hos enkelte palestinarar, og bruker terror som eit middel i sin kamp. At Israel har hatt møte med fleire arabiske land den siste tida kan vere ein grunn til at valden og terroren på ny eskalerer i Israel.

– Ein rask respons på det skamfulle og avskyelege møtet i Negev, sa Mosheer al-Masri om terrorangrepet i Tel Aviv.

Han representerer Hamas, og kom med kommentaren i eit intervju med ein TV-kanal som Hamas driv.

FN skulda Israel for apartheid

Møtet i Negev-ørkenen er mellom Israel og toppdiplomatar frå Egypt, Marokko, Bahrain og Dei sameinte arabiske emirat. Møtet vert tolka som nok eit skritt i Israel sitt forsøk på å få innpass i den arabiske verda.

Det skaper stor frustrasjon og sinne blant palestinarane som lenge har hatt god og naudsynt støtte frå mange arabiske land i konflikten med Israel.

Ein del av det store biletet er at USA, som også er til stades på møta i Negev-ørkenen, lenge har vore ein solid støttespelar for Israel. Både USA, Israel og dei fleste arabiske land har noko til felles som dei gjerne vil diskutere: Dei er alle fiende med Iran.

Så er spørsmålet korleis den felles fronten mot Iran påverkar andre saker, der landa har ulike syn. Slik som med situasjonen for palestinarane.

Kritikken mot Israel har vart i mange år, og har ikkje blitt mindre den siste tida. Tvert imot.

– Den israelske okkupasjonen er no i sitt 55. år utan at nokon avslutning er å sjå, og den er berre blitt endå meir forskansa og undertrykkande.

Det sa Michael Lynk førre veke. Han er FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen i dei okkuperte palestinske områda, og la førre veke fram ein rapport til FNs menneskerettsråd i Genève.

Givat Zeev, nær Ramallah. Dette er ein av mange stader kor israelske busettarar har bygd hus som palestinarane meiner er ulovlege. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Tre høgtider på same tid

Mahmoud Abbas, som er president i dei palestinske områda, fordømmer terrorangrepa.

Han åtvarar om at slike hendingar kan forverre tryggingssituasjonen for alle partar i tida framover.

– Drapa på palestinske og israelske sivile vil berre føre til ei vidare forverring av situasjonen, spesielt når me no er på veg inn i den heilage månaden ramadan, og kristne og jødiske høgtider, seier Abbas i eit utsegn som er publisert av palestinske nyheitsbyrået Wafa.

Den jødiske høgtida er pesach, mens den kristne høgtida er påske.

Det er sjeldan at alle tre religionane feirar høgtid på same tid. For mange er det viktig å oppsøke heilage religiøse stader under religiøse høgtider, og dermed er det ofte mange som reiser til Israels hovudstad, Jerusalem, der det finst fleire heilage stader for både kristne, jødar og muslimar.

Det er ikkje uvanleg at valden i Israel aukar før under religiøse høgtider, slik som ramadan. Men det er derimot meir oppsiktsvekkande at det skjer såpass valdelege hendingar inne i Israel, der tryggleiken for jødar er langt betre enn i dei palestinske områda.