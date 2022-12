Valvinnar Lulas da Silva skal innsetjast i ein seremoni i hovudstaden Brasília 1. nyttårsdag. Han overtek då etter Jair Bolsonaro som tapte presidentvalet i haust.

Bolsonaro har sidan ikkje villa innrømme at Lula slo han. Han har skulda på valfusk. Fleire kritikarar meiner at det kan opne opp for at dei som trur på Bolsonaro, kan ty til vald.

Søndag demonstrerte ei gruppe med Bolsonaro-tilhengjarar i hovudstaden Brasilia, mellom annan framfor Høgsterett. Seint søndag kveld forsøkte fleire av dei å ta seg ulovleg inn i bygninga.

I fleire timar var det forhandlingar mellom politifolk og demonstrantane, men det er ikkje rapportert om vald eller om skadde.

Foto: Eraldo Peres / AP

Blant dei som protesterte var det fleire medlem frå urfolksgrupper. Mellom dei frå Xavante som kjem frå delstaten Mato Grosso, skriv nyheitsbyrået AP.

«Drivhus for terror»

Rundt fleire militæranlegg i landet har såkalla patriotar slått leir. Den påtroppande justisministeren i landet, Flavio Dino, skriv på Twitter at desse leiarane har blitt «drivhus for terror».

Politiet auka vakthaldet utanfor Høgsterett etter forsøket på storming. Foto: Eraldo Peres / AP

Desarmerte bombeliknande gjenstand

Laurdag arresterte politiet i Brasilia ein mann med påstått tilknyting til ein militærbase.

Mannen skal ha hatt med seg eksplosiv som politiet undersøkte med bomberobot og deretter detonerte.

Det brasilianske politiet si bombegruppe detonerte laurdag ei mistenkeleg bombe i Brasilia. Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

Allereie valnatta vart det sagt at den knappe sigeren til Lula på berre 50,9 prosent, ville auke risikoen for politisk uro.

Professor Benedicte Bull ved Senter for Utvikling og miljø på Universitetet i Oslo var ei av dei som uttrykte ei slik bekymring.

Frykt for vald på innsettingsdagen

I Brasil har det i lang tid vore frykt for at Bolsonaro vil utfordre valresultatet om han skulle tape. Frykt for at tilhengjarane hans skal ty til vald.

I likskap med USAs tidlegare president Donald Trump, sa Bolsonaro allereie før valkampen at han ikkje hadde tillit til valsystemet.

Påtroppande justisminister Flavio Dino åtvarar no tilhengjarane til Bolsonaro med at det ikkje vil bli noko amnesti «for terroristar, støttespelarane deira, eller for dei som finansierer dei».