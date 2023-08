Frykt for ny rubel-kollaps: Aukar styringsrenta dramatisk

Etter den russiske invasjonen i Ukraina i fjor gjekk verdien på russisk rubel ned til eit historisk lågpunkt. Ein dag i mars kosta ein dollar så mykje som 136 rublar.

Det gjorde at sentralbanken valde å gripe inn, og dei klarte å stabilisere rubelen.

I juni var kursen på mellom 50 og 60. I oktober var den høgare, men aldri over 70.

– Førre gong rubelen blei svekka, gjorde den russiske sentralbanken mange støttekjøp. Dei brukte eigne utanlandske valutaar, som dei hadde i reserve. Slik klarte dei å halde verdien på rubelen oppe, fordi dei klarte å erstatte det at folk ikkje ville ha rubel.

Det seier Dagfinn Rime, professor og økonom ved Handelshøyskolen BI.

Etter den russiske invasjonen i Ukraina ville færre på verdsmarknaden handle i rublar. Sentralbanken gjorde difor støttekjøp. Dei kjøpte altså russiske rublar, og selde dollar til den russiske marknaden.

Måndag var første gongen sidan mars i fjor at rubelen var svakare enn 100 på dollaren. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

Renteauke

Rubelen er på nytt blitt svekka mot dollaren, og er ein av dei tre valutaane som har svekka seg mest mot dollaren så langt i år. Ein dollar kosta måndag 101 rublar.

Etter eit ekstraordinært møte, sette Russland tysdag opp renta med 3,5 prosentpoeng. Frå 8,5 til 12:

Økonom Rime spekulerer i om sentralbanken no har brukt opp støttekjøpa sine:

– Det spørst om ikkje sentralbanken har brukt opp ein del av valutareservane sine no, seier Rime.

Økonom og professor ved Handelshøyskolen BI, Dagfinn Rime. Foto: BI

Inflasjonspresset aukar

Det er i tillegg venta at det kan kome ei til renteauke - viss situasjonen blir verre. Det varsla sentralbanken tysdag ettermiddag, ifølge AFP.

– Inflasjonspresset bygger seg opp, skriv styret i eit offentleg utsegn og presiserer at målet er å gjere prisauken meir stabil.

President Vladimir Putin sin økonomirådgivar Maxim Oresjkin kritiserte sentralbanken måndag for å bidra til problemet, skriv Bloomberg.

I ein sjeldan spalte publisert av det statlege nyheitsbyrået TASS måndag, sa han:

– Kjelda for svekkinga av rubelen og at inflasjonen tek fart, er svak pengepolitikk.

Berre timar seinare kalla sentralbanken inn til eit krisemøte, og neste morgon kom auken i styringsrenta. Opphavleg skulle dei ikkje møtast igjen før om ein månad.

Russisk økonomirådgivar Maxim Oresjkin (v) i samtale med Elvira Nabjulina (m) og finansminister Anton Siluanov (h). Biletet blei teke i juni i fjor. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Mest sanksjonerte landet i verda

Russland er per dags dato det mest sanksjonerte landet i verda, ifølge Castellum Ai, som sporar sanksjonar.

Sidan invasjonen i Ukraina, har Russland fått over 11.000 sanksjonar på seg, og kjenner no konsekvensane av over 14.000 sanksjonane:

Sjef for Russlands sentralbank, Elvira Nabiullina, meiner den svekka rubelen skyldast nedgangen i eksporten og oppgang i import, på grunn av ein sterk etterspurnad innlands, melder nyheitsbyrået CNN.

– På grunn av sanksjonane, slit Russland med eksporten. Og på grunn av den svekka rubelen, blir import av nødvendige varer, dyrare. Dyrare import fører til importert inflasjon, seier Rime ved Handelshøyskolen BI.

Dette er nokre av årsakene til renteauken: Ekspander/minimer faktaboks Reduserte valutainntekter frå eksport, blant anna som følge av mindre inntekter frå olje og gass dei siste månadane. Kina og India har tidlegare kompensert for at Russland handlar mindre med Europa, men gjer det i mindre grad no.

Importen har auka med omtrent 20 prosent frå botnnivået i fjor. Det er både på grunn av import av forbruksvarer og det som trengst til russisk industri. Til importen treng ein valuta, då det er få som går med på å få betalt i rublar.

Så er det frykta for ein endå større prisauke. Frå juni til juli auka den så vidt, med eitt prosentpoeng, og dette skapte frykt for at styresmaktene ikkje har god nok kontroll. Når bankane kalla inn til krisemøte og auka han med ytterlegare 3.5 prosentpoeng, blei årsaka for frykta stadfesta: den russiske leiinga slit med kontrollen.

Spekulasjon om dei reelle inflasjonstala

I utsegna tysdag står det at auken dei siste tre månadane svarar til ei årleg prisstigning på 7,6 prosentpoeng. Men til no i år har prisstiginga vore mykje lågare enn det.

Samla sett ligg det an til å bli 4,4 prosentpoeng i løpet av året.

Derfor er det mykje spekulasjon både i og utanfor Russland om kva den reelle inflasjonen eigentleg er.

Vanlege russarar og russiske selskap fryktar ein endå høgare prisauke enn den som har vore spådd. Foto: YURI KADOBNOV / AFP

Målet til sentralbanken er å kome seg ned på 4 prosentpoeng. Styresmaktene si forventning er at prisauken uansett minkar i løpet av året.

Etter kunngjeringa tysdag morgon har rubelen styrka seg litt, og ligg på like under 100 for ein dollar.

Sist veke kunngjorde sentralbanken at dei skulle setje kjøp av utanlandsk valuta på pause til slutten av året for å «redusere uvisse»