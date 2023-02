Frykt for giftige utslipp etter togulykke i Ohio

Myndighetene i East Palestine har blitt bedt innbyggerne i byen om å bare drikke flaskevann, selv om de mener drikkevannskilden er trygg.

Tusenvis av fisker er funnet døde. Kyllinger har dødd og kjæledyr har blitt syke.

Giftig og eksplosivt

Den 3. februar sporet flere av vognene til et godstog med 150 vogner av, og sto i full fyr. Toget var lastet med blant annet vinylklorid, et stoff som er giftig, brannfarlig og kan være eksplosivt.

Årsaken til ulykken er ikke klar, men en gransking viser at toget kjørte minst 32 kilometer med en alvorlig feil i akslingen før det stanset i East Palestine. Der ble det gjennomført en kontrollert detonasjon av den eksplosive lasten.

Etter ulykken sto toget i full fyr. Foto: Gene J. Puskar / AP

Mange av innbyggerne ble evakuert. Skolen ble stengt, men åpnet igjen etter en stund. Nå er også togtrafikken i gang igjen, men frykten for hva som henger igjen etter den voldsomme brannen er fremdeles stor.

Folkemøte med mange spørsmål

Ordfører Trent Conaway i East Palestine måtte svare på mange spørsmål på onsdagens møte. Foto: ALAN FREED / Reuters

– Vi prøver å få informasjon ut til våre innbyggere. Alle er bekymret. Jeg er også bekymret, så ordfører Trent Conaway etter et folkemøte i onsdag.

Gymsalen var full da flere hundre var møtt opp for å få svar.

– Jeg har tre barnebarn. Kommer de til å vokse opp her og få kreft? spurte Kathy Dyke da nyhetsbyrået AP snakket med henne.

Byens drikkevannskilder ligger ca. 1,5 kilometer fra ulykkesstedet og 17 meter under bakken, melder CBS.

Mange var møtt opp på myndighetenes informasjonsmøte. Foto: ALAN FREED / Reuters

På møte ble det informert om at giften fra brannen helt klar var dødelig for fisken i området, skriver BBC. Samtidig påpekte myndighetene at det amerikanske miljøvernbyrået har undersøkt både vann- og luftkvalite. De mener prøvene viser verdier som ikke er farlige for mennesker.