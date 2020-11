Frustrerte amerikanere venter på et valgresultat

– Dette er ganske sprøtt. De sa jo at dette kunne skje, men jeg tror ingen helt kan tro at vi fremdeles ikke hvem som er vår neste president. Og jeg tror ikke det er noen som har noen god følelse med tanke på at dette kan ende i retten.

Det sier Derick Skipper til nyhetsbyrået Reuters som treffer ham på gata i Philadelphia.

Høy deltakelse, men ingen avgjørelse

Mange timer etter at valglokalene stengte er det fremdeles ikke avgjort hvem som har vunnet presidentvalget i USA. I flere delstater er resultatet så jevnt at det er for tidlig å fastslå en vinner, selv om store deler av stemmene er talt opp.

Til tross for den høyeste valgdeltakelsen på 120 år, må stemmegiverne smøre seg med tålmodighet.

Det er ikke noe problem for Cynthia Latty som NRK treffer i hovedstaden Washington DC. Hun vil ikke si hvem hun stemte på, men forteller med et smil at hun kommer fra samme delstat som Joe Biden.

– Så da kan du jo tenkte selv. Vi må være tålmodige og tro dette ordner seg.

Cynthia Latty mener Donald Trump var for tidlig ute med å si at han hadde vunnet. Foto: Snorre Wik / NRK

Hun sier hun syns Trumps tale i går var umoden.

– Det var altfor tidlig å fastslå at han skulle ha vunnet. Vi må få talt opp alle stemmene først. Så kan vi få avgjort på en riktig og rettferdig måte hvem som vant, sier hun til NRK.

– Trump sier han kan ta dette til Høyesterett. Hva tenker du om det?

– Med den mannen kan hva som helst skje. Men det er opp til det amerikanske folk å velge president, det er ikke opp til én mann.

– Forvirret og urolig

Tilbake i Philadelphia sier Maureen Cotterill at hun hadde trodd at hun skulle våkne til en soleklar seier til Biden.

Maureen Cotterill er oppgitt over valgsystemet. Foto: Reuters

– Jeg kjenner ikke igjen dette landet. At så mange gir sin støtte til en mann som ikke tok ledelsen under en pandemi er en skandale. 250.000 amerikanere er døde fordi denne fyren ikke visste hvordan han skulle håndtere det. Jeg er forvirret og urolig, men slik er systemet vi har, sier hun.

– Vel, dette er Amerika. I Amerika har vi alle slags forskjellige syn og så stemmer vi. Den gode nyheten er at mange stemte. Det uheldige er at det vil ta tid å finne ut hvem som vant. Men vi skal komme oss gjennom dette. Vi har opplevd verre ting, sier Maurice Goodman til Reuters.

Frist til begynnelsen av desember

Det er ingen lov som tilsier at man må erklære en valgvinner på valgdagen. Ifølge loven har noen delstater frist helt til 8. desember med å få talt opp alle stemmene, skriver CNN.

Myron Thomas sier til NRK at han håper på det beste.

Myron Thomas stemte på Trump, men liker Biden også. Foto: Snorre Wik / NRK

– Jeg stemte på Trump og respekterer ham. Mange sier mye om ham som ikke stemmer. Ingen vet helt hva Biden mener, så jeg stemte på en som jeg vet hva jeg får fra.

Han håper også at Trump innser tapet hvis den siste opptellingen viser at Biden vinner.

– Jeg liker Biden også, sier han.

Korrespondentbrevet Resultater Sist oppdatert for omtrent ett minutt siden. Presidentvalget er ikke avgjort. Valgmenn 270 valgmenn gir seier ? Gå til forklaring Nåværende resultat Prognose 238 sikre 216 sikre Antall avgjorte stater 44 / 51 Opptalte valgdistrikt 90% Avgjort seier Biden

Biden Avgjort seier Trump

Trump Antatt seier Biden

Biden Antatt seier Trump

Trump Vippestat 3 5 12 13 3 6 38 11 3 9 4 7 7 18 3 29 5 14 4 5 3 10 6 10 11 10 4 8 8 6 6 11 20 4 4 29 3 3 7 9 55 6 11 9 3 16 16 6 15 20 10 California Texas Florida New York Minnesota Washington Pennsylvania Georgia Tallet viser antall valgmenn i hver stat.

Klikk på tallene for å se mer informasjon om staten. Søk etter delstat Vippestater Texas Antall valgmenn 38 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Texas Vipper fra republikansk mot demokratisk. USAs nest mest folkerike delstat, med rask endring i befolkningen. Et flertall er ikke hvite. Republikanere har vunnet alle presidentvalg siden 1976. Resultat 2016 43.2% 52.2% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Florida Antall valgmenn 29 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Florida Trump vant i 2016, en av de jevneste vippestaten på målingene. I 2000 var det Florida som avgjorde at George w Bush ble president etter omtelling. Han vant med 537 stemmer. USAs tredje mest folkerike delstat, hvor også Trump meldte flytting i 2019. Resultat 2016 47.8% 49% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Pennsylvania Antall valgmenn 20 Resultat basert på 81% opptalte valgdistrikt Fakta om Pennsylvania Vipper fra republikansk mot demokratisk. Svært jevn vippestat. Biden vokste opp i byen Scranton. Høy arbeidsløshet gjorde delstaten avgjørende for Trumps seier i 2016. Resultat 2016 47.5% 48.2% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Georgia Antall valgmenn 16 Resultat basert på 99% opptalte valgdistrikt Fakta om Georgia Vipper fra republikansk mot demokratisk. Stor afrikansk-amerikansk befolkning. Opptøyer og demonstrasjoner mot politivold. Resultat 2016 45.7% 50.8% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Michigan Antall valgmenn 16 Resultat basert på 95% opptalte valgdistrikt Fakta om Michigan Vipper fra republikansk mot demokratisk. En gang sentrum for bilproduksjon. Nå preget av høy arbeidsløshet. Opptøyer og demonstrasjoner mot politivold og koronahåndtering. Resultat 2016 47.3% 47.5% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Nord-Carolina Antall valgmenn 15 Resultat basert på 100% opptalte valgdistrikt Fakta om Nord-Carolina Vipper fra republikansk mot demokratisk. Stor afrikansk-amerikansk befolkning. Sterkt preget av uro og demonstrasjoner mot politivold. Resultat 2016 46.2% 49.8% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Arizona Antall valgmenn 11 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Arizona Vipper fra republikansk mot demokratisk. Mange latinamerikanere og pensjonister. Høye koronadødstall. Resultat 2016 45.1% 48.7% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Minnesota Antall valgmenn 10 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Minnesota Vippestat, men dem tendens. Clinton vant i -16. Nixon var siste republikaner som vant her, i 1972. George Floyd ble drept i Minneapolis, store opptøyer og demonstrasjoner. Resultat 2016 46.4% 44.9% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Wisconsin Antall valgmenn 10 Resultat basert på 99% opptalte valgdistrikt Fakta om Wisconsin Vipper fra republikansk mot demokratisk. Preget av misnøye blant hvite industriarbeidere. Jacob Blake ble skadet for livet i Kenosha - opptøyer og demonstrasjoner fulgte. Resultat 2016 46.5% 47.2% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Iowa Antall valgmenn 6 Avgjort, Trump vant Fakta om Iowa Vipper fra republikansk mot demokratisk. Delstaten med størst bevegelsene mot høyre i 2016. En av USAs viktigste landbruksstater. Resultat 2016 41.7% 51.2% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Nevada Antall valgmenn 6 Resultat basert på 75% opptalte valgdistrikt Fakta om Nevada Vipper fra demokratisk mot republikansk. Trump er første republikaner siden 1908 som vant valget uten å vinne Nevada. Las Vegas hardt rammet av krise i turistnæringen. Resultat 2016 47.9% 45.5% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Antatt sikre stater California Antall valgmenn 55 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om California Antatt demokratisk. Verdens femte største økonomi. USAs mest folkerike stat. Resultat 2016 61.5% 33.2% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

New York Antall valgmenn 29 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om New York Antatt demokratisk. USAs økonomiske og kulturelle sentrum. USAs fjerde mest folkerike delstat, men mye fraflytting etter pandemien. Resultat 2016 58.7% 37.5% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Illinois Antall valgmenn 20 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Illinois Antatt demokratisk. Hillary Clinton ble født her. Barack Obamas hjemstat. Resultat 2016 55.4% 39.4% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Ohio Antall valgmenn 18 Avgjort, Trump vant Fakta om Ohio Vipper fra republikansk mot demokratisk. "Dit Ohio går, går USA". Ikke siden 1960 har noen blitt president uten Ohio. Resultat 2016 43.6% 51.7% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

New Jersey Antall valgmenn 14 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om New Jersey Antatt demokratisk. Velstående forsteder til New York. Hardt rammet av pandemien. Resultat 2016 54.8% 42% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Virginia Antall valgmenn 13 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Virginia Antatt demokratisk. En av fem innbyggere er afrikansk-amerikaner. Har mange forsteder til Washington DC. Resultat 2016 49.8% 45% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Washington Antall valgmenn 12 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Washington Antatt demokratisk. Mange store selskaper, eks Microsoft, Boeing og Starbucks. Kjell Inge Røkke skapte sin fiskeformue her. Resultat 2016 56.3% 37.8% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Indiana Antall valgmenn 11 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Indiana Antatt republikansk. Mye nedlagt tungindustri. Visepresident Mike Pences hjemstat. Resultat 2016 37.9% 57.2% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Massachusetts Antall valgmenn 11 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Massachusetts Antatt demokratisk. Regnet som mest demokratiske delstaten. Høyest andel universitetsutdannede. Resultat 2016 60.9% 33.4% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Tennessee Antall valgmenn 11 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Tennessee Antatt republikansk. Martin Luther King ble drept i Memphis. 17% afrikansk-amerikansk befolkning. Resultat 2016 34.9% 61.1% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Maryland Antall valgmenn 10 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Maryland Antatt demokratisk. Mange forsteder til Washington DC. 30% afroamerikanere. Resultat 2016 60.5% 35.3% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Missouri Antall valgmenn 10 Avgjort, Trump vant Fakta om Missouri Antatt republikansk. Artisten Eminems hjemstat. Black Lives Matter-protestene startet i Ferguson i 2014. Resultat 2016 38% 57.1% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Alabama Antall valgmenn 9 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Alabama Antatt republikansk. 25% av befolkningen er afrikansk-amerikansk. Blant de fattigste delstatene. Resultat 2016 34.6% 62.9% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Colorado Antall valgmenn 9 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Colorado Antatt demokratisk. Liberal delstat - har legalisert hasj. undefined Resultat 2016 48.2% 43.3% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Sør-Carolina Antall valgmenn 9 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Sør-Carolina Antatt republikansk. Klassisk sørstat. 27% afrikansk-amerikansk befolkning. Resultat 2016 40% 55.6% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Kentucky Antall valgmenn 8 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Kentucky Antatt republikansk. Kjent for hesteoppdrett og whiskyprodukssjon. Hjemstaten til senatsleder Mitch McConnell; republikanernes mektigste etter Trump. Resultat 2016 32.7% 62.5% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Louisiana Antall valgmenn 8 Avgjort, Trump vant Fakta om Louisiana Antatt republikansk. USAs dårligste helse. Orkanen Katarina i 2005. Resultat 2016 38.4% 58.1% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Connecticut Antall valgmenn 7 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Connecticut Antatt demokratisk. USAs høyeste gjennomsnittsinntekt. Store inntektsforskjeller. Resultat 2016 54% 41.6% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Oklahoma Antall valgmenn 7 Avgjort, Trump vant Fakta om Oklahoma Antatt republikansk. Stor hvit befolkning. Olje- og gassproduksjon. Resultat 2016 28.9% 65.3% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Oregon Antall valgmenn 7 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Oregon Antatt demokratisk. Liberal stat der aktiv dødshjelp er lov. Hardt rammet av skogbranner. Portland preget av opptøyer og demonstrasjoner mot politivold. Resultat 2016 51.7% 41.2% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Arkansas Antall valgmenn 6 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Arkansas Antatt republikansk. Bill Clinton var guvernør i 12 år. USAs største kalkunprodusent. Resultat 2016 33.8% 60.4% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Kansas Antall valgmenn 6 Avgjort, Trump vant Fakta om Kansas Antatt republikansk. Sterk befolkningsnedgang på landsbygda. Jordbruk. Resultat 2016 35.9% 57.5% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Mississippi Antall valgmenn 6 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Mississippi Antatt republikansk. En av de mest konservative delstatene. Mange lever under fattigdomsgrensen. Resultat 2016 39.9% 58.1% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Utah Antall valgmenn 6 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Utah Antatt republikansk. Mange mormonere og mormonerkirkens hovedsete. Mitt Romneys hjemstat (presidenkandidat for republikanere i 2012). Resultat 2016 28.4% 45.8% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Nebraska Antall valgmenn 5 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Nebraska Antatt republikansk. Ikke "winner take all". Landbruk. Resultat 2016 34% 60.3% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

New Mexico Antall valgmenn 5 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om New Mexico Antatt demokratisk. 50% med latinamerikansk bakgrunn. Ørkenstat med militære testanlegg. Resultat 2016 48.3% 40% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Vest-Virginia Antall valgmenn 5 Avgjort, Trump vant Fakta om Vest-Virginia Antatt republikansk. Laveste lønninger i USA. Trumps største seier i 2016. Resultat 2016 26.5% 68.7% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Hawaii Antall valgmenn 4 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Hawaii Antatt demokratisk. Lav valgdeltakelse. Lavest andel hvite i USA. Resultat 2016 62.3% 30.1% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Idaho Antall valgmenn 4 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Idaho Antatt republikansk. En av de mest konservative delstatene. Landbruksstat som dyrker 1/3 av USAs poteter. Resultat 2016 28% 58.6% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Maine Antall valgmenn 4 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Maine Antatt demokratisk. Ikke "winner take all". Trump vant én av fire valgmenn i 2016. Resultat 2016 47.8% 44.9% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

New Hampshire Antall valgmenn 4 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om New Hampshire Antatt demokratisk. Stor hvit befolkning. Først ut i nominasjonsvalg. Resultat 2016 46.8% 46.5% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Rhode Island Antall valgmenn 4 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Rhode Island Antatt demokratisk. USAs minste stat. Opprinnelig bosatt av fiskere. Resultat 2016 54.9% 40.3% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Alaska Antall valgmenn 3 Resultat basert på 50% opptalte valgdistrikt Fakta om Alaska Antatt republikansk. Kun demokratisk i 1964. Store inntekter fra olje og gass. Resultat 2016 37.6% 53.3% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Delaware Antall valgmenn 3 Avgjort, Biden vant Fakta om Delaware Antatt demokratisk. Har over 50% av USAs aksjeselskaper pga. skattelover. Bidens hjemstat. Resultat 2016 53.4% 41.9% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Washington, D.C. Antall valgmenn 3 Avgjort, Biden vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Washington, D.C. Antatt demokratisk. USAs forbundshovedstad. Halve befolkningen er afrikansk-amerikansk. Resultat 2016 92.8% 4.1% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Montana Antall valgmenn 3 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Montana Antatt republikansk. 90% hvit befolkning. Flere militser på høyresiden oppsto her. Resultat 2016 35.5% 57.2% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Nord-Dakota Antall valgmenn 3 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Nord-Dakota Antatt republikansk. Stor tilflytting av unge med utdanning. God økonomi, oljeproduksjon. Resultat 2016 27.8% 64.1% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Sør-Dakota Antall valgmenn 3 Avgjort, Trump vant Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Sør-Dakota Antatt republikansk. 15% med norsk avstamning, 10% urfolk. Bare Alaska har stemt republikansk oftere. Resultat 2016 31.7% 61.5% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Vermont Antall valgmenn 3 Avgjort, Biden vant Fakta om Vermont Antatt demokratisk. USAs mest venstrevridde delstat. Hjemstaten til Bernie Sanders (D). Resultat 2016 61.2% 32.6% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Wyoming Antall valgmenn 3 Avgjort, Trump vant Fakta om Wyoming Antatt republikansk. Delstaten med færrest innbyggere i USA. Hjemstaten til tidl. visepresident Dick Cheney (R). Resultat 2016 22.5% 70.1% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

NRK erklærer automatisk en delstat som avgjort når Associated Press har «callet» resultatet i delstaten. Dersom et eller flere amerikanske nettverk caller en stat før AP, kan NRK etter en redaksjonell vurdering erklære staten for avgjort. Hvorfor er tallet 270 så viktig? Tilbake til toppen Amerikanerne stemmer ikke direkte på en presidentkandidat, men på valgmenn. Det er til sammen 538 valgmenn fordelt på alle de 50 delstatene og for å få flertall må man minst ha 270 av deres stemmer for å vinne valget. 538/2 = 269 → 270 = flertall Valgmennene (og kvinnene) har én stemme hver og alle stemmer på den kandidaten som har fått flertall i staten. Hvor mange valgmenn hver delstat har, avhenger av folketallet i delstaten. California, med flest innbyggere, har 55 valgmenn, og delstatene med lavest folketall har bare tre.