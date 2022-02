En frosk har utviklet et nytt bein, takket være en banebrytende metode.

En gruppe amerikanske forskere amputerte froskens ene bein og behandlet stumpen i en «cocktail» av medikamenter i ett døgn.

Etter halvannet år har et nytt, nærmest fullstendig froskelår vokst ut.

– Dette er et stort skritt framover for nye metoder innen forskning på regenerering, sier Nirosha Murugan til NRK.

Hun er blant forskerne i studien, som ble publisert forrige uke.

Figuren viser hvordan et nytt froskelår vokste ut i løpet av en 18 måneders periode. Foto: Murugan et al. / Science Advances Foto: Murugan et al. / Science Advances

Ingen naturlig evne

Afrikansk klofrosk har, i likhet med mennesker, ikke en naturlig evne til å vokse ut igjen nye lemmer.

De skiller seg dermed fra arter som salamandere, øgler, sjøstjerner og krabber.

Men det nye beinet kunne bevege seg og reagerte på berøring. Frosken kunne til og med bruke det til svømming.

Forskerne oppdaget at en genetisk signalvei, som normalt utspiller sin rolle når fostre utvikler lemmer, ble aktivert på nytt under behandlingen.

Katharina Vestre er stipendiat ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo Foto: Hildur Augustsdottir

– Jeg syns det er spennende. De prøver å gjenskape miljøet i fostervannet, og lure cellene til å oppføre seg annerledes. sier Katharina Vestre.

Hun er stipendiat i cellebiologi ved Universitetet i Oslo og har skrevet bok om biologien bak fosterutvikling.

– Alle cellene våre inneholder DNA-oppskriften på alt kroppen består av. I prinsippet har de stort potensial for utvikling, sier Vestre.

Eksperimentet har blitt testet på flere titalls frosker. Hos mange av dem har nesten fullt fungerende lemmer vokst ut på nytt, med beinvev og tå-aktige stumper.

Afrikansk klofrosk har ingen naturlig evne til å regenerere mistede lemmer. Foto: NEW ZEALAND HERALD / Reuters Foto: NEW ZEALAND HERALD / Reuters

Tar forskningen videre

Gjenskaping av lemmer er egentlig ikke nytt. Forskere har gjennom årene klart å gjenskape delvise lemmer med ulike metoder. Bruk av stamceller og manipulering av nerver er blant dem.

Flere andre amerikanske forskere liker dette nye prosjektet fordi det ikke manipulerer biologien på samme måte, ifølge Business Insider.

Medikament-cocktailen som forskerne brukte til å behandle froskene gjorde at eksisterende celler vokste naturlig.

– Vårt mål var å utvikle en teknologi for å gjenskape lemmer uten å måtte kontrollere hvert eneste molekyl eller genetiske signalveier, sier Murugan til NRK.

Froskenes beinstumper ble lagt i slike silikonkapsler fylt med en rekke medikamenter. Det ga resultater. Foto: Nirosha Murugan Foto: Nirosha Murugan

Håp for mennesker

Murugan forteller at forskerne jobber nå med å prøve denne metoden på pattedyr. I teorien kan det også fungere på mennesker.

Vi har allerede evnen til å gjenskape noe. Leveren vår har en unik evne til å bygge seg selv opp igjen etter skade. Barns fingertupper kan også vokse tilbake.

Men å gro tilbake hele lemmer er en mye større utfordring. Arr lindrer sår og skader, men hindrer også kroppen fra å erstatte det tapte.

Barns fingertupper har noen ganger muligheten til å vokse ut igjen etter skade. Illustrasjon: Berit Roald / NTB Illustrasjon: Berit Roald / NTB

Frosk-forskerne tror likevel voksne mennesker fortsatt har verktøyene som trengs for å vokse ut igjen lemmer, lagret i genetikken.

Murugan (31) mener en effektiv behandling på mennesker kan komme i hennes levetid.

– Det vil kreve strategi og mer forskning på andre pattedyr først. Jeg er sikker på at forskerfeltet er i stand til å oppnå suksess.

Andre er mer skeptiske.

Flere amerikanske forskere sier til Business Insider at vi nok er enda lenger unna å gjenskape fullstendige menneskelemmer.

Katharina Vestre tror ikke vi står overfor en spektakulær gjenskaping av armer og bein ennå. Hun mener likevel denne teknologien vil bli nyttig.

Regenering er sentralt i flere av kroppens organer, blant annet hjertet.

– Jeg kan se for meg at vi kan ha nytte for det i medisinen, sier Vestre.