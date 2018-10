Frode Bergs anke avvist

Frode Bergs anke av den forlengede varetektsfengslingen tidligere i oktober ble behandlet i en russisk domstol tirsdag.

Lefortovo-domstolen i Moskva konkluderte 1. oktober med at Berg må sitte varetektsfengslet til 5. desember – ettårsdagen for pågripelsen.

Forventer lykkelig slutt

Frode Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, sier til NRK at han er optimistisk til tross for at anken ble avvist.

– Vi forventer en lykkelig slutt. Vi tror ikke at Frode Berg må sitte 20 år i russisk fengsel. Jeg håper han nå bare er måneder unna å komme hjem, sier han.

– Det nye er at byretten i dag sier at det ikke er opp til dem å si om Berg var medlem av etterretningstjenesten eller ikke.

Den russiske advokaten sier at selv om Mikhail Botsjkarjov ble løslatt i Norge og håpet om en fangeutveksling svant, så tror han at Bergs sak nå vil gå raskere.

– Vi fikk inntrykk av at hans sak ble satt på vent mens Botsjkarjov var fengslet i Norge, sier han.

– Har inntrykk av at saken går mot slutten

Novikov sier videre at de også har inntrykk av saken går mot slutten, og håper at de er klare til å starte rettssaken i januar.

– Frode Berg har det bra, til tross for tøffe forhold. Men han sa til meg at han ser slutten på denne historien nå. Det er begges inntrykk, sier advokaten.

Nøyaktig hva som gjør at de ser tegn til at saken kan gå mot slutten, vil ikke Novikov kommentere.

Frode Berg er anklaget for å ha forsøkt å skaffe hemmelige dokumenter om den russiske nordflåten og er siktet for spionasje. Spionsiktelsen etter paragraf 276 i den russiske straffeloven har en minstestraff på ti års fengsel.

Da Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor, hadde han på seg 3.000 euro i kontanter.