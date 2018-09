Frode Bergs advokat: Tror rettssaken nærmer seg

Når den Frode Berg mandag morgen fraktes fra Lefortovo-fengselet noen kvartaler til rettsbygningen ikke langt fra Jauza-elven i Moskva, er det snart ti måneder siden den tidligere norske grenseoffiseren ble arrestert på Teatralnajaplassen i hjertet av Moskva.

Arrestasjonen slo ned som en bombe. Det var første gangen en norsk offiser var arrestert i Russland med alvorlige anklager om spionasje rettet mot seg. I tillegg var Frode Berg et kjent ansikt fra folk-til folk-samarbeidet i nord, blant annet gjennom sitt engasjement i Røde Kors.

Frode Berg på vei til et varetektsfengslingsmøte i Moskva i februar 2018. Foto: Morten Jentoft

Risikerer lang fengselsstraff

Men den nå snart 63 år gamle kapteinen, med lang fartstid på Grensekommissariatet i Sør-Varanger, innrømmet på et tidlig stadium overfor de russiske etterforskerne fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB at han hadde vært ikke bare på ett, men flere oppdrag i Russland, som kurer eller budbringer.

Frode Berg: – Jeg føler meg lurt og manipulert

Han har hele tiden nektet for at han aktivt har samlet inn etterretningsinformasjon, og han har hevdet at han ikke forsto omfanget av det han var med på. Likevel risikerer han en lang dom, strafferammen kan være fra 10 til 20 år, selv om det er tvilsomt om Frode Berg vil få en så streng straff.

Det er Lefortovo-domstolen i Moskva som 1. oktober skal ta stilling til forlengelse av varetektsfengslingen for Frode Berg. Foto: Morten Jentoft

Til NRK sier Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov at etterforskerne har sagt at de trenger noe mer tid til etterforskningen, og at de derfor vil kreve ytterligere varetektsfengsling for Berg.

Hvor lang varetekt?

Det interessante blir hvor lang tid de nå krever og får. Da Berg ble framstilt for varetektsfengsling i juli, krevde etterforskerne to måneder. Det kan bli det samme denne gangen, men Novikov tror at etterforskningen snart er avsluttet at det kan bli en rettssak i løpet av de nærmeste månedene.

Advokat Ilja Novikov regner med at etterforskningen i Frode Berg-saken snart er avsluttet. Foto: Morten Jentoft

Mandagens rettsmøte blir også det første etter at norske myndigheter 21. september arresterte den russiske dataspesialisten Mikhail Botsjkarjov, mistenkt for å ha innsamlet opplysninger om rutiner og datasystemer under et seminar på Stortinget.

Novikov har ikke fått snakket med Berg om dette, men regner med at han kan ha fått med seg noen opplysninger om saken via de russiske TV-sendingene han har anledning til å følge.

Frode Berg har i snart ti måneder sittet fengslet i Lefortovo-fengselet i Moskva. Foto: Jurij Linkevitsj

Det har vært spekulert i om, hvis da Botsjkarjov blir funnet skyldig og dømt for spionasje, at det kan bli en ordning der han blir utvekslet med Berg, noe som er vanlig i denne type saker. Både Ilja Novikov og Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes har antydet dette.

– Dette øker jo sjansen for en utveksling dersom siktelsen og fengslingen blir stående over tid, sa Risnes til NTB forrige søndag.

Håper på Berg-utlevering: – Nå er det en direkte mulighet

Russiske myndigheter: Botsjkarjov er ikke spion

Men russiske myndigheter har avvist alle anklager om at Mikhail Botsjkarjov har vært på oppdrag for etterretningstjenesten, og onsdag sa presidenten i det russiske overhuset Valentina Matvijenko at «det stinker av historien».

Matvijenko har sendt et brev til den norske stortingspresidenten der hun ber om at Botsjkarjov øyeblikkelig blir satt fri, og hun kalte det hele en ondsinnet provokasjon.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov var også svært krass da han i forbindelse med fengslingen av Botsjkarjov kort kommenterte saken.

– Dette er også en måte å vise gjestfrihet på, sa han, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Det kan tyde på at russiske myndigheter ikke ser for seg noen sammenheng mellom de to sakene, og at det som har skjedd tvert imot kan gjøre situasjonen vanskeligere for Frode Berg.

Forholdet mellom Norge og Russland er på et absolutt lavmål