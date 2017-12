Den tidligere grenseinspektøren på den norsk-russiske grensen Frode Berg, har nå i mer en tre uker sitter i varetekt i Lefortovo-fengselet i Moskva. Han skal ha mottatt dokumenter fra en russisk mann som inneholdt gradert materiale om den russiske Nordflåten.

Pressetalskvinne Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet bekreftet 28. desember overfor NRK at russiske myndigheter ser på dette som en spionasjesak der Berg har operert på oppdrag for norsk etterretning.

Russland om spionsaken: – Ikke heldig for forholdet mellom Norge og Russland

Berg skal også ha blitt tatt med 3000 euro på seg, litt i underkant av 30000 norske kroner. Dette skal ha vært penger som han hadde med seg fra Norge.

Ifølge de russiske tollreglene er det lov å ta med seg 10000 amerikanske dollar, eller vel 80000 norske kroner inn i landet uten å oppgi dette ved grensepassering. Berg har altså trolig ikke brutt noen regler med å ta disse pengene inn i Russland.

Frode Berg beskyldes av russiske myndigheter for spionasje Foto: Amund Trellevik

30 kilo ekstra mat i måneden

Frode Berg sitter på en celle sammen med en annen person som snakker engelsk, noe som gjør soningsforholdene noe lettere.

Russiske fengselsmyndigheter har også sagt at de skal ordne det slik at han får snakke med sin familie, men at dette må gjøres via tolk og under overvåking.

Frode Berg har sagt både til sin advokat og til representanter fra den norske ambassaden at han ikke har noe spesielt å klage på når det gjelder soningsforholdene, men at kosten er enkel og ensidig.

Familien til Frode Berg har etter det NRK kjenner til ordnet det slik at han har fått en ekstra pakke på 30 kilo med mat.

Det er svært vanlig at pårørende til innsatte i russiske fengsler hjelper med mat.

Reglene i Lefortovo-fengselet er slik at det er lov å levere en pakker på til sammen 30 kilo i løpet av en måned. Det er ikke tillatt å sende inn lesestoff eller klær, og også matvarene blir strengt kontrollert.

Lefortovo-fengselet har vært brukt som varetektsfengsel siden slutten av 1800-tallet Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Klage på fengslingen behandles etter russisk jul

Det finnes et bibliotek i Lefortovo-fengselet, der det også en del engelskspråklig litteratur. Frode Berg får gå ut i luftegården en time hver dag, men ellers sitter han isolert på sin celle, når han ikke blir innkalt til avhør.

Den kjente russiske advokaten Ilja Novikov ble torsdag formelt godkjent som forsvarer for Frode Berg, og han jobber nå med å fremme en formell klage på selve fengslingen.

Det er ventet at den blir behandlet en gang etter den russiske julefeiringen, rundt 10. januar.

Frode Berg er varetektsfengslet i to måneder, og en eventuell forlengelse må opp for byretten i Moskva før 5. februar 2018.