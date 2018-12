Frode Berg-etterforskningen er over

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB er ferdig med sin etterforskning av nordmannen Frode Berg. Det skriver den russiske advokaten hans Ilya Novikov på Twitter.

Berg er siktet for spionasje, og har sittet fengslet i Russland siden 5. desember 2017.

Rettssaken mot nordmannen er ventet å starte i februar, ifølge Novikov.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Les også: Frode Berg varetektsfengsles i to nye måneder

– Ikke skyldig

Advokaten skriver på Twitter at Berg holder fast ved det han har sagt tidligere, at han ikke er skyldig.

Dersom Berg blir dømt for spionasje, risikerer han opptil 20 års fengsel.

Russiske myndigheter mener at Berg var på oppdrag for norsk etterretning, samme uke som han var i Russland på reise med det norske Utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet bekreftet tidligere i vinter at Berg var i Russland i perioden, men avviser at han jobbet for norsk etterretning.

Russer dømt

Tidligere i desember ble den tidligere russiske politimannen Aleksej Zjitnjuk dømt til 13 års fengsel for å ha overlevert dokumenter til Berg.

– De to personene og sakene er ikke direkte knyttet til hverandre, men russiske myndigheter kan koble dem sammen dersom de ønsker å gjøre det, sa Novikov til NRK da dommen ble kjent.

Zjitnjuk ble sendt til en fangeleir med et strengt regime. Saken hans hadde også en strafferamme på inntil 20 år.