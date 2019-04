Frode Berg dømt til 14 års fengsel

Den russiske advokaten til spiontiltalte Frode Berg, Ilja Novikov, trodde før dommen falt at Berg ville få mellom 8 til 14 år i fengsel for spionasje. Aktor bad på sin side om 14 år fengsel for Berg med strengt regime, og er i tråd med dommen som falt i dag. Det er nemlig vanlig praksis at dommen samsvarer med det aktor forlanger i spionasjesaker dersom tiltalte ikke innrømmer skyld.

Dommen vil bli endelig om ti dager etter oversettelse av dommen til norsk. Det antas at det vil skje i løpet av neste uke.

– Frode Berg oppførte seg rolig da dommen kom. Han forstår hva som skjer. Han forventer at norske myndigheter gjør det de kan for å hjelpe han, sier Novikov som snakker på vegne av Berg til NRK.

Han kommer ikke til å anke dommen, opplyser Novikov.

Ifølge Bergs norske advokat Brynjulf Risnes, var dommen omtrent som forventet.

– Dommen var omtrent som forventet, men oppfattes som streng. 10-12 år ville vært en mer naturlig dom, sier Risnes.

– Hva betyr dommen for saken videre?

– Den betyr ikke så veldig mye, for vi har jo ikke ansett at han skal sone dommen i Russland som en reel mulighet. Vi kommer jo til å fortsette langs de andre sporene. Som første steg er det en benådning fra den russiske presidenten som vil være den klart raskeste måten å avklare saken på.

– Jeg har liten tro på russiske myndigheter har stor interesse for at Berg skal sitte mange år i russisk fengsel. At det kommer en løsning i løpet av noe tid, er jeg nokså sikker på.

Berg har innrømmet at han var på kurér-oppdrag for norsk etterretning da han ble arrestert for spionasje i 2017, men har hele tiden nektet for at han visste at dette var ledd i spionasje.

Frode Berg har sittet i russisk fengsel siden han ble arrestert for spionasje i desember 2017. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Aktoratet i Frode Berg-saken mener på sin side at han blant annet var en aktiv deltager i en etterretningsoperasjon som skulle finne informasjon om de nye atomubåtene i Yasen-klassen som skal jakte på fartøy fra Nato-landene.

Han har siden han ble fengslet i desember 2017, sittet i det beryktede FSB-fengselet Lefortovo i Moskva.

Rettssaken har gått bak lukkede dører ettersom opplysningene har vært hemmeligstemplet.

Håp om utlevering eller benådning

Mange håper at dommen vil føre til at norske og russiske myndigheter raskt vil finne en løsning slik at 63-åringen blir benådet eller utlevert til Norge. Et tredje alternativ vil være et såkalt agent-bytte mellom Russland og Vesten.

Utenriksdepartementet sier til NRK at de fortsatt jobber med å ivareta nordmannens interesser.

– Vi tar dommen til etterretning. Norske myndigheter jobber fortsatt med å ivareta Frode Bergs interesser på best mulig måte, og ønsker at han skal komme tilbake til Norge, sier Ane Haavardsdatter Lunde, konst. Underdirektør i UDs kommunikasjonsenheten.

– Hvordan skal det skje?

– Vi jobber på ulike måter for å ivareta hans interesser, og jeg kan som du sikkert skjønner ikke gå inn på hvordan vi gjør det.

– Pågår det en forhandling med russiske myndigheter?

– Det kan jeg ikke kommentere. Vi jobber på ulike måter for å ivareta hans interesser.

– Er målet at Frode Berg skal returnere til Norge snarest mulig?

– Vårt ønske er at han skal komme tilbake til Norge.

– Hvorfor har dere det ønsket gitt at dette er en normal konsulærsak?

– Dette er en krevende sak. Vårt ønske er at Frode Berg skal komme tilbake til Norge, og vi jobber på ulike måter for å ivareta hans interesser på best mulig måte.

Fakta om Frode Berg Ekspandér faktaboks 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (63) ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter.

Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSBs fengsel Lefortovo.

Nordmannen erkjente at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men at han ikke hadde noen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge forsvarer Brynjulf Risnes.

19. desember 2017: Arrestasjonen ble kjent for offentligheten.

22. april 2018: Bergs advokater bekreftet offentlig at nordmannen var på oppdrag for norsk etterretning.

22. mars 2019: Spiontiltalen mot Berg var klar, men innholdet i den er ikke kjent.

2. april 2019: Rettssaken starter formelt bak lukkede dører. Berg erklærer seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen.

9. april 2019: Sluttprosedyrer. Aktor legger ned påstand om 14 års fengsel.

16. april 2019: Dom og straffeutmåling.

(Kilde: NTB)

Håpet er stort i Nord-Norge for en avtale, bekrefter ordfører i Sør-Varanger (Ap), Rune Rafaelsen, som har kjent Berg i 30 år.

– Jeg tror ikke det er noe grunn til å frykte at Frode Berg skal sitte i russisk fengsel. Jeg forventer at han er tilbake med familien sin her i Kirkenes relativt raskt, sier han til NRK før dommen falt.

President Putin sa under et møte med Erna Solberg forrige uke at de ikke kunne snakke om benådning før en eventuell dom var avgitt, noe den altså er nå.

– Det er viktig at Putin er klar over saken, sier den russiske advokaten til Berg, Ilja Novikov, til NRK,

Her svarer Putin på NRKs spion-spørsmål Du trenger javascript for å se video.

Leder for Frode Bergs støttegruppe Øystein Hansen tror mye har foregått på bakrommet allerede.

– Jeg tror at diplomatiets kvern har malt lenge. Når Erna Solberg sier at de skal gjøre det beste for Frode Berg, regner jeg med at hun har sine ord i behold, sa han mandag til NTB.

Den spionsiktede nordmannen har nå sittet 496 dager i fengsel.