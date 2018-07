Myndighetene i Sverige har fått kritikk for at beredskapen er for dårlig til å håndtere skogbrannene.

Situasjonen er kritisk i Sverige. Fire av brannene blir sett på som umulige å slukke, ifølge Sveriges Radio. Nå handler det om å hindre brannene fra å spre seg til bygder og lokalsamfunn.

Frivillige har imidlertid tatt grep. I folkets hus i Färila, Ljusdal kommune i Gävleborgs län, hvor skogbrannene står på som verst, har frivillige opprettet en forsyningssentral.

Her arbeider mellom 80 og 100 frivillige med å samle inn og dele ut donerte varer som brannslukkerne i felt har behov for.

Startet på Facebook

Det hele startet med en Facebook-gruppe søndag forrige uke. Siden har engasjementet blitt større og større.

KJEMPEDUGNAD: – Redningspersonellet er veldig takknemlige. Det varmer hjertet, sier Anna Nordlund. Foto: Lars Hægland / NRK

– Onsdag formiddag skjønte vi at vi måtte opprette et sentrallager for å håndtere dette, sier Anna Nordlund, som har hovedansvaret for sentralen.

Det pågår nå rundt 50 branner i Sverige, ifølge Aftonbladet. Skogbrannene er aller verst i Gävleborg, Dalarna og Jämtland.

– Her har vi alt du kan tenke deg, sier Nordlund til NRK.

Rundt henne er store mengder godterier, tannbørster, såper, drikkevann og klær plassert på hyller og bord. Det er mye ved lageret som minner om et dagligvarebutikk, men her er alt gratis.

FRIVILLIGE: Det er en god blanding av lokale og frivillige som kommer fra andre steder i Sverige. Foto: Lars Hægeland / NRK

Bedrifter sender fulle lastebiler

Brannslukkere i felt kan møte opp og forsyne seg, eller så sender de frivillige på lageret forsyningene ut i felt.

Artiklene har blitt sendt fra både lokale privatpersoner, men også større bedrifter.

– Bedrifter ringer og hører hva vi trenger. Vi lager bare en liste over hva som trengs, og så kommer det lastebiler og paller med artiklene til forsyningslageret, sier Nordlund.

Nordlund har allerede gjort klar bemanningslisten for neste uke. De frivillige på sentralen er forberedt for å holde hjulene i gang i flere uker fremover.

Takknemlig brannkonstabel

GJØR SEG KLAR: Kevin Martens er innom sentralen for å blant annet plukke opp brett med drikkevann. Foto: Lars Hægeland / NRK

Kevin Martens er brannkonstabel, og har blitt sendt fra Skåne i Sverige for å slukke skogbrannene i Ljusdal kommune. Han har ennå ikke rukket å jobbe i felt, men understreker at forsyningssentralen er avgjørende for arbeidet som blir gjort.

– Det her et helt topp. Jeg blir så imponert. Vi trenger all hjelp og alle ressurser vi kan få, sier Martens.

Han sier at kollegaene hans i felt nå har det bra, men at det fort kan endre seg.

– Dette er ekstremt viktig, sier han.

MENGDER: Det mangler ikke på privatpersoner og bedrifter som vil bidra med varer. Lageret kan tilby det meste, med unntak av matlaging. Foto: Lars Hægeland / NRK

Situasjonen bedrer seg noe

LITT MER POSITIV: Redningssjef Robert Strid har tidligere sett mørkt på skogbrannsituasjonen i Sverige. Foto: Lars Hægland / NRK

Det er fortsatt skogbranner med full aktivitet i Sverige.

Mange branner har fortsatt stor spredningsfare. Norge, Italia, Frankrike, Litauen og Polen hjelper Sverige med slukningsarbeidet, ifølge Sveriges Radio.

– Det er branner vi ikke har kontroll på i det hele tatt, sier redningssjef Robert Strid.

– For visse områder ser det bedre ut for. Andre områder er det fortsatt brannspredning. Men jeg er litt mer positiv i dag enn tidligere, sier Strid.