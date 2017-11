Frikjent etter 43 år i fengsel

Offeret for voldtekten pekte ut Wilbert Jones for politiet mer enn tre måneder etter overgrepet. Det skriver CBS News.

Hun pekte ham også ut i to rettssaker.

The Advocat skriver at hun mente overgriperen var høyere enn Jones, og at han hadde en annen stemme.

Nå har en dommer bestemt at Jones ble uskyldig dømt. Han gikk ut av fengselet i dag.

– Vi har gumboen klar, sier Wajeedah Jones, niesen til Jones til CBS.

Wilbert Jones har hele tiden sagt at han er uskyldig dømt.

Kvinnen som ble voldtatt, døde i 2008.

To bilder av Wilbert Jones tatt i 1999. Da hadde han vært i fengsel i 25 år. Det skulle ta 18 år til bak murene før sannheten kom frem. Foto: DEBORAH LUSTER / THE INNOCENCE PROJECT

Dømt i 1974

Dommeren som satte Jones fri, mener at bevisene i saken var svake, og at viktig informasjon muligens var holdt vekk fra retten.

Saken begynte 2. oktober 1971 på en parkeringsplass utenfor et sykehus i Baton Rouge i den amerikanske delstaten Louisiana.

En sykepleier ble bortført og voldtatt to ganger.

Den første rettssaken mot Jones ble forkastet på grunn av noe en av aktorene sa til juryen. Den andre saken endte med livstidsdom uten mulighet for benådning. Det skjedde i 1974.

Holdt bevis vekk fra retten

Det retten ikke fikk vite, men aktor visste under den andre rettssaken, var at en annen person kunne være gjerningsmannen.

For under en måned etter den første voldtekten, ble en annen kvinne voldtatt i Baton Rouge.

Ett bilde av Wilbert Jones tatt i fengselet. Han er nå 64 år gammel. Hans forsvarer sier han er syk. Fengselsdirektøren sier han har vært en mønsterfange. Foto: THE INNOCENCE PROJECT

Hun ble også bortført fra en parkeringsplass utenfor et sykehus, og ført til et annet sted der overgrepet skjedde.

Så, to år senere, i 1973, blir en kvinne ranet og voldtatt i sitt eget hjem i byen. En gjerningsperson blir dømt for dette.

Politiet finner i sin database at fingeravtrykkene hans var på bilen til den andre kvinnen som ble voldtatt. De gjør ingenting med dette.

Nektet å svare

I august i år ble det gjennomført en rettslig høring i forbindelse med saken til Wilbert Jones.

Da var gjerningspersonen fra 1973 til stede. Han ble spurt om han hadde gjort det som Jones ble dømt for.

Da brukte han det femte grunnlovstillegget. Tillegget som gjør at folk kan velge å ikke svare dersom svaret kan føre til en straffereaksjon mot deg selv.