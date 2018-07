Friidrettsstjerne angrepet med egg – innenriksministeren må stå til ansvar

Diskokasteren Daisy Osakue (22) har fått ødelagt opptakten til friidrett-EM i Berlin etter angrepet som skjedde mandag kveld.

Osakue var på vei hjem, gående, i Moncalieri, som ligger ni kilometer sør for Torino. Fra en bil som kjørte mot henne blir det kastet et egg, som treffer henne midt i øyet.

Den unge friidrettsstjernen har fått skader på hornhinnen og må gjennom en operasjon. Legene håper hun kan bli klar til mesterskapet, men kan ikke love noe.

Mener en barriere har falt

Daisy Osakue er født i Italia av nigerianske foreldre. Selv mener 22-åringen, som trener og studerer i Texas, at angrepet etter alt å dømme var rasistisk motivert.

– Jeg har vært utsatt for rasisme før, men kun gjennom ord. Når man går fra ord til fysisk angrep, betyr det at en barriere har falt, sier Osakue til italiensk fjernsyn.

Det lokale politiet sier det har vært tilfeller av eggkasting også mot italienere som ikke har mørk hudfarge, og vil ikke umiddelbart betegne det som et rasistisk angrep.

Innenriksminister Matteo Salvini har skapt bølger med sine harde utfall mot flyktninger og migranter. 10. juli besøkte han slummen San Ferdinando i Reggio Calabria, sør i landet. Her fikk han høre hvordan de som har kommet dit utnyttes av italienske bønder og kvinner som tvinges ut i prostitusjon. Foto: Marco Costantino / AP

En bølge av angrep

Andre knytter hendelsen til angrep på innvandrere og minoriteter i Italia.

En av de alvorligste hendelsene fant sted i liten by sør for hovedstaden Roma sist helg. En 43 år gammel marokkansk mann ble jaget av to menn, som var del av et lokalt borgervern. Mennene mistenkte marokkaneren for tyveri. Under biljakten kolliderte den forfulgte 43-åringen, hvorpå mennene fra borgervernet angrep ham videre med slag. Mannen døde av skadene på sykehuset.

På Sicilia ble en 19 år gammel migrant fra Senegal banket opp i kafeen hvor han jobbet av en gruppe unge menn, som mens de slo kom med rasistiske utsagn. Utenfor Napoli ble en 22 år gammel kokk fra Mali, som har bodd i Italia de siste fire årene, skutt av to yngre menn.

Og i en liten by i den nordlige Veneto-regionen ble en mann opprinnelig fra Kapp Verde, men med oppholdstillatelse i Italia, truffet av kuler fra et luftgevær da han hengte opp lysdekorasjoner i forbindelse med en feiring i byen. Mannen som skjøt sier han jaktet duer.

Flere av angrepene mot innvandrere og migranter har vært med luftgevær.

I hovedstaden Roma risikerer en 1 år gammel romjente varige skader etter at hun ble truffet i ryggen, mens hun satt på morens arm. Mannen som avfyrte luftgeværet fra en balkong i nærheten sier skuddet gikk av med et uhell.

Skal rengjøre Italia

Nå mener flere at den nye innvandringskritiske regjeringen bestående av ytrehøyrepartiet Lega og den populistiske Femstjernersbevegelsen har skapt et klima som legitimerer rasistiske motiverte angrep.

Under valgkampen sa nåværende innenriksminister og visestatsminister Matteo Salvini at «det må gjøres rent i Italia», at «gate etter gate og plass etter plass skal rengjøres».

Salvini er partileder for Lega (tidligere kjent som partiet Lega Nord), som de siste årene har hatt en svært innvandringskritisk retorikk og som gikk til valg på en knallhard innvandringspolitikk.

I protest mot innenriksminister Matteo Salvini og politikken han står for, hadde en gruppe italienere malt sine hender røde da de protesterte utenfor innenriksdepartementet den 18. juli. Foto: Tony Gentile / Reuters

«En rasistisk nødssituasjon»

Italias tidligere statsminister Matteo Renzi fra sentrum-venstrepartiet PD mener det som skjer står klart for alle andre enn regjeringen. Han kaller det «en rasistisk nødsituasjon».

– Det er nå så tydelig at ingen kan avvise det, såfremt de ikke sitter i regjeringen, skriver Renzi på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Er det en rasistisk nødssituasjon i Italia? Ikke vær dum, svarer innenriksminister Matteo Salvini og legger skylden på tidligere regjeringer og deres «unnfallenhet» og frislipp.

Han betegner det som «tull» at det har vært en økning i rasistiske ytringer og handlinger, som kan knyttes til regjeringens retorikk og politikk.

– All aggresjon vil bli straffet og fordømt. Jeg vil alltid være på parti med dem som blir offer for volden, sa Salvini etter angrepet på Daisy Osakue og ønsket henne en god og rask bedring.

Innenriksministeren, som ikke ville kommentere de andre angrepene som har skapt overskrifter, trakk i stedet frem statistikk som han mener underbygger behovet for regjeringens linje.

– Hver dag blir 700 forbrytelser begått i Italia av innvandrere, nesten en tredjedel av det totale antallet. Dette er den virkelige nødssituasjonen jeg slåss mot som innenriksminister, sa Salvini og viste også til fengselsstatistikken, som har tilsvarende tall.

Italia som Ville Vesten

Den italienske presidenten, Sergio Mattarella, er mer kritisk til utviklingen:

President Sergio Mattarella liker ikke utviklingen, og har vært skeptisk til regjeringsprosjektet til Femstjernersbevegelsen og Lega. Foto: Ints Kalnins / Reuters

– Italia kan ikke bli som «ville vesten», hvor deler av befolkningen kjøper våpen og skyter fra balkongen og skader en ett år gammel jente, og ødelegger både hennes helse og fremtid, sa Mattarella.

Også FN og den katolske kirken er kritiske til hva som skjer. I et ledende katolsk ukemagasin ble Salvini i en forsidetittel koblet til djevelen.

Den omstridte innenriksministeren rister av seg kritikken.

– Mange fiender, stor ære, svarte Salvini på Twitter på søndag.

Også det utsagnet skapte storm, gitt at det er svært likt et uttrykk som fascistdiktatoren Benito Mussolini brukte, og det på 135-årsdagen for Mussolinis fødsel.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

EM i friidrett Berlin starter 6. august og sendes direkte på NRK1 og NRK Sport.