Fri reise for briter fører til mangedobling i flypriser

De 12 landene som har blitt «grønnlistet» av England, inkluderer blant annet Portugal, Israel, Australia og New Zealand, skriver BBC.

Det betyr at det blir mulig for engelskmenn å reise til disse landene uten å måtte i karantene når de kommer tilbake.

De nye reglene trer i kraft fra 17. mai, men reise- og flypriser har allerede skutt i været, ifølge The Guardian.

Om man for eksempel skulle ha lyst til å ta en flytur fra London til Portugal med flyselskapet Ryanair den 17. mai, vil flybilletten koste deg 233 pund. Hadde du reist dagen før, ville billetten kostet 15 pund.

Skottland, Irland og Wales har enda ikke sagt noe om når de planlegger å lette på sine reiserestriksjoner.

Dyrere for hver dag

På grunn av reiserestriksjoner har flyselskaper skalert kraftig ned på hvor mange flyavganger som går fra Storbritannia. Det har prisene økt enormt, nå som det blir lettere for briter å planlegge feriene sine.

Det britiske reisebyrået Not Just Travel har fått en fordobling av sommerbestillinger de siste sju dagene, ifølge The Guardian.

– Det er et gullrush. Prisene kommer til å øke hver dag, på grunn av etterspørselen, sier Steve Witt fra reisebyrået.