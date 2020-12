Fremskynder Jesu fødsel for å unngå portforbud

De intrikate koronareglene har gjort mange italienere oppgitte eller lattermilde helt siden den første nedstengningen i vår.

Hver gang myndighetene har kommet med nye regler, har de måttet presisere og avklare i egne kunngjøringer rett etterpå, fordi regelverket har vært selvmotsigende eller vanskelig å forstå i all sin detaljrikhet.

For myndighetene har virkelig gått grundig til verks. For det mange italienere tidligere har spurt seg er:

Hvor langt vekk fra huset er det lov å jogge? Kunne man gå lenger hvis man har hund i bånd? Kan barna leke ute, eller er det bare trening som kvalifiserte?

Røde- og oransje-dager

Nå overgår de nye julereglene det meste så langt i pandemien.

Det meste blir annerledes når de strenge «rød sone»-reglene trer i kraft på julaften.

I de nye reglene står det blant annet at ikke-samfunnskritiske butikker skal være stengt i de røde-periodene 24. til 27. desember, 31. desember til 3. januar og 5. og 6. januar. De andre dagene er oransje.

I de røde-periodene skal man ikke forlate hjemmet, byen og i hvert fall ikke regionen sin. Med mindre det er høyst nødvendig.

Greit nok, men vent litt.

Hva er nødvendig og hva er en ikke-samfunnskritisk butikk i disse ti røde dagene?

Først sa myndighetene at all ferdsel mellom byer på 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag var forbudt. Så kunne folk få lov til å reise mellom byer hvis de ikke lå for langt fra hverandre på såkalte oransje dager. Men du kan ikke reise hvor du vil.

Byer med mindre enn 5000 innbyggere kan reise inntil 30 kilometer til en annen by, men ikke til regionshovedstaden.

Enkelt. Nei, vent litt.

Det er altså ikke lov å bevege seg ut av huset, bortsett fra hvis man skal besøke familie eller venner. Dette er tillatt én gang om dagen i den røde perioden, og kun to mennesker kan komme på besøk. Barn under 14 eller folk med funksjonsnedsettelse, som trenger assistanse av andre, teller ikke med i korona-regnestykket.

Hvis du ikke kysser for mange, for lenge så kan det hende at du er innafor de nye strenge, men litt detaljerte koronareglene i Italia. Foto: FLAVIO LO SCALZO / Reuters

Jesus og portforbudet

Mens mange italienere er glade i store familiesammenkomster, blir det dermed et nokså redusert antall gjester på julemiddagen. Festen avsluttes dessuten tidlig, ettersom portforbudet beordrer alle til å være hjemme igjen før klokka 22.

En av de kanskje mest pragmatiske løsningene er kanskje at den tradisjonsrike midnattsmessen er flyttet fram til 19.30, så folk skal komme seg hjem før portforbudet.

«Akkurat i år får vi la jesusbarnet bli født et par timer tidligere», som en representant for myndighetene sa det tidligere i desember.

Så hvis du fortsatt er i tvil, ingen utlendinger får gjøre noe som helst før de har sittet 14 dager i karantene.

Til slutt, fra 7. januar gjelder nye regler.

For ordens skyld er det viktig å nevne at Italia er ett av landene som har blitt hardest rammet av pandemien. Det er registrert nesten 70.000 koronadødsfall i landet.