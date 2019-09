Røyken velter ut av vinduene til et stort forretningsbygg. På balkongen i toppetasjen skimtes mennesker som er i ferd med å klatre over rekkverket. Menneskene på bakken gisper før en mann slipper taket og faller ned på bakken.

Røyken og flammene presser enda flere mennesker til å hoppe. De er immigranter som har blitt stengt inne og har ingen annen mulighet til å komme seg ut. En etter en slipper de taket for å unngå å bli slukt av flammene.

Siden 1.september har innvandrere fra Somalia, Nigeria, Mosambik og andre afrikanske land blitt angrepet i Sør-Afrika. De siste årene har det vært flere slike angrep, og det er flere årsaker til at dette skjer.

En mann har satt fyr på et brennende møbel i forstaden Turffontein utenfor Johannesburg. Sinte sørafrikanere satte fyr på eiendeler, butikker og biler som skal ha tilhørt innvandrere fra andre afrikanske land. Foto: MICHELE SPATARI / AFP

Kampen om ressursene

Sør-Afrika er et populær mål for afrikanere fra andre land som ønsker seg en bedre framtid. Landet blir sett på som mer økonomisk og politisk stabilt enn de fleste andre landene på kontinentet.

Innvandrerne bosetter seg ofte i townshiper, som er fattige boligområder der det først og fremst bor svarte sør-afrikanere. Her er det allerede tøff konkurranse og få ressurser.

I townshipene er det jevnlige demonstrasjoner mot myndighetene, fordi innbyggerne ofte mangler rent vann, skikkelige sanitærforhold og strøm. Menneskene her lever under vanskelige forhold, og når innvandrerne kommer for å dele på de få godene kan det oppstå det konflikter.

Siden det første store angrepet mot innvandrere i mai 2008 har en rekke biler tilhørende innvandrere blitt påtent av sørafrikanere. Foto: MICHELE SPATARI

Høy arbeidsledighet

I tillegg til at det er få sosiale goder i townshipene er det 10 millioner sørafrikanere som ikke har noen jobb å gå til. Arbeidsledigheten i Sør-Afrika ligger på 29 prosent.

En politimann holder tak i en kvinne som har stjålet gjenstander fra en butikk som tilhører en innvandrer i Turffontein utenfor Johannesburg. Foto: GUILLEM SARTORIO / AFP

Innvandrerne fra Zimbabwe, Somalia, Mosambik, Nigeria og andre afrikanske land jobber ofte hardere enn sørafrikanerne. De har ofte ikke noe valg fordi de har reist fra et hjemland der forholdene var verre, og har heller ikke krav på sosialhjelp slik som sørafrikanerne.

Derfor er det ofte somalierne som får sving på små matbutikker i townshipene og som tjener mer enn sørafrikanere. Zimbabwere er arbeidsvillige ubersjåfører, fordi de må sende penger til familiemedlemmer i hjemlandet.

Når innvandrerne gjør det bra og fattige sørafrikanere forblir arbeidsledige, oppstår det ofte misunnelse som kan føre til vold.

Innbyggere i Turffontein utenfor Johannesburg stjeler med seg en brusautomat fra butikken til en innvandrer. Foto: GUILLEM SARTORIO / AFP

Den brutale volden

Sør-Afrika er et land hvor vold har blitt brukt for å løse sosiale problemer gjennom historien, og der volden ofte er brutal.

I gjennomsnitt blir 57 mennesker drept i Sør-Afrika hver dag. Voldtektstallene er skyhøye, ranere som tar seg inn i boliger utsetter ofte ofrene for tortur.

Ofte får apartheid mye av skylden for at volden er så ekstrem. Apartheid skilte mennesker av ulik rase fram til 1994, og brukte harde metoder for å undertrykke svarte.

Et eksempel er hvordan apartheidregimet straffet svarte ved å plassere bildekk dynket i bensin rundt halsen på dem før de ble tent på. Denne metoden har blitt brukt av svarte sørafrikanere mot immigranter.

Politiet skjøt med tåregass mot opprørerne i Germiston øst for Johannesburg 3. september. Angrepene mot utlendinger har vart i flere dager. Foto: Themba Hadebe / AP

Arven fra apartheid

Historien spiller også trolig en rolle for holdningene til sørafrikanerne. Mange mener at apartheidregimet har bidratt til at sørafrikanerne er mer skeptiske til mennesker som er annerledes enn dem selv.

Under apartheid hadde hvite, svarte og fargede ulike rettigheter, men også svarte sørafrikanere av ulike stammer som zulu og Xhosa ble satt opp mot hverandre. De ble holdt adskilt for at de ikke skulle bli sterke sammen og gjøre opprør mot det hvite mindretallet.

Befolkningen har derfor levd i et samfunn der mennesker som er annerledes har blitt sett på som noe negativt. Disse holdningene gjenspeiler seg trolig derfor også i synet på andre afrikanere.

De siste månedene har det vært flere slike angrep mot innvandrere fra Somalia, Zimbabwe, Malawi og andre afrikanske land. I mars ble tre personer drept under opptøyer i Durban. Foto: GUILLEM SARTORIO

Hvordan skal dette ende?

Sør-Afrika er fortsatt et ungt demokrati der det er nok å ta tak i for å skape et godt liv for alle landets innbyggere. Det tar tid å endre landet etter apartheid.

Det finnes ingen enkle løsninger på hvordan det skal bli mindre fremmedfrykt. Trolig ligger nøkkelen i de sammensatte årsakene til at disse holdningene eksisterer i befolkningen, som fattigdom og arbeidsledighet.

Årsakene til fremmedfrykten må tas på alvor for at alle nasjonaliteter skal være velkomne i regnbuenasjonen i framtiden.