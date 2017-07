Fremdeles usikkert om Charlie (11 md.) får dø hjemme

Det avgjorde en dommer i britisk høyesterett onsdag. Dersom foreldrene og legene ved barnesykehuset Great Ormond Street ikke blir enige om en løsning, vil Charlie Gard bli fraktet til et hospice der pustemaskinen som holder ham i livet vil bli koblet fra.

Foreldrene Chris Gard og Connie Yates ønsker at sønnen skal få dø hjemme. Legene sier imidlertid at de så langt at ikke har funnet noen medisinsk forsvarlig løsning som oppfyller foreldrenes ønske.

Bakgrunn: Vil at Charlie Gard (11 måneder) får dø hjemme

Dommeren har derfor gitt foreldrene og sykehuset en frist.

– Hva hvis det var ditt barn, jeg håper du er fornøyd med deg selv, ropte Connie Yates i retten. Ordene skal angivelig ha vært retten mot sønnens rettsoppnevnt verge, ifølge Reuters.

Nøyaktig når Charlie Gards liv skal avsluttes vil ikke bli kjent for allmennheten, opplyste dommeren i retten.

Charlie Gard lider av en sjelden genetisk sykdom i mitokondriene som har gitt ham omfattende hjerneskader. Etter en flere måneder lang rettsprosess ga foreldrene denne uken opp kampen for at sønnen skulle få eksperimentelle behandling i USA.