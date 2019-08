Onsdag ble det kjent at fem franske menn, som alle er 18 eller 19 år gamle, er pågrepet i Benidorm i Spania.

De fem mennene er siktet for å i felleskap ha voldtatt en 20 år gammel norsk kvinne i ferieleiligheten mennene disponerte. Det meldte flere spanske medier, blant dem La Sexta.

Spanske medier skriver at mennene ble arrestert tirsdag morgen. Tenåringene skulle opprinnelig fly hjem i dag, torsdag.

Bilder tatt av en spansk fotograf viser imidlertid at de fem mennene onsdag kveld ble bragt tilbake til leiligheten der voldtekten skal ha skjedd av spansk politi.

Varetekt

De fem mennene vil trolig bli framstilt for varetektsfengsling torsdag, skriver Dagbladet, som omtalte bildet av de fem siktede først i Norge. Bilder tatt av en spansk fotograf torsdag viser at de fem mennene blir fraktet inn i politiets lokaler i Benidorm.

NRK var onsdag kveld i kontakt med Utenriksdepartementet (UD), som ikke kjente til saken. Dagbladet har igjen vært i kontakt med UD torsdag, men saken er fortsatt ikke kjent for norske myndigheter.

Avisa skriver også at man har forsøkt å komme i kontakt med det honorære generalkonsulatet i Alicante, uten hell. Heller ikke spansk politi har besvart avisas henvendelser.

Detaljerte beskrivelser

Internasjonale medier skriver at den norske kvinnen skal ha oppsøkt et lokalt legesenter, sammen med en annen norsk kvinne, etter hendelsen. Kvinnene skal ha gitt en detaljert beskrivelse av de franske mennene, noe som førte til at de fem ble pågrepet kort tid senere.

De norske kvinnene skal ha møtt mennene gjennom sosiale medier, skriver TV-kanalen Telecinco. Opplysningene fra mennenes brukerprofiler skal ha hjulpet politiet med å pågripe mennene.

De fem nekter for å ha voldtatt den norske kvinnen.

– Etterforskningen er fortsatt åpen når det gjelder å fastslå i hvor stor grad hver av de fem mennene har medvirket, heter det i en uttalelse fra spansk politi, gjengitt av The Sun.