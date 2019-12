Fredsprisvinneren tar ikke med seg gjester: – Han liker ikke å bli hyllet

– Nobelprogrammet går over flere dager. En sittende regjeringssjef må prioritere. Situasjonen i Etiopia krever fokus og oppmerksomhet, og tillater ikke at statsministeren kan ta del i den utvidede feiringen, sier Abiys pressetalskvinne Billene Seyoum.

Billene sier til NRK at Statsministerens kontor og Nobelkomiteen sammen har funnet ut hvilke tradisjonelle arrangementer han er forventet å delta på.

NRK skrev før helgen at direktøren ved Det Norske Nobelinstitutt, Olav Njaastad, har vært i Etiopia for å ha et møte med Abiy om hvilke arrangementer han skal delta på i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris i Oslo.

Billene Seyoum er pressetalskvinne for Etiopias statsminister Abiy Ahmed Foto: TIKSA NEGERI / Reuters

Blir i Norge i 48 timer

Etiopias statsminister Abiy Ahmed er ventet til Oslo mandag ettermiddag. Da skal han rett i et lukket møte og middag med nobelkomiteens medlemmer.

Abiy blir i Norge i to døgn, til onsdag ettermiddag.

Da USAs president Barack Obama kom til Oslo for å motta fredsprisen for ti år siden, var han her i 26 timer.

Fakta om nobelprisvinner Abiy Ahmed Ekspandér faktaboks Abiy Ahmed Ali ble født 15. august 1976 i Beshasha, Etiopia.

Han er leder av Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) og Oromo Democratic Party (ODP), og er også medlem av landets nasjonalforsamling.

Statsminister i Etiopia siden 2. april 2018. Som statsminister har han startet opp en rekke oppsiktsvekkende liberaliseringsprosesser i etiopisk politikk. Han har også inngått en fredsavtale med nabolandet Eritreas president Isaias Afwerki etter flere tiårs krigstilstand.

Han har engasjert seg i forsoningsprosesser i Øst- og Nordøst-Afrika, som å aktivt bidra til å bedre diplomatiske forbindelser mellom Eritrea og Djibouti og å mekle i striden mellom Somalia og Kenya om et omstridt havområde. Han har også spilt en viktig rolle i fredsprosessen i Sudan.

Tidligere jobbet han som etterretningsoffiser i den militære etterretningstjenesten og var en av grunnleggerne av etterretningsorganet Information Network Security Agency (INSA) i 2018.

Abiy Ahmed ble nominert til Nobels fredspris av den svenske riksdagspolitikeren Anders Österberg (S) og en norsk førsteamanuensis, og han var blant favorittene til å få årets fredspris. Kilde: NTB

– Driver ikke med selvforherligelse

Årets fredsprisvinner tar ikke med seg gjester til seremonien i Oslo rådhus. 43-åringen er ikke vant til all oppmerksomheten som blir rettet mot hans person, sier pressetalskvinnen.

– Abiy Ahmed er ikke en som liker å la seg hylle. I vår kultur driver vi ikke med selvforherligelse, forklarer Billene.

– Han ser på Nobeldagene som en privat markering, samtidig som han er ydmyk og glad for den offentlige anerkjennelsen, sier hun.

Under seremonien tar Abiy imot nobeldiplomet, en medalje og en pengesum på ni millioner svenske kroner.

Abiy Ahmed har en «ydmyk natur» som ikke er i tråd med all oppmerksomheten rundt fredsprisen, mener hans pressesjef. Foto: YONAS TADESSE / AFP

Det offentlige Norge er til stede når nobelprisen deles ut tirsdag ettermiddag. Også presidenten i Den demokratiske republikken Kongo, Felix Tshisekedi, får en plass siden han likevel er i Norge for et annet arrangement.

Dropper pressemøter

Abiy har blitt kritisert for ikke å stille opp på arrangement der pressen kan stille spørsmål. Han dropper den tradisjonelle pressekonferansen og Nobel-intervjuene.

Han deltar heller ikke på Redd Barnas fredsfest, der ungdom pleier å intervjue fredsprismottakeren. Abiys pressesjef har imidlertid avvist at Abiy ikke vil svare på spørsmål fra pressen, slik det tidligere ble meldt.

Billene Seyoum påpekte i forrige uke at Abiy blant annet lot seg intervjue av NRK i Addis Abeba i høst, og sa da at «han er den første til å svare pressen».

Obama kom heller ikke på barnas fredsfest, men holdt et pressemøte der han tok ett spørsmål fra amerikanske journalister og ett fra norsk presse.

– Statsministeren må styre landet selv om han er i Oslo. Derfor deltar han bare på det som Nobelkomiteen har pekt på som nødvendig for å hedre nobeltradisjonen, sier Abiys pressetalskvinne.

– Skjøre prosesser

Hun viser til at fredsprisvinneren er engasjert i flere prosesser i regionen som er skjøre og følsomme. Det er også hjemlige forhold som ikke kan utsettes, sier Billene.

Statsminister Abiy har uttalt at han ser på Nobelprisen som ti prosent anerkjennelse for det han har gjort og 90 prosent ansvar for å jobbe hardere for fred i Etiopia og regionen.

Abiy har sjelden latt seg intervjue det halvannet året han har vært statsminister. NRK fikk imidlertid et eksklusivt møte med fredsprisvinneren i Addis Abeba i høst. Du trenger javascript for å se video. Abiy har sjelden latt seg intervjue det halvannet året han har vært statsminister. NRK fikk imidlertid et eksklusivt møte med fredsprisvinneren i Addis Abeba i høst.

Les også: Etterretningsoffiseren som ble fredsprisvinner

Slik blir programmet, med eller uten fredsprisvinneren selv, i forbindelse med utdelingen av årets Nobels fredspris:

Tirsdag 10. desember:

Klokken 11: Redd Barnas fredsprisfest på Nobels Fredssenter. Fredsprisvinner Abiy Ahmed kommer ikke selv til å delta, men sender sin fredsminister.

Redd Barnas fredsprisfest på Nobels Fredssenter. Fredsprisvinner Abiy Ahmed kommer ikke selv til å delta, men sender sin fredsminister. Klokken 12: Kongen tar imot årets fredsprismottaker i audiens på slottet.

Kongen tar imot årets fredsprismottaker i audiens på slottet. Klokken 13: Nobels fredspris deles ut i fredsprisseremonien i Oslo rådhus. Fredsprisvinner Abiy Ahmed holder nobelforedraget.

Nobels fredspris deles ut i fredsprisseremonien i Oslo rådhus. Fredsprisvinner Abiy Ahmed holder nobelforedraget. Klokken 17.30: Fakkeltoget. Fredsprisvinneren kommer ut på balkongen på Grand Hotel i Oslo og hilser fakkeltoget klokken 19.

Fakkeltoget. Fredsprisvinneren kommer ut på balkongen på Grand Hotel i Oslo og hilser fakkeltoget klokken 19. Klokken 19: Nobelbanketten på Grand Hotel.

Onsdag 11. desember:

Klokken 08.30 : Fredsprisvinner og Etiopias statsminister Abiy Ahmed møter Norges statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

: Fredsprisvinner og Etiopias statsminister Abiy Ahmed møter Norges statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Klokken 10: Nobel Peace Prize Forum. Temaet er konflikten i Jemen. Årets fredsprisvinner skal ikke delta her, men det skal Tawakkol Karman, som fikk Nobels fredspris i 2011.

Nobel Peace Prize Forum. Temaet er konflikten i Jemen. Årets fredsprisvinner skal ikke delta her, men det skal Tawakkol Karman, som fikk Nobels fredspris i 2011. Klokken 15.45: Abiy Ahmed åpner årets fredsprisutstilling «Crossroads Etiopia» i et lukket arrangement på Nobels Fredssenter. Utstillingen åpnes for publikum torsdag 12. desember.

Vil du ha ukesbrev fra Urix? Klikk her