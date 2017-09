Fredsprisvinner Suu Kyi: – Terrorisme skal ikke få grobunn

Det var knyttet spenning til hva nobelprisvinneren ville si i hennes første kommentarer siden voldsutbruddet og flyktningstrømmen fra Rakhine-provinsen.

Lite tyder på at det blir en pause i kampene mellom militæret og Rohingya-opprørerne.

India støtter Myanmars pågående kamp mot militante rohingyaer. Onsdag var Indias statsminister på besøk i Myanmar. Foto: SOE ZEYA TUN / Reuters

– Vi mener vi sammen kan arbeide for at terrorisme ikke skal få grobunn her eller i naboland, sier Myanmars sivile leder og mest profilerte demokratiaktivist, Aung San Suu Kyi, etter et møte med Indias statsminister Narendra Modi. Hun takket ham for Indias støtte.

Fakta om Aung San Suu Kyi Ekspandér faktaboks Født 19. juni 1945. Hennes far, general Aung San, var en ledende forkjemper for at det daværende Burma skulle løsrive seg fra kolonimakten Storbritannia. Han ble drept i 1947.

Utdannet seg i India og Storbritannia. Vendte i 1988 tilbake til hjemlandet, der hun ble generalsekretær i partiet Nasjonalligaen for demokrati (NLD).

I 1989 ble hun pågrepet for å ha «truet statens sikkerhet», og hun gikk etter dette inn og ut av husarrest fram til hun ble satt fri i 2010.

I 1990 vant NLD valget i landet, men de militære nektet å gi fra seg makten.

San Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris i 1991.

Ved suppleringsvalget til nasjonalforsamlingen i 2012 ble hun innvalgt sammen med 42 partifeller.

I 2008 ble det lagt til en klausul i grunnloven som gjør at personer med ektefeller eller barn med utenlandsk statsborgerskap, ikke kan bli president i Myanmar. Dette ekskluderte San Suu Kyi, som har vært gift med en britisk mann og har to britiske sønner.

I november 2015 vant Nasjonalligaen for demokrati (NLD), hvor Suu Kyi er partileder, valget. (NTB)

Hvem er rohingya-folket?

Suu Kyi får mye kritikk internasjonalt for hvordan regjeringen hennes håndterer konflikten med landets muslimske minoritet, Rohingya-folket. Hjemme får hun kritikk for å gi muslimene for mye.

Rohingyaene ses på som statsløse, forfulgte og ulovlige innvandrere. Myndighetene i Myanmar mener rohingyaene er fra Bangladesh selv om de har oppholdt seg i Myanmar siden det britiske koloniveldet. Bangladesh avviser at rohigyaene tilhører dem.

FN mener rohingyaene er en av verdens mest forfulgte minoriteter.

Fakta om rohingyaene Ekspandér faktaboks Muslimsk folkegruppe i det buddhistdominerte Myanmar. Holder til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine.

Myndighetene mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

FN mener rohingyaene er en av verdens mest forfulgte minoriteter. FN har anslått at de teller 800.000 personer, andre opererer med tall opp til 1,3 millioner.

Flere hundre tusen rohingyaer har flyktet fra Myanmar for å unnslippe forfølgelse. De fleste av dem har flyktet til nabolandet Bangladesh. Andre har tatt seg over havet til Malaysia og Indonesia. Alle disse landene har overveiende muslimsk befolkning.

Siden 25. august har 125.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar etter nye kamper i den urolige delstaten Rakhine.

Når startet den siste voldsbølgen?

Natt til 25. august angrep Rohingya-opprørere minst 25 kontrollposter og politistasjoner i Rakhine-provinsen med kniver og hjemmelagde bomber. I det koordinerte angrepet forsøkte de å få med seg mest mulig våpen.

12 medlemmer av sikkerhetsstyrkene ble drept. Militæret svarte med å rykke inn.

En gruppe som kaller seg «Arakan Rohingya Salvation Army» (Arsa) hevder den står bak. Opprørsgruppa ble kjent i oktober 2016.

Arsa er aktiv på sosiale medier og skriver i en uttalelse at de forsvarer rohingya-folket mot brutale overgrep fra staten.

Rohingya-leder født i Pakistan

Ifølge bilder og uttalelser fra Myanmars hær, bruker de militante enkle, primitive våpen som krutt, hjemmelagde rifler og bomber, klubber og sverd. Hæren mener opprørerne teller rundt 150 personer, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Myndighetene har stemplet Arsa som en terroristgruppe og hevder lederne har fått opplæring i utlandet. Talsmannen i videoerklæringene bruker navnet Ata Ullah. Faren hans, en muslim fra Rakhine, flyttet til Pakistan der Ata Ullah ble født. Familien dro så videre til Saudi-Arabia, ifølge tankesmia International Crisis Group.

Politiposter har blitt angrepet flere ganger de siste årene og spenningen har gradvis bygget seg opp mellom buddhistene og muslimene i Rakhine. Gjentatte ganger har det kommet meldinger om alvorlige brudd på menneskerettighetene.

Påstander om folkemord

Kort tid etter militæroffensiven la flere titusen mennesker ut på flukt fra den buddhistdominerte provinsen. Det tar fem-seks dager å nå nabolandet til fots.

FNs høykommissær for flyktninger opplyste tirsdag at over 123.000 rohingya-muslimer har rømt fra kampene i Myanmar til Bangladesh i løpet av halvannen uke.

Øyenvitner forteller om landsbyer som er satt i brann. Myndighetene anslår at minst 400 mennesker er drept i kampene hittil. De hevder at nesten alle de drepte var militante.

Det har vært omfattende sammenstøt flere steder de siste dagene. Landsbybeboere har hjulpet opprørere i kampen mot sikkerhetsstyrkene, melder BBC.

Også militæret har fått hjelp av væpnede sivile buddhister, som angivelig har satt fyr på hus og skutt mot sivile. Kampene har pågått i både muslimsk- og buddhistdominerte landsbyer i den nordvestlige delstaten.

Ifølge BBC er det vanskelig for journalister å få tilgang til Rakhine-provinsen noe som gjør det krevende å få bekreftet hvordan forholdene er på bakken.

Muslimske utenlandske ledere, som Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og tsjetsjenske Ramzan Kadyrov, hevder det pågår folkemord i Rakhine. Tidligere i år slo en FN-rapport fast at militærets gjentatte overgrep trolig er forbrytelser mot menneskeheten.