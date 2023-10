Planen min var kanskje ikke vanntett, men det var en plan. Jeg skulle komme nyhetene i forkjøpet.

Ville det la seg gjøre å planlegge å være på riktig sted, til riktig tid?

Skulle jeg for en gangs skyld kunne ringe på døren til vinneren av Nobels fredspris akkurat i det Berit Reiss-Andersen leser opp navnet på årets vinner?

SANNHETENS ØYEBLIKK: Hvor var du da Berit Reiss-Andersen kunngjorde årets fredsprisvinner? Foto: NTB

Det er lett å bli kynisk når man snakker om Nobels fredspris. Det blir jo aldri fred, til tross for denne årlige seremonien.

Etter nok et år med blodbad og undergangsstemning i Ukraina hadde jeg egentlig sett for meg muligheten for at komiteen skulle riste på hodet og si «Beklager, dette funker ikke. Ærlig talt. Ingen får pris i år.»

Men kynismen til tross, prisen har unektelig sørget for noen fine øyeblikk av optimisme. Dessuten er det morsomt å gjette, eller håpe på flaks, ikke minst som journalist.

Jeg var rett ved hovedkontoret til Verdens matvareprogram i Roma da FN-organisasjonen fikk prisen i 2020, for eksempel. (Riktignok tok det litt tid før jeg fikk intervjuet organisasjonens leder David Beasley, ettersom han var i Jemen da de gode nyhetene kom, men likevel.)

Utover det har jeg vel verken gjettet riktig eller hatt flaks. Men i år var jeg klar. Jeg hadde dratt til Haag.

BOMTUR: På feil sted til rett tid Foto: Simen Ekern

For kunne man ikke tenke seg at Nobelkomiteen mener de mange angrepene på den internasjonale rettsorden er vår tids største svøpe? Hadde det ikke vært bra å anerkjenne dem som holder fram lover og regler som sivilisasjonens siste halmstrå?

Ville ikke den internasjonale straffedomstolen i Haag være et godt tips i år?

Nei.

God tur til Paris

«Zan. Zendegi. Azadi». Da klokken var elleve, var det disse ordene Berit Reiss Andersen uttalte.

Kvinne. Liv. Frihet. Et kraftfullt slagord fra kampen for kvinners rettigheter i Iran. Et slagord som har gitt gjenlyd over hele verden.

FREDSPRISVINNEREN: Narges Mohammadi i 2021 Foto: Reihane Taravati / AP

Narges Mohammadi er en modig og verdig vinner. Jeg var glad på hennes vegne, og den store bygningen som huser straffedomstolen i Haag virket heller ikke skuffet, sånn sett fra utsiden.

Det var bare å pakke ned kameraet, klikke sammen kamerastativet og nikke kollegialt til et par andre TV-team som hadde vært like dårlige til å gjette som meg.

Jeg hadde stått opp temmelig tidlig for å rekke hurtigtoget fra Brussel til Haag, og så egentlig fram til en kopp kaffe på toget tilbake. Å nå fram til Evin-fengselet i Iran, der Narges Mohammadi sitter, virket utenfor rekkevidde.

Man får dessuten naturligvis ikke slippe inn, og det var uansett utenfor mitt ansvarsområde som Europakorrespondent.

Paris, derimot, er innafor. Og der bor fredsprisvinnerens mann og barn, viste det seg. Så i stedet for tog til Brussel, ble det fly til Paris.

Deretter taxi på motorveier med fullstendig stillestående kø inn til en av byens nordøstlige forsteder, der familien bor.

MINNER: Taghi Rahmani viser fram et bilde av seg selv og Narges Mohammadi, en gang de kunne være sammen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Jeg hadde et løfte om et intervju alene før en felles pressekonferanse, takket være en iransk fotograf en NRK-kollega hadde ordnet kontakt med. Nå ventet de i stua, men tiden var i ferd med å renne ut.

– Du burde tatt motorsykkeltaxi. Mye raskere, men mye dyrere, sa taxisjåføren.

– Ok, sa jeg, og så på klokken.

– Bra det kom en pris som er kritisk til regimet i Iran. De står bak all dritten som skjer i Midtøsten, sa taxisjåføren.

– Ok, sa jeg, og så på klokken igjen.

Ti minutter før pressekonferansen skulle begynne, løp jeg inn i bakgården, der et trettitalls journalister og fotografer ventet. Jeg ble geleidet opp en baktrapp, og vi fikk koplet opp kameraet.

Halve livet uten moren

– Endring i Iran er bare mulig hvis sivilsamfunnet står sammen. Det er ingen enkel oppgave, sa Taghi Rahmani, fredsprisvinnerens ektemann.

Han håpet prisen ville være en inspirasjon for alle menneskerettighetsaktivister. For prisen er ikke bare en pris til Narges, men til alle som kjemper for frihet i Iran, understreket han.

Så snakket han om de to tvillingene de har sammen, Ali og Kiana, to 17-åringer som ikke har sett moren sin på åtte år.

STOLTE: Kiana, Taghi og Ali Rahmani Foto: Simen Ekern

– Det har vært smertefullt for oss. Kanskje særlig for datteren vår, Kiana. Men Narges vil ikke føle seg fri før alle er frie, fortalte Rahmani, som selv har sittet flere perioder i fengsel.

– Hun har ofte sagt hun håper Ali og Kiana vil tilgi henne for valget hun har tatt om å fortsette å kjempe sa han.

Ute i bakgården var Ali så stolt at han mente morens håp om å bli tilgitt av ham egentlig var til å le av.

– Hun har ingenting å unnskylde, sa han.

– Hun sitter jo i fengsel for vår skyld. For barna i Iran. For at min søster skal ha like rettigheter som meg. Jeg er bare stolt og takknemlig, sa Ali Rahmani.

Og tvillingsøsteren?

STOLT: Kiana Rahmani, datter av årets fredsprisvinner Foto: Simen Ekern

Kledd i svart treningsdrakt med røde striper, store hvite hodetelefoner rundt halsen og håret i hestehale, kom Kiana Rahmani litt senere enn de andre til bakgården. Hun virket alvorlig, men når hun smilte, var det som om hun glødet.

– Det er en veldig fin dag. Det er så fint å se faren min fornøyd, det skjer ikke særlig ofte, sa Kiana.

– Broren min smiler hele tiden i dag, og jeg merker at jeg gjør det selv.

Som broren, har Kiana har levd halve livet uten å se moren sin. Hun har tidligere spurt foreldrene sine om hvorfor de egentlig fikk barn, hvis de visste at denne kampen kom til å bli så viktig i livene deres. Men 17-åringen ser annerledes på det nå.

– Alle barn trenger sine foreldre. Det er grusomt å tenke på alle dem som må leve uten. Men moren min, hun har valgt å slåss for det hun tror på, sa hun.

Kiana forklarte at minnene hennes om moren blir litt mer uklare og tåkete jo eldre hun blir.

– Men de er alltid der, sa hun.

– Jeg håper vi kan sees igjen, og at ting vil bli bedre. Men aller helst vil jeg at hun fortsetter å stå opp for det hun tror på, sa Kiana.

– Jeg vet hun elsker oss, og det holder. Hun er liksom alltid sammen med meg uansett.

MINNER: Kiana Rahmani har mange minner om moren sin, selv om de blir mer tåkete jo eldre hun blir Foto: Simen Ekern

Dagen min, som hadde startet med tog og fly og taxi og en litt hektisk journalistisk jakt på å få et eller annet til kveldssendingene, ble med ett litt annerledes.

Det varme ettermiddagslyset der i bakgården, det alvorlige, glødende smilet, og Kianas måte å snakke om moren som var borte, men likevel hele tiden til stede, gjorde dypt inntrykk på meg.

Og da jeg spurte Kiana om hvordan hun så på framtiden i Iran, så jeg med ett litt annerledes på fredsprisen også.

– I går så jeg mørkt på det, sa hun.

– Situasjonen er katastrofal. Jeg tror jeg kan bruke det ordet. Men nå som hun har vunnet, håper jeg det kan sette noe i sving. Livet er vanskelig for alle i Iran, og særlig for kvinnene. Vi fortjener å leve fritt alle sammen. Og jeg håper det at moren min har vunnet nobelprisen kan gi håp til alle, sa Kiana Rahmani.

Lang dags ferd mot natt

Jeg tok det siste kveldstoget fra Paris til Brussel. En dag, tre land, og et snev av optimisme. Hvis datteren til en fengslet nobelprisvinner mener prisen kan føre til endring, skulle ikke jeg tvile på det, ikke den natten i alle fall.

Da jeg våknet opp morgenen etter, hadde Hamas begynt angrepene på israelske sivile. Halvannen time senere erklærte Israel krig, og startet sine massive rakettangrep.

Det var 364 dager til neste års fredsprisutdeling.