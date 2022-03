Fredsforhandlingane held fram: – Det står att mykje arbeid

Israels statsminister Naftali Bennett seier det står att mykje arbeid før Ukraina og Russland kan bli einige om ein fredsavtale.

– Det står att mykje arbeid. Det er usemje på fleire punkt, nokon av dei er sentrale, sa Bennett i ein tale ifølge Reuters.

Natt til måndag fortalde Ukraina sin president Volodymyr Zelenskyj at Israel jobbar hardt for å få til samtalar på toppnivå mellom landa. Han antyda at samtalane kan skje i Jerusalem.

Ifølge talsmann for Kreml Dmitry Peskov vil det ikkje vera aktuelt for president Vladimir Putin å møta Zelenskyj før samtalane har ført til betydeleg framgang.

Det melder nyheitsbyrået Reuters.

Folk er samla i Habima-plassen i Tel Aviv, Israel, søndag 20. mars for å sjå den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj tala til Knesset, det israelske parlamentet. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Peskov seier at samtalane mellom Moskva og Kyiv ikkje har ført til store gjennombrot.

Kreml oppfordrar land som med gode forhold til Ukraina til å bruka si innflytelse til å få Kyiv over på ei meir konstruktiv linje.

Forhandlingane mellom dei to partane starta førre veke, og held fram måndag.

– Eit massivt krigsbrotsverk

Måndag er EU sine utanriksministrane i møte for å diskutera invasjonen av Ukraina.

– Det som skjer i Mariupol, er eit massivt krigsbrotsverk, sa EU sin utanrikssjef Josep Borrell då han kom til møtet måndag morgon.

Han understreka at det er sivile som lid under dei russiske åtaka mot den ukrainske hamnebyen Mariupol, som i fleire veker har vore under kringsetting.

EUs utanrikssjef Josep Borrell. Foto: Armin Durgut / AP

Situasjonen er no så ille at barn må leggast i massegraver, folk smelter snø for å få tak i vatn og lik ligg i gatene, skriv NTB.

I helga hevda det russiske forsvarsdepartementet at dei brukar hypersoniske missil vest i Ukraina.

– Dette er ikkje ein krig, men øydeleggingar av eit folk som lid fælt, seier Borrell.

Avviste russisk ultimatum

I går kveld kom generaloberst Mikhail Mizintsev i det russiske forsvarsdepartementet med eit ultimatum til ukrainarar i den omleira byen Mariupol om å overgje seg innan klokka 04.00 norsk tid.

– Det er heilt uaktuelt å overgje seg, sa den ukrainske visestatsministeren Iryna Veresjtsjuk, skriv avisa Kyiv Independent.

MARIUPOL: Byen Mariupol i Ukraina har vore omleira i fleire veker. Bilete er eit satellittbilete frå søndag. Foto: Planet Labs PBC / AP

I byte skulle dei få ei trygg ferdsel ut av den omleira byen Mariupol.

Det russiske militæret sende den ukrainske sida eit åtte sider langt brev. Veresjtsjuk sa at ho svarte kort med krav om at Russland opnar ein humanitær korridor «i staden for å kasta bort tid på eit åtte sider langt brev».

Ifølge Veresjtsjuk er det no blitt einigheit om å oppretta åtte sikre fluktvegar for å evakuera sivile frå ukrainske byar, men Mariupol er ikkje ein av dei, melder Reuters.

Ein mann går forbi ei stridsvogn som tilhøyrer russisk-vennlege styrkar ved utsida av den omleira hamnebyen Mariupol, Ukraina. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Visestatsministeren skildrar situasjonen i Mariupol som veldig vanskeleg.

Fleire enn 7000 sivile er ifølge Veresjtsjuk evakuert frå ukrainske byar i løpet av gårsdagen. Over halvparten av dei er frå Mariupol.

Tidlegare forsøk på å evakuera innbyggjarar frå Mariupol og andre byar har berre vore delvis vellukka, og bombeåtak har haldt fram medan sivile flykta.

Byrådet i Mariupol skulda laurdag Russland for å ha frakta tusenvis av sivile, særleg kvinner og barn, til Russland mot si vilje.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK. Oppdatert (21.03.2022.)

To missilåtak mot militær treningsleir

To missil skal ha treft ein militær treningsleir i området Rivne nordvest i Ukraina, ifølge guvernøren i Rivne Vitaliy Koval. Det melder The New York Times.

Det same seier talsmann Igor Konasjenkov for den russiske forsvarsministeren, ifølge Reuters.

I eit utsegn seier Konasjenkov at russiske styrkar har fyrt av kryssmissil mot det han kallar eit militært treningssenter i Nova Lyubomyrka, i Rivne-distriktet. Ifølge Konasjenkov var det fleire ofre.

Guvernør Koval har tidlegare sagt at det ikkje klart om nokon er skada eller drepne som følge av åtaket, men ein eigen kommisjon skal vera sett inn for å undersøka vidare.

Åtaket er ikkje bekrefta frå uavhengige kjelder og skadeomfanget er framleis ukjent.

Minst seks drepne etter åtak mot kjøpesenter i Kyiv

Minst seks personar er drepne i eit bombeåtak mot eit kjøpesenter i sentrum av hovudstaten Kyiv i Ukraina i natt, ifølge ein journalist frå nyheitsbyrået AFP.

Seks kroppar låg utanfor kjøpesenteret «Retroville» i den nordvestlege delen av Kyiv, ifølge journalisten.

Brannmenn jobbar for å redde folk i ruinane etter ein eksplosjon på eit kjøpesenter i sentrum av Kyiv, Ukraina. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI / Reuters

Dei russiske styrkane som nærmar seg hovudstaden frå nordvest har ifølge britisk etterretning møtt motstand, og styrkane er framleis meir enn 25 kilometer frå sentrum av hovudstaden, melder Reuters.

Måndag annonserte ordførar Vitalij Klitsjko i Kyiv eit portforbod i hovudstaden frå måndag klokka 20.00 (19.00 norsk tid) fram til onsdag klokka 07.00 lokal tid.

Naudetatane i hovudstaden Kyiv opplyste i natt at minst fire menneske er drepne i åtaket mot bustader og eit kjøpesenter i Podil-distriktet.

Området ligg nord for sentrum av den ukrainske hovudstaden, skriv Reuters.

Kyivs ordførar Vitalij Klitsjko meldte om angrepet søndag kveld.

Han sa at fleire bustader og eit kjøpesenter blei treft, og at det oppstod ein stor brann i kjøpesenteret. Opplysningane og foto frå staden er ikkje stadfesta frå uavhengig hald.

Brann etter bombeåtaket mot kjøpesenteret «Retroville» i hovudstaden Kyiv i Ukraina. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI / Reuters

Millionar av barn i akutt fare

Åtak på sjukehus og skular i Ukraina set omtrent 6 millionar barn i umiddelbar fare, seier Redd Barna til NTB.

– Reglane i krig er veldig klare. Barn er ikkje legitime mål, heller ikkje sjukehus og skular. Me må beskytta barna i Ukraina for ein kvar pris, seier landsdirektør Pete Walsh i Ukraina.

Rundt eit av fire barn har måtta flykta på grunn av krigen, og barna som framleis er i krigssonen manglar mat, reint vatn og medisinsk hjelp.

Samtidig er 489 skular og 43 sjukehus skada eller helt øydelagt, opplyser organisasjonen.

Minst 59 barn er drepne så langt i krigen, ifølge FN. Andre medium antydar at talet kan vera tre gonger så høgt.

Russland blokkerer Ukrainas kyst

Russiske krigsskip blokkerer Ukrainas kystlinje og skyt missil mot mål i heile landet, seier det britiske forsvarsdepartementet i ein ny etterretningsrapport.

– Blokaden vil truleg gjera den humanitære situasjonen verre og hindra at livsviktige forsyningar når den ukrainske befolkninga, meiner britane.

Måndag morgon skal russisk marineartilleri ha øydelagt fleire bygningar i byen Odesa, ifølge lokale myndigheiter. I ei melding på Telegram skriv myndigheitene i Odesa at ingen personar er drepne i åtaka.