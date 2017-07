Fredagsbønnen gikk rolig for seg i Jerusalem

Store politistyrker var på plass ved Haram al-Sharif, stedet jødene kaller Tempelhøyden, i Jerusalems okkuperte gamleby fredag.

Israel hadde fjernet de omstridte metalldetektorene og overvåkingskameraene ved inngangen til høyden, men nektet likevel menn under 50 år adgang av frykt for nye sammenstøt.

Torsdag ble over 100 palestinere såret i sammenstøt med israelsk opprørspoliti på Haram al-Sharif, der al-Aqsa-moskeen og Klippedomen ligger.

Det har den siste tida vært en rekke voldelige sammenstøt mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker. Foto: Hazem Bader / AFP

Fredag gikk det derimot rolig for seg da titusenvis av muslimer strømmet opp på høyden, som regnes som det tredje helligste stedet i islam.

Palestiner skutt

En talsmann for israelsk politi bekrefter at fredagsbønnen gikk rolig for seg, uten større hendelser på høyden.

Ved flere av inngangene til Jerusalems gamleby var det derimot tilløp til sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere som ble nektet adgang.

Utenfor bosettingsblokken Gush Etzion sør for Jerusalem ble en palestiner skutt og drept etter at han skal ha kommet løpende mot sikkerhetsstyrkene med en kniv.

Flere andre steder på den okkuperte Vestbredden ble det kastet stein og brannbomber mot israelske styrker, som svarte med gummikledde stålkuler og tåregass.