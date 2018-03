Franske politikere overnattet utendørs i sympati med hjemløse

Også i Frankrike har det merkbart kaldere enn normalt om dagen som følge av «Beistet fra øst», et teppe av iskald luft fra Sibir.

Ifølge foreløpige anslag har minst 46 mennesker så langt mistet livet i Europa som følge av kulda.

– Kan ikke fortsette

KREVER TILTAK: Lokalpolitiker Mama Sy krever tiltak for å hindre at folk må sove ute i Paris. Foto: Elaine Ganley / AP

I Paris lever tusenvis av mennesker på gata. Det innbefatter flyktninger, rom og andre som ikke har tak over hodet. Enkelte har i det minst en bil å søke tilflukt i når nattemørket senker seg.

President Emmanuel Macron hadde som ambisjon å sørge for at ingen måtte sove ute innen utgangen av fjoråret, men det har vist seg vanskeligere enn man forestilte seg.

Siden nyttår har minst 13 hjemløse i Paris-regionen mistet livet.

I natt trakk et tjuetalls lokalpolitikere ut på gaten for å sove utendørs i en sympatiaksjon for de mange hjemløse i byen.

– Situasjonen vi befinner oss i nå kan ikke fortsette, sa viseordfører i Paris forstaden Etampes Mama Sy onsdag kveld.

Våknet til nysnø

Politikerne vandret rundt i området rundt togstasjonen Austerlitz og snakket med reelle hjemløse om situasjonen deres.

6000 mennesker har fått midlertidig overnatting under kuldebølgen, men Mama Sy sier de forventer at disse menneskene ikke kastes tilbake på gata når temperaturen stiger igjen til uka.

– Vi må sikre befolkningen før vi tenker løsninger. Vi kan ikke gjøre det motsatte, sier Sy.

Snøfillene dalte fra himmelen da politikerne la seg til å sove onsdag kveld og i morges våknet de til et teppe av nysnø i den franske hovedstaden.

Abdelsalem Hitache som er varaordfører i Le Blanc-Mesnil sa da han våknet at han hadde fått kjenne på hvordan det er for de hjemløse å sove ute.

– For meg var det én natt. For dem er dette hele livet, sa Hitache til nyhetsbyrået AP.

Kald Riviera

Også på den franske rivieraen førte kulden til problemer. Natt til torsdag falt temperaturen under null grader og dermed ble også nedbøren hvit.

Det har ført til store problemer på veiene i Côte d`Azur. I følge det franske meteorologiske instituttet, har det kommet rundt 3 centimeter snø i Nice og Antibes og 15 centimeter i Vence. Enkelte andre steder har det kommet så mye som 35 centimeter snø de siste timene.

Snart tilbake til normalen

Snø er ikke dagligdags langs rivieraen, og den hvite vinteren kommer ikke til å vare så lenge denne gangen heller. Meteorologene sier at temperaturen skal stige gradvis mot helgen, og i løpet av søndagen, er den tilbake på rundt 14 grader.