Franske medier: Knivdrapsmannen hadde minnepinne med IS-videoer

På minnepinnen skal det også ha vært personlige opplysninger om flere politifolk, ifølge informasjon som TV-kanalen BMTV har fått fra politikilder.

Le Parisien skriver at mannen hadde lagret informasjon om flere titalls kolleger. Etterforskerne vet foreløpig ikke om han har videresendt opplysningene, men de frykter at informasjonen kan ha blitt gitt videre til terrorceller.

– Politifolkene som er navngitt på denne minnepinnen, lever i frykt for et målrettet angrep, sier Yves Lefebvre, generalsekretær for politiets fagforening til BFM.

Torsdag gikk en 45 år gammel IT-ansatt i politiet i Paris inn i politihovedkvarteret med en keramisk kniv som ikke gjorde utslag på metalldetektoren. Han drepte fire mennesker og såret flere, før han selv ble skutt og drept.

I dag deltok både president Emmanuel Macron og innenriksminister Christophe Castaner på en minneseremoni for ofrene.

I Frankrike er det store spørsmålet hvorfor myndighetene ikke klarte å fange opp gjerningsmannens radikalisering på tross av landets høye terrorberedskap.

President Emmanuel Macron deltok på minnestunden for ofrene etter knivdrapene sist torsdag. Foto: Francois Mori

– Vanvittig at han ikke ble oppdaget før

Gjerningsmannen konverterte til islam for 18 måneder siden, men først fredag overtok terrorpolitiet etterforskningen av saken.

Innenriksminister Christophe Castaner innrømmet svikt etter politiangrepet. Han har fått kraftig kritikk etter først å ha hevdet at det før angrepet aldri hadde vært grunn til mistanke mot gjerningsmannen.

Etterforskerne prøver nå å finne ut hvordan mannen ble radikalisert og hvorfor myndighetene ikke har oppdaget det tidligere.

– Det er vanvittig og galskap at denne personen ikke har blitt oppdaget. Dette er amatørmessig og vi vi burde kommet lenger enn dette, sier Yves Lefebvre, generalsekretær for politiets fagforening til BFMTV.

Politiet på plass utenfor hovedkvarteret i Paris etter knivangrepet. Foto: Michel Euler / AP

Forsvarte Charlie Hebdo-angrepet

Etterforskerne har avslørt at gjerningsmannen hadde vært i kontakt med salafister, altså personer som tilhører en ultrakonservativ retning innen sunniislam.

Han hadde også forsvart grusomheter i religionens navn, opplyste sjefetterforsker Jean-François Ricard lørdag.

Søndag innrømmet innenriksminister Castaner at kolleger av mannen hadde reagert allerede i 2015 da han forsvarte angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo, hvor tolv mennesker ble drept. Angrepet ble utført av to brødre som hadde sverget lojalitet til Al-Qaida.

Flere franske medier har også meldt at han skal ha nektet å ha ulik type kontakt med kvinner.

Til tross for at det ble gjennomført undersøkelser med sikte på å avdekke radikalisering internt i politiet, var det ingen som hadde leverte en formell klage mot ham.

Flere franske medier har tidligere sitert politikilder som sier at mannen skal ha sendt kona en SMS der han fortalte kona at han hadde kjøpt en kniv. Hun skal ha svart «Bare Gud skal dømme deg».

Innenriksministeren skal tirsdag i møte med parlamentets etterretningskommisjon for å svare på spørsmål i forbindelse med angrepet.

Den 45 år gamle gjerningsmannen hadde jobbet i politiet siden 2003. Han ble født på den franske øya Martinique i Karibia og flyttet til Paris for mange år siden.