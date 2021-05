Bakgrunnen er en strid om fiskerirettigheter etter brexit.

Den selvstyrte britiske øya Jersey ligger like utenfor Frankrikes nordvestlige kyst i Den engelske kanal.

Torsdag morgen var de to britiske patruljebåtene HMS Severn og HMS Tamar på plass for å «overvåke situasjonen» etter at franske fiskere kvelden før hadde truet med å blokkere havna i hovedstaden Saint Helier.

Det gjorde at franske myndigheter også sendte to patruljefartøy til området, rapporterte nyhetsbyrået AFP.

Frankrikes europaminister Clement Beaune sa de ikke vil la seg skremme av britenes avgjørelse om å sende ut marinefartøy.

– Vi har ikke har noe ønske om en anspent situasjon, men vil ha en rask og fullstendig innføring av brexitavtalen, sier Beaune, som hadde vært i kontakt med sin britiske motpart, brexitminister David Frost.

Ifølge BBC var rundt 60 båter samlet i havna torsdag formiddag for å protestere. Båtene blokkerte for et fraktefartøy som ikke kom seg ut.

Men utpå ettermiddagen ebbet den ampre stemningen ut. De franske fiskerne satte kursen hjemover og britene kalte tilbake sine marinefartøy.

– Gitt at situasjonen er løst i denne omgang, vil patruljebåtene fra den britiske marinen returnere til sine havner i Storbritannia, sa statsminister Boris Johnson i en erklæring.

Torsdag morgen hadde franske fiskebåter samlet seg utenfor havna St Helier i Jersey. Kartet fra MarineTrafffic viser også det britiske marinefartøyet HMS Severn (blått). Grafikk: MarineTraffic

Franske fiskebåter på vei mot Jersey Du trenger javascript for å se video.

– Fullstendig uakseptabelt

Nye britiske regler legger begrensninger på franske fiskere som vil operere nær øyene i Den engelske kanal.

– Dette er fullstendig uakseptabelt, sa den franske havministeren Annick Girardin i den franske nasjonalforsamlingen tirsdag.

Hun forsikret at den franske regjeringen er rede til å gjengjelde de britiske regelendringene.

Situasjonen kan få konsekvenser for strømkablene fra Frankrike til den selvstyrte britiske øya, ifølge Girardin.

Ifølge franske myndigheter har britiske myndigheter publisert en liste på 41 fiskebåter som har fått tillatelse til å fiske i farvannet rundt Jersey. 344 båter hadde søkt.

På den samme listen kom britene med flere og nye krav som ikke tidligere var blitt diskutert eller informert om, skriver franske medier.

Flere titalls franske fiskebåter protesterer utenfor havna i hovedstaden Saint Helier på øya Jersey. Foto: Sameer Al-doumy / AFP

Kjølvannet av brexit

Frankrike mener eventuelle nye britiske regler må kunngjøres til EU-kommisjonen i tråd med brexitavtalen mellom Storbritannia og EU.

Det skal ikke ha skjedd da britene før helgen innførte nye regler knyttet til lisenser til fiskere som får operere utenfor Kanaløyene. I praksis legges det begrensninger på hvor fiskefartøyene kan oppholde seg og hva slags utstyr som kan brukes.

Fiskeri var et av de vanskeligste temaene i forhandlingene om brexitavtalen. I den fransk-britiske fiskeristriden har temperaturen gradvis økt de siste ukene.

Statsminister Boris Johnson snakket i går med Jerseys førsteminister John Le Fondre og utenriksminister Ian Gorst og lovte full støtte til øya. De kritiserte Frankrike for overdrevne trusler. Foto: Reuters

Brexit-trøbbel også for Norge

Storbritannias utmelding av EU har også ført til at Norge må forhandle nye fiskeriavtaler med både EU og Storbritannia.

Norge og Storbritannia har fortsatt ikke greid å bli enige. Sist uke ble det full stopp i forhandlingene om en ny fiskeriavtale.

Diskusjonene står om gjensidig adgang til farvann og kvoter på felles bestander.

Heller ikke Norge og EU har blitt enige etter brexit. Her handler det om torskefisket rundt Svalbard.

Da britene gikk ut av EU, valgte Norge å nedjustere den gamle EU-kvoten ved å trekke ifra Storbritannias historiske fiske. EUs gjenværende medlemsland fikk dermed en ny torskekvote i Svalbardsonen på 17.885 tonn, mens Storbritannia fikk en kvote på 5.500 tonn.

Det ble blant avvist av EU, som i januar svarte ved å tildele seg selv en langt større kvote på 28.431 tonn.

Norge har for sin del truet med å arrestere fiskefartøyer som overstiger den kvoten Norge har fastsatt.