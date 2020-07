Mandag ble den nye regjeringen i Frankrike kunngjort. President Emmanuel Macron og hans statsminister Jean Castex møter nå sterk kritikk for utnevnelsen av to kontroversielle ministere.

Innenriksministeren er anklaget for voldtekt, og justisministeren er en kjent MeToo-kritiker.

«Nei til en sexistisk regjering!», roper demonstranter foran rådhuset i Paris. I byer over hele landet hørte man på fredag sinnet mot «et skammelig regjeringsbytte».

Hele denne uken har det vært demonstrasjoner mot president Macrons nye regjering, her foran rådhuset i Paris på fredag. – Emmanuel Macron ser ned på kvinner som har blitt utsatt for vold, sier organisasjonen NousToutes. Foto: Francois Mori / AP

Voldtektsanklagen

Innenriksminister Gérald Darmanin er anklaget for å ha voldtatt en kvinne i 2009.

Kvinnen er Sophie Patterson Spatz, og hun hevder Darmanin brukte maktposisjonen sin for å tvinge henne til å ha sex med ham.

Darmanin var da juridisk prosjektleder for det konservative partiet UMP.

I 2009 kontaktet kvinnen Darmanin for å be om hjelp. Hun hadde blitt dømt for utpressing av en ekskjæreste, og ville få dommen opphevet.

Darmanin skal ha vært villig til å bistå, men bare hvis hun lå med ham, hevder Patterson Spatz.

Da Darmanin var budsjettminister i 2017, gikk Patterson Spatz til sak. Ifølge AFP, viste hun til tekstmeldinger mellom de to.

Ett år etter at Patterson Spatz klaget inn saken ble den derimot avvist på grunn av bevvismangel. Hun anket, fikk avslag, og anket igjen.

Gérald Darmanin benekter sterkt anklagene om voldtekt. Han sier han og Patterson Spatz hadde sex, men at de to samtykket. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

– Uskyldspresumpsjonen er hellig

I midten av juni i år førte anken til en gjenopptakelse av etterforskningen. Et par uker senere ble Darmanin utnevnt til innenriksminister.

– Uskyldspresumpsjonen (uskyld inntatt det motsatte er bevist, journ.anm.) er hellig i vårt land, og den respekterer vi, sier regjeringens talsperson om kritikken.

Det er noe justisminister Eric Dupond-Moretti mange ganger har uttalt også. Han mener at man må ta #MeToo-bevegelsen med en klype salt.

– #MeToo var bra, fordi det lot en del kvinner tale fritt. Men det er også en del gærne damer som forteller tullprat, sa han til bladet GQ i 2019.

Tidligere likestillingsminister Marlène Schiappa, ble av mange sett på som en mulig statsministerkandidat, men i regjeringsskiftet ble hun tildelt rollen som statssekretær for statsborgerskap. Her avbildet med innenriksminister Darmanin. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

– Et slag i fjeset

Regjeringsbyttet var med andre ord ikke det alle hadde håpet på. President Macron har mange ganger sagt at kampen mot kvinnevold er den store saken for hans presidentperiode.

– Vi får følelsen av at Emmanuel Macron gir oss et slag i fjeset. Det er et slag i fjeset for ofrene, men også for aktivistene, sier Madeline Da Silva, en av medlemmene i organisasjonen NousToutes.

Macron hadde lovet at minst halvparten av regjeringens medlemmer ville være kvinner. Det løftet har han holdt, og nå er 17 av 32 poster i regjeringen holdt av kvinner.