Fransk politi jakter internasjonal bande av Lego-tyver

To menn og en kvinne ble tatt på fersk gjerning i en lekebutikk i Yvelines utenfor Paris i juni i fjor. Da var de tidligere blitt observert under tyverier i to andre lekebutikker.

Ifølge Le Parisien har de tre – som er fra Polen – i avhør sagt at de er en del av en bande.

Bandemedlemmer skal ha bodd på hotell i Paris og kjørt rundt i en Audi for å stjele Lego. Deretter skal de ha solgt tyvegodset i Polen.

Nå sier fransk politi at de er i ferd med å rulle opp et internasjonal kriminelt nettverk som spesialiserer seg på å stjele Lego.

Fransk politi har jobbet siden juni i fjor med å få alle brikkene på plass. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Advarer om innbruddsfare

Politiet advarer nå butikker og foreldre om å være oppmerksomme på den globale handelen med de små brikkene.

– Legosamfunnet består ikke bare av barn. Det er mange voksne som leker, sier en etterforsker.

Etterforskeren sier at tyver også har brutt seg inn private hjem bare for å stjele Lego.

Småbrikker av en verdi på opp til 20.000 euro – vel 200.000 norske kroner – skal være tatt.

I Sverige fikk Kent Larsson i januar stjålet sin Lego-samling til en verdi av drøyt 40.000 kroner, skriver SVT.

Lego brer som seg blant voksne. Ryan McNaught er en av 14 godkjente profesjonelle Lego-byggere i verden. Her er han bak en modell av Colosseum under en Lego-utstilling i Costa Rica i januar 2019. Foto: EZEQUIEL BECERRA / AFP

Lett å selge

De franske legotyvene er bare et av flere eksempler de siste årene, skriver SVT. Også i USA, Canada, Storbritannia og Australia har det vært store legotyverier.

Senest i mars ble en mann arrestert i Oregon i USA, mistenkt for å ha stjålet Lego for 7500 dollar, rundt 65.000 norske kroner, skriver Oregon Live.

Sist sommer ble Lego for nesten 5 millioner kroner stjålet fra et lager i Huddersfield i Storbritannia, skriver BBC.

Ifølge Vice er Lego tiltrekkende for tyver fordi det er dyrt og lett å selge på internett.

– Det finnes et svart marked for alt, spesielt ting med verdi. Lego er «hot» fordi det populært og har høy butikkpris. Det er nærmest umulig å spore – har ikke serienummer – og lett å selge, sier Peter Simpson ved politiet i Portland.

Lego Café Corner selges nå for opptil 20 ganger hva det kostet i butikkene. Foto: Faksimile

Samlere kan betale mye

Lego lager bare et visst antall av sine forskjellige byggesett og tar dem ut av produksjon etter et par år.

Det gjør at enkelte byggesett kan få høy verdi for samlere, skriver The Guardian.

Gerben van Ijken er Lego-spesialist ved et auksjonsnettsted for samlere. Han sier til NPR at de mest verdifulle byggesettene er de som er uåpnet i originalpakkene.

Som eksempel viser han til Lego Café Corner. Det ble solgt i butikkene for 150 dollar – drøyt 1150 kroner – i 2007.

Nå selges et originalsett for opptil 3000 dollar – vel 25.000 kroner på nettet.

Andre byggesett kan nå enda høyere priser. På nettstedet Bricklink tilbys nå utgaver av Millennium Falcon for opptil 62.000 kroner.

Gerben van Ijken tror at det kan være et eget illegalt marked der spesielle samlerobjekter blir kjøpt og solgt.

– Det er alltid vanskelig å bevise at det finnes et svart marked. Men det er et enormt antall samlere der ute som mangler spesielle byggesett og er villige til å betale store summer for dem, sier han.