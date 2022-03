Amerikansk og britisk etterretning varslet flere uker før invasjonen, at Russland hadde planer om å invadere nabolandet Ukraina.

Fransk etterretning konkluderte med at det ikke var sannsynlig.

Amerikanerne viste seg å ha ganske treffsikker etterretning om Russlands forberedelser.

I ukene før invasjonen advarte USAs utenriksminister Anthony Blinken flere ganger mot Russlands planer om å invadere Ukraina.

USA valgte flere uker før invasjonen å offentliggjøre informasjonen i et forsøk på å legge press på Putin til å ikke invadere.

USAs utenriksminister Antony Blinken til høyre sammen med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på en pressekonferanse i Washington DC 22. februar, to dager før russerne invaderte. Foto: Carolyn Kaster / AP

- Forlater posten sin

Nå har sjefen for fransk etterretning fått sparken, skriver det franske nyhetsbyrået AFP og den britiske kringkasteren BBC.

– Frankrikes militære etterretningssjef forlater posten sin fordi Paris feilet i å forutse at Russland ville gå til et fullskala angrep på Ukraina, sier offisielle franske kilder til nyhetsbyrået AFP.

General Eric Vidaud har ledet Frankrikes direktorat for militær etterretning siden i fjor sommer, og kommer til å umiddelbart trekke seg fra stillingen, skriver det franske nettstedet l'Opinion.

AFPs kilde bekreftet at forsvarsdepartementet har utført en intern undersøkelse som blant annet har kritisert en «unnlatelse av å håndtere utfordringene».

Også orienteringene som har blitt holdt om situasjonen mellom Russland og Ukraina skal ha vært «utilstrekkelige», ifølge undersøkelsen.

Macron hos Putin før krigen

Bildet av presidentene Putin og Macron med et langt, hvitt bord mellom seg gikk verden rundt i forkant av invasjonen.

Frankrikes president holdt diplomatiet gående helt til siste slutt.

Selv høytstående personer innad i den franske regjeringen insistere på at det ikke var noen grunn til å frykte en russisk fullskala invasjon i Ukraina, skriver BBC.

Da dette bildet ble tatt 7. februar hadde Frankrikes president ikke grunn til å tro at Putin ville invadere Ukraina. Fransk etterretning mente et russisk angrep var lite sannsynlig. Foto: - / AFP

I månedene og ukene før Russlands invasjon av Ukraina sto Frankrikes vurderinger av situasjonen i kontrast til de dystre spådommene fra allierte land.

USA og Storbritannia advarte om at et militært angrep var nært forestående.

Ydmykende for Frankrike

Ukraina-krigen har eksponert forskjellene mellom etterretningstjenesten i Frankrike på den ene siden og den britiske- og amerikanske etterretningen på den andre siden.

– Ukraina-krigen belyser forskjellene på en «rå måte», sier professor Alexandre Papaemmanuel som er en anerkjent fransk spesialist på etterretning.

– Dette er en advarsel til hele etterretningsmiljøet. Du må være effektiv og møte alle trusler, sier etterretningseksperten.

Sjefen for fransk militær etterretning har fått sparken etter å ha vurdert Russlands invasjon som lite sannsynlig. Bildet viser president Macron holde en tale til franske generaler 19. januar i fjor. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

Le Monde viser til at den militære etterretningen (DRM) ofte har følt seg underlegen den sivile utenlandsetterretningen (DGSE). Sistnevnte er mer kjent ute i verden blant annet på grunn av TV-serien «Le Bureau».

Professor Alexandre Papaemmanuel viser også til at amerikansk og britisk etterretning har langt mer ressurser enn den franske.

Innrømmer feilvurdering

I begynnelsen av mars innrømmet Frankrikes øverste general Thierry Burkhard i et intervju med Le Monde at det var ulikheter i analysene fra Frankrike og USA om hva som ville skje i Ukraina.

– Amerikanerne sa at russerne kom til å angripe og de hadde rett, sa Burkhard.

– Vår etterretning mente heller at invasjonen av Ukraina ville koste Russland uhyrlig dyrt, og at russerne hadde andre alternativer for å nå sine mål, fortsatte Burkhard.

Sjefen for den militære etterretningen, Eric Vidaud, har vært sjef i kun sju måneder.

Andre «tabben» på et halvt år

Hans etat ble sterkt kritisert i høst da det ble kjent at Australia vraket en avtale om kjøp av franske ubåter til fordel for et tettere samarbeid med USA og Storbritannia.

Den gang skal fransk etterretning ha blitt tatt på senga av avtalen mellom briter, amerikanere og australiere, skriver AFP og BBC.

Ukraina-krigen fører til en ny ripe i lakken for fransk etterretning.

Situasjonen rundt etterretningen i Frankrike er spesielt sårbar nå noen uker før det franske presidentvalget.

President Emmanuel Macron har i stor grad unngått å drive valgkamp før presidentvalget i april for å heller fokusere på håndteringen av Ukraina-krisen.

Det er uklart i hvor stor grad de negative nyhetene om fransk etterretning vil ramme presidenten. Første valgomgang er 10. april.