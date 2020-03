Fransk dugnad hjelper Odette (88) opp på sykkelen

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– For å holde meg i god form fysisk tar jeg trappene, jeg går ned seks etasjer og opp igjen, tre til fire ganger hver dag. Og så sykler jeg!

Karantenetid kunne vært en stillesittende alenetid, men ikke for Odette Guyomard.

Den 88 år gamle pariserkvinnen sykler to ganger om dagen på en ergometersykkel i bakgården.

– Jeg sykler to ganger om dagen, en halv time hver gang, forteller Odette. Hun beskytter ansikt og hode fra den skarpe vårsolen med en sommerhatt. Foto: Jorne Van Damme / NRK

Dugnad på fransk

Oudettes gode hjelpere er Fabrice Normand og kona Celine Normand. De er vaktmester og portdame i bygården hvor Oudette bor. De er blant flere hundre tusen på tvers av Frankrike som er del av den nettbaserte dugnaden «Solidaritet mellom naboer».

– Vi flyttet denne ergometersykkelen fra kontoret og satte den i bakgården. Vi er heldig som har en vakker hage i Paris, sier Odette.

– Hun trener hver dag, og er i veldig god form, sier Fabrice.

Ekteparet Celine og Fabrice Normand styret nabodugnaden mot korona i bygården der Odette bor. I tillegg til å ha satt ut sykkelen i bakgården organiserer de barnevakt og innkjøp for beboere. Foto: Philip Lote / NRK

Stort initiativ med enkle plakater

Det store naboinitiativet er et lite sett med plakater. Alle kan enkelt laste ned plakatene fra nettet og henge dem i oppgangen eller nabolaget. Der kan folk skrive seg opp med navn og telefonnummer.

De kan tilby å gjøre ærend eller be om hjelp.

– Er du disponibel for å handle mat? Kan du hjelpe eldre? Eller for eksempel jeg trenger hjelp til å gå tur med hunden og å kjøpe inn mat, forklarer Fabrice, mens hans peker på plakatene i oppgangen.

Fabien Cochelin er av naboene som har satt skrevet seg opp og går ærend før naboer som trenger hjelp flere ganger i uken. Foto: Philip Lote / NRK

Eksplosjon i frivillighet

Initiativet har ført til eksplosjon i frivillighet i Frankrike. 140.000 bygårder, borettslag og nabolag har lastet ned de enkle plakatene på en under en uke.

På kontoret til initiativtager Atanse Perifan er et telefonmøte i gang.

Perifan snakker med sjefen for Sosialdirektoratet for sosiale tjenester i Frankrike. Typisk for tiden jobber også hun hjemmefra.

Grunnlegger Atanse Perifan bruker det meste av dagen på å fortelle folk hvordan de best organiserer nabohjelp. Foto: Philip Lote / NRK

Folk stenger ikke hverandre ute

– Jeg er overrasket hvordan det franske folk har svart. Vi kunne ha trodd at frykten for andre og karantenen, frykten for viruset, vil gjøre at folk trakk seg tilbake, men nei!

– Det franske folk er sjenerøse. De skaper mange vakre historier om seg selv. I realiteten vil solidariteten vinne krigen mot koronaviruset, sier Atanase Perifan.

Ikke alle som trenger hjelp er gamle. Fabien Cochelin handler for en nabo.

– En av naboene mine, Stefano var i Italia for tre uker siden. Han fikk feber og hodepine. Han mistenker at han har korona og vil ikke ta noen risiko. Han har holdt seg hjemme siden.

– Hvis du trenger noe de andre dagene. Gi meg beskjed! Fabien Cochelin har nettopp levert en bærepose med varer til sin korona-smittede nabo Stefano. Foto: Jorne Van Damme / NRK

Oudette savner chi gong

Normalt trener Odette tre ganger i uken. Hun savner chi gong-treningene med de kinesiske puste- og bevegelsesøvelsene. For nå får ergometersykkelen duge.

Å tråkke seg gjennom karantenetiden tror Odette hun vil klare. Selv om den skulle bli lang.

– Jeg gjør som alle andre. Jeg tenker ikke på det. Jeg går på, dag etter dag!