I starten av januar slapp forfatteren Camille Kouchner sin bok «La Familia Grande». I boken beskylder hun sin stefar Olivier Duhamel for å ha voldtatt hennes tvillingbror da han var 14 år. Overgrepene, som skal ha skjedd på 1980-tallet, skal ha pågått i flere år.

Stefaren er en kjent professor og politiker som også har jobbet i EU-parlamentet. Han har nektet å si noe om saken, men har trukket seg fra alle offentlige verv.

I boken «La Familia Grande» anklager Camille Kouchner stefaren for å ha forgrepet seg mot tvillingbroren hennes da søsknene var tidlig i tenårene. Foto: Francois Mori / AP

– Min stefar oppfører seg som om det ikke har skjedd noe alvorlig. Men han må vel innse hvilken ondskap han har utført, sier Camille Kouchner til den franske TV kanalen France 5.

Stesønnen som i boken omtales som «Victor» skal ha bekreftet det som kommer frem i boken til den franske avisen Le Monde. Han har nå anmeldt Duhamel.

Ifølge Camille Kouchner var mange i morens og stefarens intellektuelle krets klar over hva som foregikk den gangen, men ingen gjorde noe.

– Jeg tenkte selvfølgelig at boken min kunne oppfattes som uanstendig siden familien er så kjent, men så innså jeg at det er akkurat derfor jeg må få dette ut, forteller Camille Kouchner i et intervju med det franske magasinet L'Obs

Deler historier

Oppmerksomheten rundt boken har startet en ny MeToo-kampanje. Under emneknaggen #MeTooInceste deler flere tusen sine mørkeste historier fra incesten de har vært utsatt for i håp om en endring.

I en av Twitter meldingene står det «Jeg var 5 år gammel. En kveld ødela min mor sin bror uskylden min og gjorde livet mitt mørkere. I løpet av ett minutt var jeg 100 år eldre».

En annen forteller om hvor vanskelig det er både å fortelle og bli trodd.

En fersk undersøkelse konkluderer med at hver tiende person i Frankrike har vært utsatt for incest enten som barn eller som voksen. 78 prosent var kvinner og 22 prosent menn.

Franske Olivier Duhamel vil ikke kommentere overgrepsanklagene mot seg, men har trukket seg fra alle offentlige verv. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Lovendring på gang

Nå tyder mye på at ofrene blir hørt.

Justisminister Éric Dupond-Moretti har varslet at regjeringen vil legge fram et lovforslag som skal gi barn bedre beskyttelse. I tillegg har nasjonalforsamlingen begynt å debattere et annet forslag om strengere straffer for voldtekt av barn under 13 år.

Den seksuelle lavalderen er 15 i Frankrike. Men domstolen aksepterer at man kan ha samtykket til sex selv om man er yngre enn det. Det har ført til at voksne flere ganger ikke blir straffeforfulgt for voldtekt. Hvis de blir straffet, er dommen ofte mildere.

Interessegrupper for barns beskyttelse vil at all seksuell omgang med barn under en viss alder, blir definert som voldtekt.

I tillegg er det flere grupper som vil fjerne foreldelsesdatoen fordi traumer etter overgrep gjør at de kan ta flere tiår for noen ofre å fortelle om det de har vært utsatt for.