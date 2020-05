Den tyske journalisten Ann-Kathrin Stracke (37) hevder at den nå 94 år gamle Giscard d'Estaing begikk et seksuelt overgrep mot henne i forbindelse med et intervju hun gjorde med ham i Paris i 2018.

Ifølge statsadvokaten i Paris har Stracke opplyst at den tidligere franske presidenten gjentatte ganger tok henne på baken.

Statsadvokaten innleder nå etterforskning av anklagene.

Valéry Giscard d'Estaing avbildet 4. oktober 2018 i forbindelse med en grunnlovsmarkering. Foto: THOMAS SAMSON

– Jeg bestemte meg for å fortelle min historie fordi jeg mener at offentligheten bør vite at Frankrikes tidligere president trakasserte meg seksuelt, sier Stracke til nyhetsbyrået AFP.

Hun jobber for det tyske TV-selskapet Westdeutscher Rundfunk, WDR.

Giscard d'Estaings advokater avslår å kommentere anklagene.

Gruppebilde

Hendelsen fant sted i desember 2018 da Giscard d’Estaing ble intervjuet i forbindelse med et TV-program. De skulle markere at det var 100-år siden Tysklands tidligere forbundskansler Helmut Schmidt ble født.

Giscard d’Estaing var president i Frankrike fra 1974 til 1981. Det var samtidig med at Schmidt ledet Tyskland. De to fikk et nært og fortrolig forhold.

Valéry Giscard d'Estaing ble i 2018 intervjuet om sitt vennskap med Tysklands tidligere forbundskansler Helmut Schmidt. Dette bildet ble tatt i Paris 5.2. 1980 da de var ledere for hvert sitt land. Foto: Taylor

Hendelsen som nå er anmeldt skjedde etter intervjuet. Da ble det tatt flere gruppebilder av den tidligere presidenten og TV-medarbeiderne fra WDR.

Avisa Le Monde skriver at Stracke da stod ved siden av Giscard d’Estaing og at han befølte henne. Hun forsøkte å forhindre det, og ta bort hånden hans. Men han bare fortsatte.

– Jeg opplevde dette som meget nedverdigende, sier Stracke.

En kameramann fra WDR skal ha oppfattet situasjonen. Han skjøv med vilje en lampe i gulvet. Da han plukket den opp fikk han anledning til å plassere en stol mellom den tidligere presidenten og Stracke. Så ble de siste gruppebildene tatt.

Ifølge Stracke var Valéry Giscard d'Estaings siste ord til henne på tysk. Han sa «Träumen Sie süß» («Drøm søtt»).

Husker ikke noe

Det tyske TV-selskapet WDR sendte etterpå en klage til Giscard d'Estaings kontor.

I et uttalelse fra den tidligere presidentens kontor, referert i avisa Süddeutsche Zeitung, heter det at ingen ved kontoret kan huske fotoseansen og følgelig heller ikke at noe kritikkverdig skal ha skjedd.

Stracke sier at hun er glad for at den franske påtalemyndigheten har besluttet at de skal etterforske anklagene hun er kommet med.

Anklagene mot den tidligere presidenten har vekket interesse i franske medier. Her fra nett-avisa La Plume Libre