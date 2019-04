Nå har den franske presidenten lagt fram resultatet fra dialogmøtene i sin første pressekonferanse fra Elyséepalasset siden han ble valgt i 2017.

Men reformene blir ikke spesielt godt mottatt. Thierry-Paul Valette, som leder de gule vestene i Parisområdet er skuffet:

– Han møter ikke våre krav om økonomiske forbedringer for landets arbeiderklasse, sier Valette, som mener at Macron fortsatt oppfører seg som en opphøyet leder uten å ha moderert seg. Valette sier til nyhetsbyrået AP at protestene skal fortsette også på lørdag.

Eliteskole ikke folkelig nok

Ett av utspillene på Macrons pressekonferanse var kritikk av eliteskolen École nasjonale d'administration (ENA). Den utdanner studenter som får ledende jobber i den franske statsadministrasjonen og i næringslivet.

Men Macron mener at den må legges ned i sin nåværende form.

– Representerer våre toppledere samfunnet for øvrig? Det var ett av de retoriske spørsmål den franske presidenten stilte. Han tror ikke dette universitetet lenger rekrutterer de beste studentene og de som er best egnet til lederjobbene.

Macron vil fjerne ordningen som garanterer toppledere i staten jobb gjennom hele yrkeslivet.

Emmanuel Macron under pressekonferansen i Elyséepalasset torsdag. Foto: Michel Euler / AP

Mer innflytelse mot å stoppe protestene

Skattekutt for vanlige lønnstakere og inflasjonsjustert pensjon for de fattigste, er andre reformer.

Presidenten lovet også mer desentralisering og flere folkeavstemninger. Han vil også reformere boligpolitikken, transportsektoren og legge om til det han kalte «en grønnere livsstil». Macron vil inntil videre stanse nedleggelser av skoler og sykehus i grisgrendte strøk.

Men samtidig krever han at de voldelige protestene må stanse. Han vil også kutte i offentlig sektor og fortsette reformer som skal få franskmenn til å jobbe mer og stå lenger i arbeidslivet.

Franske journalister møtte opp til pressekonferanse under lysekronene i presidentpalasset. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Innvandring og politisk islam

Frankrikes president skjerper også tonen når det gjelder innvandring og politisk islam.

– Et land holdes sammen basert på sine begrensninger, sine grenser, sa Macron.

Han la til at han tror på retten til politisk asyl, men for å ta imot mennesker, så må man også selv ha et hjem, la han til. Macron lovet å kjempe for at EU skal få bedre grensekontroll og en mer samordnet migrasjonspolitikk.

Møtte motstand

Macron møtte raskt motstand da han ville reformere arbeidslivet, blant annet redusere oppsigelsesvernet. Men på pressekonferansen torsdag understreket Macron at disse reformene var riktige.

Protestene fortsetter. Her fra Paris 20. april. En kvinne har fått rester av pulver fra politiets tåregass i ansiktet. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI / AFP

Presidentens program i år har vært å samordne mylderet av ulike pensjonsordninger i Frankrike. Men så langt har han oppnådd lite på det feltet.

Frankrike har blitt skaket av fem måneder med til dels voldelige protester fra «de gule vestene», som startet som en reaksjon på høyere avgifter på diesel.

Protestene vokste i styrke og utviklet seg til demonstrasjoner mot ulikhet og har vært rettet mot den politiske eliten som mange mener mangler forståelse for hvordan folk flest har det i Frankrike.

Det har vært voldelige protester gjennom flere måneder, men også gemyttlige, som denne i Paris 13. april da en hund også hadde blitt pyntet med gul vest. Foto: Christophe Ena / AP

Fjern fra folket

Macrons noe eleverte stil har utløst beskyldninger om arroganse og ført til en bratt nedgang i hans popularitet.

– Han vil bryte med bildet av seg selv som sta og lite villig til å lytte, sier professor Arnaud Mercier, ved Institut Français de Presse på universitetet Assas i Paris til Reuters.

President Emmanuel Macron er blitt beskyldt for å ha en for arrogant stil. Foto: Michel Euler / AP

Mercier sier det som nå skjer er et forsøk på å relansere mannen som ble valgt til president i 2017 med over 66 prosent av stemmene i 2. valgomgang.