Frankrikes ferske forsvarsminister går av

Goulard er tidligere EU-parlamentariker og tilhører det lille sentrumspartiet Demokratisk bevegelse (MoDem) som samarbeider med Republikken på vei, president Emmanuel Macrons parti.

Tirsdag ga hun beskjed om at hun ikke kan bli værende i regjeringen ettersom hun risikerer å bli etterforsket for å ha misbrukt midler som skulle ha vært brukt på hennes virksomhet i EU-parlamentet.

Det er nettstedet Francetvinfo som har fått tilgang til partiets ansettelser i perioden 2004–2014. Kontraktene viser at flere av de ansatte i MoDem har blitt lønnet med midler fra EU-parlamentet, uten at det eksisterer bevis for at de har jobbet der.

– Presidenten er forpliktet til å gjenreise tilliten til politikerne, reformere Frankrike og relansere Europa. Denne reformen må gå foran personlige hensyn, heter det i en uttalelse fra Goulard.

Lederen i partiet, François Bayrou, uttaler til tv-stasjonen RTL at de fiktive ansettelsene aldri har funnet sted i hans parti, ifølge Le Monde.

NEKTER FOR BESKYLDNINGENE: Justisminister François Bayrou sier at hans parti MoDem aldri har brukt EU-parlamentets midler til å lønne sine ansatte. Foto: Francois Guillot / AFP

Sylvie Goulard går av samtidig som Macron gjør enkelte endringer i regjeringen, noe som er vanlig etter valg på ny nasjonalforsamling. Det er ventet at endringene blir kunngjort onsdag.

Tidligere i juni skrev avisen Canard Enchainé at MoDem brukte midler fra EU-parlamentet til å lønne ansatte med base i Frankrike.

Flere under lupen

Goulard er ikke den eneste franske politikeren som er blitt anklaget for å ha misbrukt midler fra parlamentet til å lønne medarbeidere som utførte helt andre oppgaver enn de skulle i henhold til regelverket. Leder av Nasjonal Front, Marine Le Pen, er blitt beskyldt for å ha brukt millioner av euro til å lønne medarbeidere som utførte oppgaver knyttet til hennes rolle som politiker i Frankrike, ikke i EU.

STERKE ANKLAGER: Også lederen av det høyreekstreme partiet Nasjonal Front er beskyldt for å ha brukt EU-midler for å lønne medarbeidere i sitt eget parti. Foto: Denis Charlet / AFP

Den tidligere presidentkandidaten François Fillon ble i høstens valgkamp beskyldt for å ha brukt støtte fra nasjonalforsamlingen til å lønne sin kone og sine barn, uten at han har kunnet dokumentere hvilke konkrete oppgaver de utførte.

Reform på trappene

François Bayrou stilte seg under valgkampen bak Macrons nye sentrumsprosjekt, selv om han selv hadde fremmet en lignende agenda i årevis uten å bli valgt til president. Denne støtten ble ansett som svært viktig for Macrons valgsuksess.

Nå er Bayrou justisminister og har lovet å fremme en reform som skal rydde opp i regelverket for å hindre at politikere misbruker offentlige midler ved å opprette ikke relevante stillinger og ansette nære familiemedlemmer.