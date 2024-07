– Det skyldes den franske valgordningen med enmannskretser hvor «the winner takes it all».

Det sier førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, Kjerstin Aukrust.

Holder ytre høyre unna makten

Aukrust forklarer at denne fronten de andre franske politiske partiene setter mot Nasjonal samling har vært effektiv når det gjelder å holde ytre høyre unna makten i landet.

– Dette viser veldig tydelig at franskmenn ikke er klare for å la ytre høyre få regjeringsmakt i Frankrike, mener hun.

Oversikten fra det franske innenriksministeriet viser at Nasjonal samling fikk 8.745.239 stemmer. Til sammenligning fikk Ny folkefront (også kalt Union de la gauche) 7.005.513 stemmer. Macrons parti, Sammen!, fikk 6.314.418 stemmer.

Valgresultatet i Frankrike Slik var setene i nasjonalforsamlingen fordelte etter andre runde av valget i Frankrike, ifølge Le Monde: Ny folkefront: 182

Ensemble: 168

Nasjonal samling: 143

Republikanerne: 45

Høyre: 15

Venstre: 13

Sentrum: 6

Regionalister: 4

«Diverse»: 1

Aukrust forklarer også at det var avgjørende for utfallet av over 220 kandidater trakk seg fra valget før annen runde.

– Makronistene eller kandidaten fra Venstrealliansen trakk seg for å gjøre det mer sannsynlig at den kandidaten som lå best an til å slå ytre høyre faktisk ville klare det.

– Men hvor demokratisk er det å bruke valgsystemet på denne måten?

– Da er det jo faktisk slik to tredjedeler som ikke stemmer på dem gjør alt de kan, til og med å stemme på et parti de ikke er enige med, for å holde ytre høyre unna. Så det viser at selv om Nasjonal samling har økt oppslutning, er det fortsatt en majoritet i den franske befolkningen som er sterkt imot. Og at de er villige til å gå ganske langt for å stoppe dem.

– Mot det komplette kaos

Aukrust mener at det ikke er noen klar vinner i dette valget.

Nå har venstrealliansen sagt at de skal ha en statsministerkandidat klar i løpet av denne uka, men det blir ikke enkelt, tror hun.

– Det blir jo det komplette kaos nå. Det er ingen som har fått absolutt flertall, ingen som har fått styringsdyktig i flertall.

Natt til mandag møttes partiene i venstrealliansen til et første møte etter valget for å snakke om hvor veien går videre. Samarbeidet har ingen formell leder og ble dannet for å demme opp for ytre høyre.

En statsministerkandidat denne uka

Nå må det inngås en eller annen koalisjon som det ikke er tradisjon for i Frankrike. Venstresiden har ikke virket spesielt innstilt på det.

Jean-Luc Mélenchon leder Det ukuelige Frankrike. Foto: Thomas Padilla / AP

Hvis den presenterer en statsministerkandidat fra ytre venstre-partiet Det ukuelige Frankrike, vil det neppe være en som president Emmanuel Macron vil godta, mener hun.

– Så om venstrealliansen holder ut uka, det blir spennende å se, avslutter Aukrust.

Statsminister Gabriel Attal, som tilhører Macrons parti Renaissance, varslet at han ville levere sin avskjedssøknad mandag.

President Emmanuel Macron ba Attal om å fortsette i jobben inntil videre for å sikre stabilitet i landet.