Over 300 politifolk fra Gendarmerie Nationale og fire helikoptre deltar i letingen etter mannen i 30-årene, som er på rømmen i et skogsområde i Dordogne-regionen, sør i Frankrike.

Gendarmerie Nationale, det militære politiet i Frankrike, bistår også med pansret personellkjøretøy, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Mannen er rundt 30 år gammel. Han er atletisk og beveger seg raskt. Vi har lokalisert ham i et fire-fem kvadratkilometer stort område, men det er skog og vanskelig tilgjengelig, sa ordføreren i landsbyen Lardin-Saint-Lazare, Francine Bourra, tidligere søndag.

Gendarmerie National har satt inn pansret personellkjøretøy i jakten på den tidligere soldaten. Foto: Diarmid Courreges / AFP

Skyter mot politiet

Ifølge henne har politiet vært i nærheten av mannen flere ganger. Hver gang har han åpnet ild og drevet dem tilbake. Innbyggere i området er bedt om å holde seg innendørs til mannen er pågrepet.



Ifølge TV-kanalen BFM TV har politiet nå vært på jakt etter mannen i over 15 timer.

Bakgrunnen for politijakten skal være at den tidligere soldaten oppsøkte hjemmet til sin ekskjæreste i landsbyen Lardin-Saint-Lazare natt til søndag. Der skal han vært voldelig mot eksens nye kjæreste.

Mannen befinner seg i et skogområde nær landsbyen Le Lardin-Saint-Lazare i Dordogne-regionen, sør i Frankrike.

Da politiet kom til stedet stakk han av. Han gikk deretter rundt i landsbyens gater mens han skjøt mot politiet. To kjøretøy skal ha blitt skadet.

Ekssoldaten skal være dømt til å bruke en fotlenke, og har et forbud mot å oppsøke ekskjæresten etter en tidligere dom for vold i hjemmet.

Fire helikoptre deltar i letingen etter mannen. Foto: Diarmid Courreges / AFP

– Ekstrem situasjon

BFM TV melder at det antas at han gjemmer seg i en omtrent fire kvadratkilometer stor skog i området.

TV-kanalen BFM TV skriver også at det er kalt inn polititjenestemenn med spesialkompetanse på å forhandle for å snakke med mannen.

– Vårt mål er å få ham til å overgi seg frivillig, men det er en ekstrem situasjon, sier general André Petillot.

Han legger til at det kan virke som om mannen har til hensikt å bli skutt og drept av politiet. Den tidligere soldaten har skutt mot politibetjenter flere ganger, men så langt har ingen blitt skadet. Petillot mener mannen skyter for å treffe, og ikke bare er ute etter å skremme.

Frederic Perissat (t.v.), leder for politiet i Dordogne-regionen, og general André Petillot (t.h.) holder pressekonferanse om klappjakten søndag formiddag. Foto: Diarmid Courreges / AFP

– Stort jaktvåpen

Mannen skal også ha skutt mot helikoptre og pansret kjøretøy, ifølge BFM TV.

– Han har med seg et stort jaktvåpen, med et kaliber som er grovt nok til å drepe, sier Petillot.

Bourra sier til BFM TV at det foreløpig ikke virker som om mannen er villig til å gå i forhandlinger.

– Jeg tror at dette dessverre kommer til å ta lang tid, sier Bourra.

TV-kanalen melder også at den franske innenriksministeren Gérald Darmanin følger situasjonen nøye. Darmanin sier den siktede virker veldig besluttsom, men at politiet kommer til å gjøre alt som er nødvendig for å pågripe ham.

Langvarig jakt

Etter nesten 15 timers søk skriver innenriksministeren på Twitter at alle midler er på plass for å beskytte lokalbefolkningen, og at politifolkene fremdeles er på jakt etter mannen.

Søndag kveld sier politiet på en pressekonferanse at de har planer om å fortsette arbeidet på samme måte som de har gjort til nå, og at jobben med å pågripe ham vil være «lang og grundig».